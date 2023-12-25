OM eist 4 jaar cel voor diefstal van 100.000 euro via Genesis Market

Het Nederlands Openbaar Ministerie eist vier jaar cel voor een 32-jarige man uit Almere die via darknetmarktplaats Genesis Market persoonsgegevens zou hebben gekocht en zo naar verluidt circa 100.000 euro buitmaakte. De verdachte ontkent betrokkenheid.

De man uit Almere had volgens het OM 220 bots gekocht om slachtoffers mee te hacken, schrijft Omroep Flevoland. Daarmee zou hij in totaal ongeveer 100.000 euro van bij elkaar negentien slachtoffers hebben gestolen. In zijn huis is bij een inval eerder dit jaar, naast drugs en een automatisch machinepistool, een doos met telefoons en laptops gevonden. De verdachte beweert echter dat al deze spullen niet van hem zijn, maar van anderen die toegang hebben tot die woning. De identiteit van die personen wil de Almeerder echter niet vrijgeven. De rechtbank bepaalt op 12 januari of de man schuldig wordt bevonden.

In zo'n bot zaten naast tools als malware, ook kenmerken van slachtoffers zoals hun IP-adressen. Daarmee was het niet alleen mogelijk hacks uit te voeren, maar aanvallers konden via de bots ook de locatie van aanvallers spoofen om onopgemerkt te blijven. Op die manier konden hackers bijvoorbeeld inloggen bij de bank van een slachtoffer om geld weg te sluizen.

Door tegelijkertijd in te loggen op het e-mailadres, konden e-mails met het bewijs van die transacties worden gewist. Ook was het mogelijk dat als een bank het slachtoffer via een e-mail op de hoogte probeerde te stellen van verdachte activiteiten, de bot tegelijkertijd de inbox overspoelde met gespoofde mails van de bank. Als gebruikers het wachtwoord probeerden te vervangen, merkte de bot dit eveneens op. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de website.

De marktplaats werd in april van dit jaar offline gehaald door onder andere de Nederlandse politie. Tijdens de actie werden zeventien verdachten in Nederland opgepakt, waaronder deze man in Almere. In september moest er al iemand anders van de groep voorkomen. Tegen deze 34-jarige man uit Boskoop werd 40 maanden cel geëist.