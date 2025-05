Zeventien Nederlanders zijn gearresteerd bij operatie tegen Genesis Market

Bij de wereldwijde politieactie tegen Genesis Market zijn zeventien Nederlanders gearresteerd. Zij worden verdacht van het stelen van geld en identiteiten. De politie heeft een tool gebouwd waarmee slachtoffers kunnen zien of zij geïnfecteerd zijn.

De Nederlandse politie heeft meer details gegeven over Operatie Cookie Monster. Op woensdagochtend werd bekend dat er een grote internationale politieactie met die naam had plaatsgevonden, waarbij de botmarktplaats Genesis Market werd overgenomen. Die actie werd geleid door de Amerikaanse FBI, maar de Nederlandse politie blijkt daarin nu een grote rol te hebben gespeeld.

De actie werd bijgestaan door het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid. Dat werkte samen met securitybedrijven Trellix en Computest. Volgens de politie zijn er wereldwijd meer dan twee miljoen slachtoffers besmet met malware die via Genesis Market te koop was. Daaronder zouden zo'n 50.000 Nederlanders zitten. De politie heeft een tool gebouwd waarmee Nederlanders kunnen kijken of zij slachtoffer zijn geworden op basis van hun e-mailadres. Daarnaast werkten de diensten en bedrijven samen met Microsoft om een update door te voeren aan Windows Defender. Daarmee kan de malware worden opgespoord en verwijderd bij slachtoffers.

Tijdens de actie zijn in 17 landen honderden huiszoekingen gedaan. In Nederland vonden er 23 huiszoekingen plaats, schrijft de politie. Daarbij zijn zeventien personen aangehouden, maar details over wie dat zijn is niet bekend.