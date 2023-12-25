Ubisoft heeft hack tegengehouden waarbij gepoogd werd 900GB aan data te stelen

Ubisoft heeft afgelopen week een hack verijdeld waarbij het naar verluidt de bedoeling was om 900GB aan bestanden buit te maken. De hacker zou zijn binnengedrongen in de interne diensten van het gamebedrijf.

Ubisoft zou 48 uur nadat de hacker binnen wist te dringen in de interne tools van het bedrijf, de toegang hebben ontzegd. Dat schrijft datasecurityplatform VX-Underground in een post op X. Degene was naar verluidt van plan geweest om gebruikersgegevens van Rainbow Six Siege te stelen, maar dat zou niet op tijd zijn gelukt. Wel wist de binnendringer de interne Microsoft Teams-, SharePoint-, MongoDB- en Confluence-omgevingen te doorzoeken. VX-Underground deelt daarbij enkele geredigeerde sceenshots die de hacker zou hebben gedeeld.

Het is niet duidelijk hoe deze persoon toegang wist te krijgen tot Ubisofts interne diensten, en of diegene toch nog wat gevoelige gegevens wist buit te maken. Tegen Bleeping Computer bevestigt het gamebedrijf dat er een 'databeveiligingsincident' heeft plaatsgevonden, en dat het bedrijf bezig is met een onderzoek. Verdere informatie wordt niet gegeven.