'Microsoft probeerde EA, Nintendo en Square Enix over te nemen rond 2000'

Voordat Microsoft zijn eerste Xbox uitbracht, probeerde het bedrijf om gamebedrijven als EA, Nintendo, Square Enix en Midway Games over te nemen. Microsoft wilde daarmee exclusives binnenhalen voor zijn nieuwe consoles.

De mislukte overnamepogingen staan beschreven in een artikel van Bloomberg over de totstandkoming van de Xbox, waarvoor de publicatie met tal van Microsoft-medewerkers heeft gesproken die daar betrokken bij waren. Ook Steve Ballmer, destijds ceo van Microsoft, werkte mee aan het artikel. Dat Microsoft heeft geprobeerd om Nintendo over te nemen was al enkele jaren bekend, maar het nieuwe artikel geeft meer details en vertelt ook over andere overnamepogingen.

Het eerste bedrijf dat Microsoft probeerde over te nemen, was uitgever Electronic Arts. Bob McBreen, die destijds head of business development was bij Microsoft, zegt dat EA simpelweg hiervoor bedankte. Daarna poogde Microsoft om Nintendo in te lijven.

"Steve Ballmer liet ons een ontmoeting met Nintendo inplannen om te zien of ze een overname zouden overwegen. Ze lachten ons uit. Stel je voor dat iemand je een uur lang aan het uitlachen is. Zo ging die meeting ongeveer", zegt Kevin Bachus, destijds de director of third-party relations bij Microsoft.

Volgens McBreen heeft Nintendo in januari 2000 wel gesprekken gehad met Microsoft om details over een op te zetten joint venture uit te werken. Hij zegt dat Microsoft toen alle technische details over de Xbox aan Nintendo heeft gegeven. Microsoft probeerde Nintendo over te halen tot een samenwerking door betere hardware aan te bieden en Nintendo verantwoordelijk te laten zijn voor de games. Die samenwerking kwam er echter niet.

Microsoft heeft in 1999 ook een poging gedaan om Final Fantasy-maker Square over te nemen, tegenwoordig bekend als Square Enix. Onder andere Steve Ballmer reisde daarvoor af naar Japan, maar Square vond het geboden bedrag te laag en blies de deal af. Ook een poging om Mortal Kombat-maker Midway Games over te nemen mislukte. De studio had wel interesse in een overname, maar de partijen kwamen er niet uit, mede doordat de studio nog contracten met Sony had voor PlayStation-games.

Hoewel het Microsoft niet lukte om een groot gamebedrijf in te lijven, wist de Xbox-maker wel een goede slag te slaan met de overname van Bungie, destijds een kleine studio die aan de nog onbekende pc-game Halo werkte. Het bedrijf verkeerde in financiële problemen en Take-Two had interesse in een overname, maar uiteindelijk kwam Bungie in handen van Microsoft. De Halo-games groeiden uit tot belangrijke system sellers voor Xbox-consoles.

Het artikel beschrijft ook de meetings die voorafgingen aan de beslissing om door te gaan met het Xbox-project. Bill Gates, die zijn rol van ceo net had overgedragen aan Steve Ballmer, zou het plan niet zien zitten. Op Valentijnsdag in 2000 was er een meeting met alle betrokkenen waarin Gates in woede uitbarstte en het Xbox-team ervan beschuldigde Windows kapot te maken. Nog bij diezelfde vergadering werd uiteindelijk groen licht gegeven om door te gaan, vanwege de dreigende concurrentie van Sony, die met zijn PlayStation 2 een 'pc' naar de huiskamer bracht. Microsoft bracht vervolgens in november 2001 zijn eerste Xbox-console uit in de Verenigde Staten.