'Bungie houdt ontslagronde en stelt Destiny 2-uitbreiding en Marathon uit'

Bungie heeft een onbekend aantal medewerkers ontslagen. De studio, die tegenwoordig eigendom van Sony is, heeft volgens bronnen van Bloomberg onlangs ook zijn Destiny 2-uitbreiding The Final Shape en de komende game Marathon uitgesteld.

"Vandaag is een trieste dag bij Bungie, want we nemen afscheid van collega's die allemaal een grote impact hebben gehad op onze studio", schrijft Bungie-ceo Pete Parsons op sociale media. Het is niet bekend hoeveel medewerkers de studio heeft ontslagen. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij Bungie.

Volgens bronnen van Bloomberg-journalist Jason Schreier volgen de ontslagen op het uitstel van verschillende Bungie-titels. Zo zou Destiny 2-uitbreiding The Final Shape worden opgeschoven van februari naar juni volgend jaar. Marathon, de komende shooter van Bungie, wordt volgens Bloomberg uitgesteld tot 2025. Het bedrijf heeft het uitstel van die twee titels nog niet officieel bevestigd.

Er zijn de afgelopen maanden ontslagrondes gehouden bij verschillende gamestudio's. Zo kregen tientallen medewerkers bij PlayStation-studio Naughty Dog geen contractverlenging. Epic Games ontsloeg onlangs 830 medewerkers, wat neerkwam op negentien procent van zijn personeel. Volition, de studio achter Saints Row, werd in augustus gesloten door eigenaar Embracer.