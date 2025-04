Kotaku: tientallen werknemers Naughty Dog krijgen geen contractverlenging

De Amerikaanse ontwikkelaar Naughty Dog heeft volgens twee betrokkenen de contracten van enkele tientallen werknemers niet verlengd. Deze werknemers zouden niet in vaste dienst zijn, maar onder contract voor de ontwikkelaar werken.

De bronnen melden tegenover Kotaku dat het om ten minste 25 medewerkers gaat, waarvan het grootste deel werkte voor de afdeling kwaliteitscontrole. Ook bij de art production-afdeling zouden ontslagen gevallen zijn. Van de vaste werknemers is voor zover bekend niemand ontslagen. Het contract van de voormalige medewerkers loopt officieel pas eind oktober af en Naughty Dog geeft deze medewerkers volgens de bronnen geen vorm van ontslagvergoeding. Het bedrijf verzoekt medewerkers naar verluidt om niets over de ontslagronde openbaar te maken.

In het verlengde van de ontslagen bij Naughty Dog meldde Bloomberg eerder dit jaar dat de ontwikkeling van de multiplayerspin-off van The Last of Us moeizaam verliep. Een dag later zei Naughty Dog zelf dat de game intern is uitgesteld. Er is tot dusver geen officiële releasedatum bekend.

Er vinden sinds een jaar in de hele game-industrie ontslagen plaats. Nog geen week geleden werd bekend dat Epic Games zo'n 16 procent van zijn personeel moest ontslaan. Ook Worms-uitgever Team17, Halo-maker 343 Industries en Total War-ontwikkelaar Creative Assembly werden door deze tendens getroffen.