'Bungie houdt ontslagronde en stelt Destiny 2-uitbreiding en Marathon uit'

Bungie heeft een onbekend aantal medewerkers ontslagen. De studio, die tegenwoordig eigendom van Sony is, heeft volgens bronnen van Bloomberg onlangs ook zijn Destiny 2-uitbreiding The Final Shape en de komende game Marathon uitgesteld.

"Vandaag is een trieste dag bij Bungie, want we nemen afscheid van collega's die allemaal een grote impact hebben gehad op onze studio", schrijft Bungie-ceo Pete Parsons op sociale media. Het is niet bekend hoeveel medewerkers de studio heeft ontslagen. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij Bungie.

Volgens bronnen van Bloomberg-journalist Jason Schreier volgen de ontslagen op het uitstel van verschillende Bungie-titels. Zo zou Destiny 2-uitbreiding The Final Shape worden opgeschoven van februari naar juni volgend jaar. Marathon, de komende shooter van Bungie, wordt volgens Bloomberg uitgesteld tot 2025. Het bedrijf heeft het uitstel van die twee titels nog niet officieel bevestigd.

Er zijn de afgelopen maanden ontslagrondes gehouden bij verschillende gamestudio's. Zo kregen tientallen medewerkers bij PlayStation-studio Naughty Dog geen contractverlenging. Epic Games ontsloeg onlangs 830 medewerkers, wat neerkwam op negentien procent van zijn personeel. Volition, de studio achter Saints Row, werd in augustus gesloten door eigenaar Embracer.

Bungie Marathon

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-10-2023 10:01
57 • submitter: T-Junkie

31-10-2023 • 10:01

57

Submitter: T-Junkie

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Reacties (57)

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jari de haas 31 oktober 2023 10:12
Hmm, interessante ontwikkeling, gaan we consolidatie zien toenemen in de industrie? gaan we de individuele studios in zijn geheel zien verdwijnen en is dit dan ook slecht?
Spannende ontwikkelingen voor de liefhebbers van videogames, al dan niet toch een beetje zorgwekkend.
geert1 @jari de haas31 oktober 2023 10:38
Deels zien we deze golven in de hele tech-sector en de economie als geheel. Dit heeft een link met het sentiment van aandelenbeurzen, waarmee successen en tegenvallers enorm uitvergroot worden, en het komen en gaan van de pandemie. Een beetje "te groot" worden wordt dan snel gevolgd door een ronde aan kostenbesparing. En zodra er weer mensen nodig zijn worden ze weer ingehuurd en dan is groei weer alles.

De game-industrie specifiek is vooral te lomp geworden door winstmaximalisatie en doordat de projecten te groot en complex zijn geworden. De hoeveelheid werkuren per game is zo extreem dat alles een groot risico is. Zelfs bekende franchises als Halo kunnen het wat minder goed doen dan verwacht, en dan is er direct paniek in de tent. Ook veranderingen van richting tijdens een project zijn nu een enorm risico en uitstel ligt continu op de loer. Dit is allemaal niet bijzonder houdbaar.

De industrie moet een manier vinden om de moeite per game te verlagen met een factor 10. Want zoals het nu gaat worden de grote uitgevers alleen maar meer risicomijdend (grote nadruk op bestaande franchises, hippe trends waar ze als wolven op springen, eenheidsworst) en de ontwikkelstudio's zitten direct in zak en as als één project niet geweldig succesvol is.

Ik verwacht dat een grote upgrade van de gereedschappen minstens enige verlichting kan brengen. En de industrie is hier ook mee bezig. De game-engines, render-technieken en build-processen moeten meer automatisch en dynamisch worden, zodat er minder handwerk in komt te zitten (zoals ingebakken licht en schaduwen). Het overzetten van motion-capture naar de game, het bouwen van ontelbare aantallen modellen en effecten moet sneller, en zo ook alle andere stukjes die nu duizenden uren vereisen van hoogopgeleid personeel. Dat er 1500 mensen in meerdere (support) studio's voor 6 jaar werken aan één vermaakproduct... Zelfs Hollywood is er niks bij.

De kracht van de hardware thuis is nog niet helemaal klaar voor meer dynamisch gebouwde games, en daarom zien we al veel performance-problemen bij games dit jaar. Maar dat kan weer bijtrekken met nieuwe hardware. Uiteindelijk zal het maken van games enorm veel sneller moeten worden, anders tilt deze industrie zichzelf een breuk.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 12:02]

Wolfos
@geert131 oktober 2023 11:58
Ik verwacht dat een grote upgrade van de gereedschappen minstens enige verlichting kan brengen. En de industrie is hier ook mee bezig. De game-engines, render-technieken en build-processen moeten meer automatisch en dynamisch worden, zodat er minder handwerk in komt te zitten (zoals ingebakken licht en schaduwen). Het overzetten van motion-capture naar de game, het bouwen van ontelbare aantallen modellen en effecten moet sneller, en zo ook alle andere stukjes die nu duizenden uren vereisen van hoogopgeleid personeel. Dat er 1500 mensen in meerdere (support) studio's voor 6 jaar werken aan één vermaakproduct... Zelfs Hollywood is er niks bij.
De 20+ jaar oude game engines zijn één ding, maar ik denk dat het grootste probleem van de industrie is hoe ze met personeel omgaan. Het meerendeel van de ontwikkelaars houd het geen zes jaar vol. Collectief leert de gameindustrie dus niet van gemaakte fouten.
Mensen wisselen vaak van studio, projecten worden geannuleerd, massaontslagen. Van begin tot eind bij een project betrokken zijn is een zeldzaamheid. Laat staan een tweede.

Wat een verschil met Nintendo, waar bijna alle ontwikkelaars van Super Mario Bros (1985) nog aan Super Mario Bros Wonder (2023) werkten. En dat is geen uitzondering voor hun projecten. Dat merk je aan de kwaliteit.

Nintendo doet niet aan massaontslagen. Ze incasseren de lagere winst gewoon en verhogen salarissen. Dat betaalt zich later weer terug.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 12:02]

geert1 @Wolfos31 oktober 2023 12:40
Dat is er zeker deel van; de westerse stijl van groeien en krimpen is verkwistend. Er wordt gegooid met personeel alsof het niks is. In goede tijden gaan de winsten naar eigenaren en blijven niet in het bedrijf, waardoor er in slechte tijden direct gesneden moet worden in personeel en kosten... Het is kortetermijndenken ten top.

Vooral bij complexe producten wil je continuïteit in personeel, teamwork en expertise. De grote uitgevers gooien dat telkens weg.

Maar ook dit heeft link met de werklast. Als een project maanden zou kosten in plaats van vele jaren, dan ging het al anders. En miljoenen euro's in plaats van vele tientallen miljoenen. Dan zou een studio meer (kleinere) teams kunnen hebben, meer ijzers in het vuur en minder druk op de ketel. Als een enkel project kon falen zonder dat het gigantische financiële gevolgen heeft, dan zou er beter kunnen worden omgegaan met de teams. Een deel van de problemen zit helaas in de gehele economische stijl, hebzucht en winstmaximalisatie. Maar een ander deel zou geholpen zijn met flink snellere ontwikkeling en betere tools.

Anderzijds zou vakbondsvorming kunnen helpen, en op dat vlak gebeurt er hier en daar weer eens iets in de wereld. Ik hoop dat de ontwikkelaars zich massaal gaan verenigen om paal en perk te stellen aan de meest schadelijke uitspattingen van de beslissers. Liefst ook die ontwikkelaars van support-studio's, maar die zitten in landen waar veel niet geregeld is.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 12:02]

Wolfos
@geert131 oktober 2023 21:37
Als een project na jaren werk flopt is dat overmacht. Maar Bungie, als succesvolle studio, heeft toch zeker wel kansen gehad om zich weerbaar te maken tegen economische tegenspoed.
qlum @geert131 oktober 2023 10:58
Een andere belangrijke reden is de gestegen rente.
Gezien bij game development er altijd een duur ontwikkeltraject vooraf gaat aan de ontwikkeling van een game, en hier vaak voor geleend wordt, is dit ineens een stuk duurder geworden.
Tintel @geert131 oktober 2023 15:19
Ik ga een heel eind mee met jouw verhaal (+2) maar wat ook kan meetellen is dat doordat steeds meer geld beschikbaar komt maar niet meer kunde/inzicht - en het enige model wat ze kennen is 'productie opschalen zodat meer winst kan worden gemaakt'.
En zodra het dan wat minder gaat is de reactie: terugschalen....
Je ziet hetzelfde in de film-industrie (inclusief tv-series). Duurder/groter/meer....

En natuurlijk is dat dankzij globalisering voor sommige produkten ook gewoon waar.

Jouw suggestie dat betere gereedschappen zullen helpen is op zich waar - maar dat is al gaande en dat heeft de 'opschaling' niet bepaald gestopt.
Deguchi @jari de haas31 oktober 2023 10:37
Eens je overgenomen wordt, is het ergens logisch te consolideren. Kostenbesparing.

Individuele studios gaan altijd bestaan. Enkel is het gevaar dat als ze ergens een hit te pakken hebben, ze of naar de beurs gaan, of een overname bod krijgen. Daar loopt het dan vaak fout, want in de plaats van gewoon gepassioneerde ontwikkelaars te hebben, heb je dan puur investeerders aan het roer die asap een return on investment willen zien. En dus gaat de kwaliteit en vooral originaliteit vaak snel achteruit.
Al is het een jammere tendens, je kan het de oprichters van die studios niet kwalijk nemen. Zij volgen ook maar wat wordt opgedrongen door kapitalisme. Echter wel pijnlijk voor de "gewone" werknemers die er altijd de pineut van zijn.
T_elic @jari de haas31 oktober 2023 11:34
Het is een golf beweging die we van tijd tot tijd zien. Studios worden nu opgekocht, over een poosje gaan bij die studios mensen weg omdat ze niet onder een grote uitgever met teveel ristricties willen zitten, die zetten weer nieuwe studios op en dan zien we over 10-15 jaar dit patroon weer.
beantherio @jari de haas31 oktober 2023 12:00
De budgetten van AAA-games zijn de laatste jaren door het plafond geknald en veel van die games zijn niet commercieel succesvol gebleken. Ik geloof wel dat uitgevers dan wat meer pas op de plaats moeten maken. Maar het is misschien meer een "marktcorrectie" dan een "consolidatie".

Van Bungie verrast het me wel wat trouwens, want ik dacht dat Destiny behoorlijk winstgevend was.
JWFpeters 31 oktober 2023 10:07
Sony gaat Destiny slopen en misschien zelfs wel Bungie…. Hadden onafhankelijk moeten blijven.
bzuidgeest
@JWFpeters31 oktober 2023 10:13
Bungie was van Microsoft dus zo onafhankelijk waren ze al heel wat jaren niet.

Studio's komen en gaan.

edit: voordat mensen blijven antwoorden op iets dat al 10 keer gecorrigeerd is. Ja ik had een periode van zelfstandigheid gemist.... foutje, kan gebeuren.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 23 juli 2024 12:02]

Jimmy_ @bzuidgeest31 oktober 2023 10:37
Bungie is al 16 jaar niet meer van Microsoft?
  • In 2000 werd Bungie overgenomen door Microsoft.
  • In 2007 kondigde Bungie aan dat het zich had losgemaakt van Microsoft en een onafhankelijk bedrijf werd. Microsoft behield het eigendom van de intellectuele eigendom van de Halo-franchise.
  • In april 2010 sloot Bungie een tienjarige publicatieovereenkomst met Activision.
  • Hun eerste project onder deze overeenkomst was de first-person shooter uit 2014, Destiny.
  • Destiny 2 volgde in 2017.
  • In januari 2019 kondigde Bungie het einde van hun partnerschap met Activision aan en besloot zelf de publicatie voor Destiny over te nemen.
Het is wel weer typisch om reacties te lezen als
Sony gaat Destiny slopen en misschien zelfs wel Bungie…. Hadden onafhankelijk moeten blijven.
Alles wat niet goed was aan Destiny werd jarenlang toegeschreven aan Activision, maar dat was geheel onterecht. De samenwerking met Activision gaf Bungie toegang tot gamebedrijven die hen hebben geholpen om expansions te maken. Ze hebben ontzettend veel creatieve vrijheid behouden. Veel van de beslissingen die minder goed ontvangen werden door de community waren na de splitsing nog talrijker (zie monitization).

Nu Bungie ervoor heeft gekozen om in zee te gaan met Sony, wordt Sony gelijk als schuldige aangewezen.

Krijg een beetje cognitieve dissonantie vibes hiervan. Bungie is over de plank gegaan voor $3,6 miljard, ik denk dat ze groot genoeg zijn om wat verantwoordelijkheid aan toe te kennen.
Eeries @Jimmy_31 oktober 2023 10:48
Belangrijk weetje is dat Bungie onderdeel is van SIE en niet PlayStation Studios. Ze zijn nog steeds onafhankelijk en multiplatform met een eigen management. Van wat ik lees is dit een interne beslissing bij Bungie zelf.
JWFpeters @bzuidgeest31 oktober 2023 10:22
Nee Bungie ging van Microsoft naar Activision en daarna zijn ze weer zelfstandig geworden daarna overgenomen door Sony. Daarvoor waren ze dus onafhankelijk.
bzuidgeest
@JWFpeters31 oktober 2023 10:27
Activision was alleen een publisher voor ze, denk niet dat die eigenaar was. Tenminste zo zie ik het niet beschreven. Maar je hebt inderdaad gelijk dat er een "onafhankelijke" periode tussen zat.
Maar ik lees ook dat ze investeringen nodig hadden om te groeien, dat lijkt nu niet helemaal te gaan als gedacht.
Xfade @JWFpeters31 oktober 2023 11:41
Hoelang waren ze zelfstandig? 2 week?
TheVivaldi @Xfade31 oktober 2023 11:43
Van 2007-2022 zelfstandig en van 2019-2022 ook de publicaties in eigen beheer.
BM Admin Softe Goederen @bzuidgeest31 oktober 2023 10:23
Bungie was inderdaad van Microsoft. Van 2000 tot 2007. Dus voor ze door Sony overgenomen werden waren ze toch al weer zo'n 15 jaar onafhankelijk
jja2000 @bzuidgeest31 oktober 2023 10:24
Van 2019-2022 waren ze echt onafhankelijk hoor. Vanaf 2007 waren ze ook al niet meer van Microsoft...
EternalSunshine @JWFpeters31 oktober 2023 10:32
En ze zijn nog steeds onafhankelijk. Zie deze quote maar:

" "We zullen onafhankelijk games blijven maken en publiceren. Daarbij streven we naar een verenigde community. Onze games blijven beschikbaar voor de community, waar ze ook op spelen". Ook Sony benadrukt in zijn aankondiging dat de games van Bungie op alle huidige platforms beschikbaar blijven."

Bron: nieuws: Sony betaalt 3,6 miljard dollar voor overname Destiny-studio Bungie
Loller1 @EternalSunshine31 oktober 2023 11:40
Dat is niet wat "onafhankelijk" betekend. Ze brengen gewoon games uit buiten Sony's eigen platform on, dat is wat ze hier bedoelen met "onafhankelijk".
TheVivaldi @EternalSunshine31 oktober 2023 11:44
Dat is wat Tweak ook bleef roepen, zelfs kort vóór de aankondiging dat Odido ging stoppen met Tweak…
JWFpeters @EternalSunshine31 oktober 2023 10:34
Denk niet dat het uiteindelijk boeit als Sony gaat vegen ;) personeel zou namelijk ook gewoon allemaal blijven…..
Dennism @JWFpeters31 oktober 2023 11:28
Dat zal het ook zeker niet, zo'n uitspraak bij een overname dat de overname geen gevolgen heeft voor het personeel betekent dan ook niet dat er nooit meer ontslagen zullen vallen of andere personele ontwikkelingen. Alleen dat op het moment van de overname er geen directe impact zal zijn.

Dat betekent echter niet, wat sommigen er vaak wel in lijken te lezen, dat er niet op een later moment alsnog consolidatie plaats zal vinden, of dat wanneer het minder gaat met de economie zoals nu dat er niet alsnog een ontslag ronde volgt. Immers wat er 1,2,3 of meer jaar later gebeurt daar heeft zo'n uitspraak in de press statement uiteraard geen enkele betrekking op.

Het is een beetje vergelijk met de uitspraak dat wanneer KPN laten we zeggen Simyo overneemt dat er in het persbericht staat dat dit voor de abonnementen van de klanten geen verandering met zich mee brengt. Daar moet je als consument ook niet gaan verwachten dat dit een belofte is dat er nooit meer iets zal veranderen aan jouw abonnementsvorm als jij toevallig op dat moment bij Simyo zit. Dat is simpelweg een moment opname van wat er al dan niet veranderd op moment van overname. Het kan dan best gebeuren dat een jaar later jouw abonnementsvorm alsnog op 'end of life' gaat en je na afloop van de contractuele duur naar wat anders op zoek moet (of het aanbod van KPN in dit geval kan accepteren).
yinx84 @JWFpeters31 oktober 2023 10:24
Je kunt je ook afvragen: hoeveel meer medewerkers had Bungie moeten ontslaan als ze niet waren overgenomen door Sony?
JWFpeters @yinx8431 oktober 2023 10:27
Daar gaat het nog niet eens om, Sony kan de stekker er zo uitrekken en de boel op splitsen als ze dat willen. Het ging ze vooral om het online gedeelte kan me vaag heugen dat ze een super goede ontwikkelaar van Driveclub ook zomaar de nek omgedraaid hebben.

Ik ben groot Destiny fan (op pc) en maak me hier wel zorgen om.
MrMonkE @JWFpeters31 oktober 2023 10:52
Draaien ze dat dan echt de nek om en doen ze cherrypicking van talent en laten dan de tent ploffen?
JWFpeters @MrMonkE31 oktober 2023 14:57
Zou me niks verbazen, niet gelijk maar later… na Final Shape. Die cancelen is niet meer te doen lijkt me (zelf in pre order)
Eeries @JWFpeters31 oktober 2023 15:20
Een beetje overdreven vindt je niet? Er werken 1600+ mensen bij Bungie. Het aantal medewerkers die zijn ontslagen zal niet eens zo heel groot zijn.

Naughty dog heeft zo’n 500 medewerkers in dienst en daarvan weten we dat er 25 mensen waren ontslagen met een tijdelijk contract. Ik heb niemand zien roepen dat ze Naughty Dog zouden sluiten?

Beetje raar om alleen al met die gedachte te komen dat ze Bungie de nek om zouden draaien …. :?
JWFpeters @Eeries31 oktober 2023 16:16
Niks raars aan gezien de reden van aankoop, Sony etc

Naughty Dog kan je niet echt vergelijken geeft first party titels uit. Die goed verkopen.

Destiny is in de Sony wereld en deels in de game wereld een niche die steeds minder populair wordt (Destiny) en Sony is niet veel het geld uit geven voor niks of te weinig.
Eeries @JWFpeters31 oktober 2023 17:03
Uuh de reden van aankoop is meer GAAS specialisten in dienst te hebben en daarnaast is Destiny ook en moneymaker. Dat er een aantal werknemers zijn ontslagen betekend niet dat ze Bungie de nek omdraaien. Ik zie vooral een kromme logica hier of overdreven drama dat ze Bungie zouden sluiten (iets wat je natuurlijk zelf verzint).

Destiny doet het ook nog steeds goed met grote speler aantallen. Er is werkelijk geen enkel logische reden om Bungie te sluiten…..
JWFpeters @Eeries31 oktober 2023 19:20
Zou zeggen kijk even wat insiders filmpjes op YouTube als je al 10+ jaar in dit spel zit snap je wellicht wat meer waar de zorgen vandaan komen.

Ik zei niet dat ze het gingen sluiten ik zei dat het me niet zou verbazen op termijn.

[Reactie gewijzigd door JWFpeters op 23 juli 2024 12:02]

Verwijderd 31 oktober 2023 10:17
Als je het mij zou vragen dan is de set van Sony om te investeren in live service games een fout. De kracht van Sony zit hem voornamelijk ik ijzersterkte singeplayer games zoals o.a the last of us, Spider-Man en god of war. Er zijn maar een handjevol succesvolle live service games en Sony maakt hier in mijn ogen een fout.
Kwistnix @Verwijderd31 oktober 2023 10:33
Puur als gamer kan ik het alleen maar met je eens zijn, want ik heb een hekel aan live-service games en alle vormen van geldklopperij die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ik ga sowieso niet voor multi-player games.
Echter, kennelijk is er wel een markt voor en is het financieel te aantrekkelijk om er niets mee te doen. Je kan je wel afvragen hoeveel ruimte er is voor live-service games, zeker als die van het zelfde soort zijn (looter-shooters), om naast elkaar te bestaan en substantiele groepen gamers aan zich te binden voor de lange termijn. Tijd kan net als geld helaas maar een keer besteed worden.
Ik vind het niet gek dat Sony een poging doet om zich in het live-service geweld te mengen, maar ik denk dat het lastig gaat worden om een succesvol product te lanceren en ik hoop dat het niet ten koste gaat van de line-up van het type spel dat hun platform populair heeft gemaakt. De tijd zal het leren.
Wolfos
@Kwistnix31 oktober 2023 11:38
Het risico is alleen enorm. Sommige studios zijn er helemaal kapot aan gegaan omdat al het ervaren personeel wegliep. Sony is aan het gokken met de beste studios die ze hebben.

De hits zijn vooral van studios die al ervaring hadden met multiplayer. Voor hun was live service een logische stap. Maar Naughty Dog en een online versie van The Last of Us? Dat zie ik niet goed gaan. Is ook niet waar fans van de serie op zitten te wachten.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 12:02]

Eeries @Wolfos31 oktober 2023 12:02
Dan ben je schijnbaar niet bekend met Sony PlayStation en Naughty dog want zowel Uncharted als TloU franchise hadden multiplayer modus. Fraction was zelfs ontzettend goed en Uncharted 4 multiplayer was ook erg vermakelijk.
Kwistnix @Wolfos31 oktober 2023 12:05
Factions multi-player van TLoU was best aardig, maar ik snap je punt.
Het schijnt ook helemaal niet goed te gaan met de ontwikkeling van het multi-player component dat op TLoU:Part Deux gebaseerd is. Ik denk zelf ook dat ze een risico nemen als ze vol inzetten op live-service / online multi-player ten koste van hun bestaande portfolio.

[Reactie gewijzigd door Kwistnix op 23 juli 2024 12:02]

Magic @Verwijderd31 oktober 2023 10:49
De aankoop van Bungie door Sony is een beetje een paniekreactie geweest imho. Er was net bekend gemaakt dat Microsoft Activision zou overnemen. De komst van COD games naar Playstation was dus verre van zeker. Om dat potentiële gat op te vullen hebben ze Bungie opgekocht. Nu dat gat toch niet zo groot lijkt te worden, is ook de nood om Bungie aan te houden een stuk minder. Zou mij niet verbazen als dat ten grondslag ligt van deze ontslagronde.
loki504 @Verwijderd31 oktober 2023 10:49
Als je het mij zou vragen dan is de set van Sony om te investeren in live service games een fout. De kracht van Sony zit hem voornamelijk ik ijzersterkte singeplayer games zoals o.a the last of us, Spider-Man en god of war. Er zijn maar een handjevol succesvolle live service games en Sony maakt hier in mijn ogen een fout.
In welk opzicht bedoel je succesvol? Voor de consument/gamers of voor de bedrijven?

Want als we kijken naar de top 10 meest verdienende pc games van q2 2023 zie ik toch extreem veel live service games tussen staan.

https://newzoo.com/resour...-games-by-revenue-q2-2023
bRuud83 31 oktober 2023 10:25
Ik denk dat er een koerswijziging gaat plaatsvinden bij Sony. Eerst het "vervroegd pensioen" van Jim Ryan, ontslagen bij Naughty Dog vanwege waarschijnlijk afstel van LOU: Factions en nu dus ontslagen bij Bungie. Ik denk dat Sony niet meer verder wil met zijn plannen rondom Gaas games en dus veel van dit soort games gecanceld worden.
Loller1 @bRuud8331 oktober 2023 11:41
Wat best wel een eng gegeven is voor de studio's die ze net hebben gekocht vanwege hun kennis in GaaS, inclusief Bungie.
MadDogMcCree @Loller131 oktober 2023 13:42
Volgens mij heeft Sony Bungie vooral aangekocht als counter op Microsofts koop van Activision Blizzard en het potentiële verlies van Call of Duty games. Met de aankoop van Bungie heeft Sony een waarborg op zak op het gebied van first person shooters.

Nu Sony een 10-jarige deal heeft met Microsoft is die waarborg niet meer zo belangrijk. Ik schat zomaar dat Sony al enorm veel geld heeft gepompt in de studio om zo snel mogelijk een waardig alternatief voor CoD te bieden. Nu is de druk van de ketel en kunnen ze zich deze ontslagen veroorloven.
livePulse 31 oktober 2023 10:45
Jammer... kijk toch wel een beetje uit naar wat ze van Marathon kunnen maken, heb het vroeger met veel plezier op mijn Mac gespeeld. Destiny is toch wel dood? Dat hebben ze met D2 volledig de grond in gestuurd, jammer want D1 was een briljante game. Gevalletje veel beloven, niks waarkomen.
TepelStreeltje @livePulse31 oktober 2023 15:21
same here, marathon was vet!
Begrijp alleen dat het een coop/pvp shooter wordt...
Dus niet verder met durandal en de andere AI's :(
ghalid 31 oktober 2023 10:10
Volgens mij gaat het helemaal niet zo goed bij Sony.
bzuidgeest
@ghalid31 oktober 2023 10:15
Een vlugge google en ik zie alleen maar groei cijfers voor sony. Dus geen idee waar je dat vandaan haalt. Een dipje in 2015 en daarna groei.
Dennism @bzuidgeest31 oktober 2023 11:33
De laatste 2 kwartalen weer groei inderdaad kijkende naar de omzet, daarvoor is het wel beetje een mixed bag en zeker niet alleen in 2015 een dipje:

Omzet:

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SONY/sony/revenue

Kijk je echter naar de winst, is het al een stuk minder rooskleurig:

https://www.macrotrends.n...arts/SONY/sony/net-income

En zie ik behalve de corona jaren maar weinig groei.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 12:02]

Dark Angel 58 31 oktober 2023 10:24
Misschien komt het door belasting jaar of zo... na de aangifte en dan nemen ze andere personeel aan?
Als ze massaal hetzelfde personeel opnieuw aannemen, dan lijkt het alsof Sony met belasting fraudeert :')
hmmm interessant theorie.
Wat denken jullie het ervan?
Eeries 31 oktober 2023 10:34
Onder wie ze vallen maakt echt geen reet uit. In de gehele game industrie vallen er ontslagen en zijn er reorganisaties. Ook zonder Sony waren er ontslagen gevallen bij Bungie, daar kan je gewoon zeker over zijn.

Ik vind het prima dat ze met wat GAAS games komen. Dat ze het wat terug schalen is prima, maar ik kijk zeker wel uit naar wat ze te bieden hebben.

[Reactie gewijzigd door Eeries op 23 juli 2024 12:02]

akaash00 31 oktober 2023 10:44
Ik snap niet wat Sony allemaal doet, willen ze Bungie weg hebben juist nadat ze hun hebben overgenomen? Is een rare zet.
LANterfantje @akaash0031 oktober 2023 12:10
Ik denk dat ze liever de IP's wilden van Bungie, dan Bungie zelf.
L2GX 31 oktober 2023 12:48
Het lijkt me een rondje van 'wij ontslagen want alleman ontslagen dus daalt de koopkracht en onze afzet...'
Wat natuurlijk in gang gezet werd door de renteverhogingen die zouden dienen om de inflatie aan te pakken.
Die inflatie kwam echter niet geheel van overconsumptie (een groot probleem toen China nog COVID-lockdowns deed) maar recent vooral door de regels in de energiemarkt. Er was genoeg energie voor 90% van de vraag, makkelijk 100% nadat we energie wegsnoepten van armere landen, maar die laatste 10 procent (minder zelfs) zette de prijs voor de overige 90.
Maar dat was nu net een buitenkansje voor de financiële spelers die al een decennium hogere rentes willen, als het moet ten koste van de economie en maatschappij.
Grappig genoeg werkt het niet. Mensen blijven geld uitgeven, en er was onlangs zelfs een congres waar de financiële sector zich grote zorgen maakte dat de crisis die ze verwachtten (waarbij ze door de hogere rente nog steeds meer winst hoopten te maken) er niet kwam. Wat dan weer een ideologisch probleem was, want de bedoeling was dat ze door lagere koopkracht minder productie en uiteindelijk minder inflatie wilden bekomen, een bonus voor hun kapitaal.
Maar eens dat die 'outlook' van de aankomende crisis in alle geledingen van het management-systeem is doorgedrongen blijft die werken. Er is geen gebrek aan consumentenvertrouwen, maar managers menen toch te moeten besparen. En de financiële sector rekent ook op snel geld door besparen en laten afvloeien, dus managers mogen niet zomaar eventjes de storm (die er niet kwam) trotseren.
De vraag is of het financiële paradigma zich gaat keren van 'totale ineenstorting' tot 'verkeershobbeltje'.
Er is sowiezo veel werk aan de winkel in de komend jaren; een achterstand op infrastructuurinvesteringen, de vergroening van de hele economie, de nieuwe wapenwedloop en hopelijk de heropbouw van Ukraïne gaan de economie een pak groter maken.
Maar dan moeten de banken wel mee zijn...

[Reactie gewijzigd door L2GX op 23 juli 2024 12:02]


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