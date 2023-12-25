OM eist 4 jaar cel voor diefstal van 100.000 euro via Genesis Market

Het Nederlands Openbaar Ministerie eist vier jaar cel voor een 32-jarige man uit Almere die via darknetmarktplaats Genesis Market persoonsgegevens zou hebben gekocht en zo naar verluidt circa 100.000 euro buitmaakte. De verdachte ontkent betrokkenheid.

De man uit Almere had volgens het OM 220 bots gekocht om slachtoffers mee te hacken, schrijft Omroep Flevoland. Daarmee zou hij in totaal ongeveer 100.000 euro van bij elkaar negentien slachtoffers hebben gestolen. In zijn huis is bij een inval eerder dit jaar, naast drugs en een automatisch machinepistool, een doos met telefoons en laptops gevonden. De verdachte beweert echter dat al deze spullen niet van hem zijn, maar van anderen die toegang hebben tot die woning. De identiteit van die personen wil de Almeerder echter niet vrijgeven. De rechtbank bepaalt op 12 januari of de man schuldig wordt bevonden.

In zo'n bot zaten naast tools als malware, ook kenmerken van slachtoffers zoals hun IP-adressen. Daarmee was het niet alleen mogelijk hacks uit te voeren, maar aanvallers konden via de bots ook de locatie van aanvallers spoofen om onopgemerkt te blijven. Op die manier konden hackers bijvoorbeeld inloggen bij de bank van een slachtoffer om geld weg te sluizen.

Door tegelijkertijd in te loggen op het e-mailadres, konden e-mails met het bewijs van die transacties worden gewist. Ook was het mogelijk dat als een bank het slachtoffer via een e-mail op de hoogte probeerde te stellen van verdachte activiteiten, de bot tegelijkertijd de inbox overspoelde met gespoofde mails van de bank. Als gebruikers het wachtwoord probeerden te vervangen, merkte de bot dit eveneens op. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de website.

De marktplaats werd in april van dit jaar offline gehaald door onder andere de Nederlandse politie. Tijdens de actie werden zeventien verdachten in Nederland opgepakt, waaronder deze man in Almere. In september moest er al iemand anders van de groep voorkomen. Tegen deze 34-jarige man uit Boskoop werd 40 maanden cel geëist.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 25-12-2023 10:31 25

25-12-2023 • 10:31

25

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Reacties (25)

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Keypunchie 25 december 2023 11:18
Geen kinderachtige eis, maar gezien de aard en omvang, volkomen terecht!

Vind dat ook altijd mooi “die spullen zijn niet van mij, maar ik vertel niet van wie wel”

Dan gooi je je lot echt in de handen van de rechter, want die kan gewoon bepalen dat het aannemelijk is dat ze wel van jou zijn, net zo goed als voordeel van de twijfel geven.
MrMonkE @Keypunchie26 december 2023 12:11
Geen kinderachtige eis, maar gezien de aard en omvang, volkomen terecht!
Mag een rechter ook meer straf geven dan de eis?
Want voor 1 automatisch machinepistool vind ik 4 jaar eigenlijk heel mild.
Wouterie @Keypunchie25 december 2023 21:21
Ach, hij heeft dan voor 100.000 Euro 4 jaar onderdak. Dat is nog steeds goedkoper dan een huis kopen. Zo bekeken is een ton helemaal niet zo veel geld.
Keypunchie @Wouterie25 december 2023 21:55
Je beseft dat die 100k gevorderd zal worden? Dus na een paar jaar brommen, mag hij een regeling met het CJIB treffen.
kakanox @Keypunchie26 december 2023 12:19
Er is bewijs voor €100K. Die "pluk ze"-regeling is leuk bedacht, maar werkt alleen als er ook controle is op hoe criminelen tijdens zo'n regeling leveren.
De crimineel die hier in de buurt woont rijdt vrolijk rond in een auto die ik niet kan betalen. Zal wel op iemand anders' naam staan ;)
Prima 25 december 2023 11:34
Boontje komt om zijn loontje, mooi dat ze gepakt zijn en straf gaan krijgen.
Fijne feestdagen voor allen hier. :)

[Reactie gewijzigd door Prima op 23 juli 2024 07:17]

Vlizzjeffrey @Prima25 december 2023 12:14
Hij heeft helemaal nog geen straf gekregen.
sircampalot @Prima25 december 2023 12:07
Niet zo snel je conclusie trekken, daarmee voorkom je "joelende menigte met hooivorken naar het dorpsplein"-taverelen.

Hij is verdacht, heeft (nog) geen straf gekregen.
The-Source 25 december 2023 12:30
Heb ook even het achtergrond artikel gelezen en toch zou ik het zelf wel eens willen testen tegen mijn ouders. Natuurlijk zonder geïnfecteerde software te installeren maar soort van sandbox idee.
Ik wijs ze vaak genoeg op ongeveer alles niet te accepteren / nergens op klikken. Maar hoe zou het zijn als ik bijvoorbeeld gespoofd zou worden met een mailtje als in, klik hier....
Wouterie @The-Source25 december 2023 21:22
Er zijn gewoon van die tests die je op ze los kan laten. Doen ze hier op het werk regelmatig en dan mogen er vervolgens weer een zooitje verplicht op cursus.
TheekAzzaBreek @Wouterie25 december 2023 22:05
Dat zijn tegenwoordig de enige dubieuze mails die ik nog krijg (op mijn werk account). Privé is het niet veel meer (ik gebruik een spamcatcher account voor alles wat ik niet wil of vertrouw).

Professionele spam/phishing bestrijding is echt goed. Een kleine 50% van alle email is nog steeds troep, daar weten ze toch 99,nogwat% uit te filteren. Ik zou wel eens willen weten hoeveel bona-fide mail daar door verdwijnt.
magician2000 @The-Source26 december 2023 00:06
Ik krijg dan de vraag van mijn moeder of ze er iets mee moet doen (ja, weggooien en negeren). Gelukkig heeft die het goed door en heeft ze een insteek "als het echt belangrijk is, krijg ik nog wel een keer informatie".

Geen garantie dat het nooit fout zal gaan, maar toch goed dat ze dit zo doet. Ze vertelt mij ook nog wel eens iets "nieuws" op het gebied van pogingen tot oplichting in het algemeen die ik meestal al wel gezien heb omdat ik enorm veel mail voorbij zie komen (dus ook phising).
devilkin 25 december 2023 12:44
Op wat slaat "ton" in de titel?
Honbrifcl @devilkin25 december 2023 12:53
"en zo naar verluidt circa 100.000 euro buitmaakte"...
devilkin @Honbrifcl25 december 2023 13:13
Ah. Ik had het nog nooit gehoord in die context in het nederlands - in het engels wel natuurlijk.
paardenpoep @devilkin25 december 2023 17:04
Een ton is 100.000 euro in het Nederlands. Het Engelse "a ton of money" is gewoon heel veel geld, dus niet een vaststaande hoeveelheid.

Huizenprijzen worden hier bijvoorbeeld heel vaak in tonnen genoemd. 4,5 ton voor 450.000 euro bijvoorbeeld.
BitProcessor @paardenpoep25 december 2023 22:33
Volgens https://www.vandale.nl/gr.../nederlands/betekenis/ton heeft het woord in Nederland de betekenis van honderdduizend euro.

In Vlaanderen kennen we die betekenis niet.

Gezien Tweakers.net zich zowel tot België en Nederland richt, zou een iets neutralere woordkeuze wenselijker zijn.
FooLsKi @BitProcessor25 december 2023 23:04
Gelukkig staat er voor de Vlaamse medemens in het artikel dat het om €100k gaat :+
BitProcessor @FooLsKi25 december 2023 23:29
:Y) :z
magician2000 @paardenpoep26 december 2023 00:03
Lang leve het Nederlands, want een ton in gewicht is dan weer een hoeveelheid 1.000 in plaats van 100.000 :P
Spektaculair @magician200027 december 2023 09:23
Dat komt omdat een gulden in de 19e eeuw gemaakt was van 10 gram zilver. 100.000 zilveren guldens wogen dus 1.000kg = een ton.
magician2000 @Spektaculair27 december 2023 21:53
En dank voor dit interessante feitje.

Wellicht heb ik het ooit eerder gehoord, maar het zat zeker niet meer in mijn hoofd. Denk niet dat ik het nu nog snel zal vergeten.

_/-\o_
MrMonkE @paardenpoep26 december 2023 03:33
Een ton is 100.000 euro in het Nederlands. Het Engelse "a ton of money" is gewoon heel veel geld, dus niet een vaststaande hoeveelheid.

Huizenprijzen worden hier bijvoorbeeld heel vaak in tonnen genoemd. 4,5 ton voor 450.000 euro bijvoorbeeld.
Spreken ze bij schepen ook niet over 'tonnage' in het Engels?

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 07:17]

DirtyBird 26 december 2023 08:08
Klinkt alsof het wel een slim pakket aan tools is, maar als je toch al toegang hebt tot het emailaccount om transactiebewijs te verwijderen, waarom dan niet ook contactpogingen van de bank verwijderen, ipv het account te overspoelen?
john43 27 december 2023 08:40
Verder worden er in een ton ook haringen en zuurkool verkocht

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