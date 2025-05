Naughty Dog brengt derde hotfix uit voor The Last of Us-pc-port

Ontwikkelaar Naughty Dog heeft voor de derde keer een patch uitgebracht die de grote problemen met de pc-port van The Last of Us deels moeten verhelpen. In versie 1.0.1.7 worden andere enkele UI- en UX-problemen opgelost, naast verschillende technische en praktische problemen.

Versie v1.0.1.7 van de pc-port van The Last of Us Part 1 is de derde van een reeks aan hotfixes voor het spel in korte tijd. Vorige week kwamen versies v1.0.1.5 en v1.0.1.6 kort achter elkaar uit. Die versies repareerden enkele grote problemen in het spel, maar niet alles. In de patch notes schrijft de ontwikkelaar dat er 'verschillende UI- en UX-elementen' en 'onverwacht gedrag van personages, zowel speelbaar als NPC's' worden gerepareerd, maar welke dat exact zijn schrijft de ontwikkelaar niet.

Daarnaast zijn er meerdere problemen aan de technische kant gerepareerd in de game. Dat zijn onder andere problemen bij het gebruik van Xbox-controllers en een probleem waarbij het inschakelen van de HUD performance monitor de performance van het spel kon treffen. Ook kon er een geheugencrash plaatsvinden tijdens het afspelen van de eindcredits van het spel of een andere crash zodra het spel opgestart werd.

Naughty Dog zegt dat het de game in de toekomst nog verder wil optimaliseren en de stabiliteit van het spel wil verbeteren. Het bedrijf geeft verder geen concreet tijdspad voor toekomstige patches.

De pc-port van het eerste deel van de PlayStation-game The Last of Us kwam in maart uit, maar spelers bleken al snel veel problemen te hebben met de technische werking van het spel. Personages gedroegen zich bijvoorbeeld vreemd, werden shaders slecht gecompileerd en bovendien waren de hardware-eisen erg hoog. Tweakers draaide onlangs benchmarks van de langverwachte port.