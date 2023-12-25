Gerucht: originele God of War-trilogie wordt geremasterd voor PlayStation 5

Sony werkt aan geremasterde versies van de eerste drie hoofdgames in de God of War-serie voor de PlayStation 5. Dat beweert gamejournalist Nick Baker, die vaker vroegtijdig correct over gamereleases bericht.

In de Xbox Era-podcast met medegamejournalist Jeff Grubb laat Nick Baker weten 'gehoord te hebben' dat de originele God of War-trilogie wordt geremasterd. Het zou daarbij gaan om de eerste drie hoofdgames; spin-offtitels als God of War: Ascension zijn volgens Baker dus niet inbegrepen.

De gamejournalist weet naar eigen zeggen niet of het hier gaat om een rechtstreekse port van de PS2- en PS3-games, of dat deze remasters meer zullen lijken op volledige remakes. Hij weet eveneens niet of het de bedoeling is dat de game volgend jaar al verschijnt, of pas in 2025.

Baker is medeoprichter van de Xbox Era-podcast en heeft in het verleden vaker (grotendeels) accurate informatie naar buiten gebracht. Zo kwam hij in 2021 als eerste met het nieuws dat er een Iki Island-uitbreiding in de maak was voor Ghost of Tsushima, en wist dit jaar ook correct te voorspellen dat er een Metal Gear Solid 3-remake aangekondigd ging worden tijdens een PlayStation-presentatie.

Vanaf 1:55:25

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 25-12-2023 13:07 68

25-12-2023 • 13:07

68

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Reacties (68)

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itarix 25 december 2023 13:21
Dit jaar toevallig alle God of war spellen opnieuw gespeeld toen ik Ps+ ultimate had, opzich prima te doen met Sony's cloud ps2 maar het voelde hier en daar wel een beetje gedateerd.

Er zit een stuk verhaal in de PSP games die ik helaas niet kon spelen. Volgens het internet konden ze gestreamed worden maar ze zaten blijkbaar niet in de Europese library.

Ik hoop eigenlijk dat die spellen speelbaar gemaakt kunnen worden in de remaster.
TheLastOttoman @itarix25 december 2023 13:42
Terzijde: PS2 spellen zijn via cloud ipv emulatie? Dat is wel heel teleurstellend. Ik verwachte meer van Sony met de PS5. Dat ding heeft genoeg rekenkracht, toch?
arjankoole @TheLastOttoman25 december 2023 13:54
Terzijde: PS2 spellen zijn via cloud ipv emulatie? Dat is wel heel teleurstellend. Ik verwachte meer van Sony met de PS5. Dat ding heeft genoeg rekenkracht, toch?
Andere architectuur. Dat is heel zwaar als je dat moet emuleren. Met twijfelachtige resultaten. De enige reden dat het met PS4 naar PS5 kan is omdat het dezelfde architectuur was.

In de eerste PS3 versies hadden ze er een separate chip in zitten die het PS2 spul voor z’n rekening nam, nam, maar dat verdween vrij snel om kosten te bespraken.
vectormatic @arjankoole25 december 2023 14:01
Ik verwacht toch ook niet dat ze bij Sony een berg PS2 bordjes met de nodige cloud interfacing in een datacenter hebben draaien voor deze functie, en PS2 emulatie moet prima kunnen op PS5 klasse hardware, als ik zo online eens kijk naar wat er tegenwoordig kwa emulatie loopt, zou ook PS3 nog aardig moeten lukken
arjankoole @vectormatic25 december 2023 14:05
Ik verwacht toch ook niet dat ze bij Sony een berg PS2 bordjes met de nodige cloud interfacing in een datacenter hebben draaien voor deze functie, en PS2 emulatie moet prima kunnen op PS5 klasse hardware, als ik zo online eens kijk naar wat er tegenwoordig kwa emulatie loopt, zou ook PS3 nog aardig moeten lukken
Ik vermoed dat ze bij Sony custom borden met speciale ASICS hebben voor dit geintje.

En voor de PS3 waarschijnlijk echte powerpc soc’s gebruiken. Die dingen zijn echt niet te emuleren, het zijn hele bijzondere processors.
Simyager @arjankoole25 december 2023 15:42
Nou nou nou overdrijven is ook een vak. Hier heb je de Playstation 3 emulator voor de pc bijvoorbeeld.

Op de PS5 zal waarschijnlijk niet alle spellen op 100% daaien, maar tegenwoordig is het wel mogelijk op de pc. Het draait zelfs op Steam Deck met Linux, dus Sony kan die truc wel degelijk goed doen.
vectormatic @arjankoole25 december 2023 15:46
Mwa, de Cell uit de PS3 is inderdaad een rare eend, maar zeker naar moderne maatstaven echt niet snel meer, 1 uitgeklede PPC core en 7 purpose built floating point vector units. Een beetje moderne high end CPU trekt dat echt wel, en juist vanwege die rare architectuur schiet je met normale moderne PPC chips ook niet heel veel op t.o.v. x86, dus tenzij Sony ergens nog die-shrunk Cell chips maakt, maar gezien de zeeeer beperkte markt (IBM, 1 van de 3 partners in het Cell project trok in 2009 de stekker er al uit voor eigen projecten) lijkt dat me weinig zinvol.

Er zijn ook gewoon mainstream PS3 emulators: https://rpcs3.net/
McBacon @arjankoole25 december 2023 22:54
In de eerste PS3 versies hadden ze er een separate chip in zitten die het PS2 spul voor z’n rekening nam, nam, maar dat verdween vrij snel om kosten te bespraken.
En die nieuwere PS3's moesten PS2 daarna ook gewoon in software emuleren. ;] De "PS2 Classics" games die je voor de PS3 via de PlayStation Store kon krijgen waren niks meer dan gewoon een launchertje om de ingebouwde PS2 emulator te starten met een specifieke game image. Daarom was ook niet elke PS2-game zo te krijgen, omdat Sony vond dat het niet goed genoeg draaide (iig op de niet-eerste fat PS3's), maar voor de rest werkte het op zich wel aardig. Als er een "HD" variant was dan was dat wel een native PS3 port (kan nogal moeilijk anders :D), maar de rest was gewoon emulated.

Maar de PS2 en PS3 verschilden onderling dus ook al van architectuur (iets van MIPS vs. PowerPC), dus waarom zou een PS5 met weer een andere architectuur (maar wel veel nieuwere/betere hardware) het dan ook niet kunnen emuleren? PS4/PS5 gebruiken dacht ik gewoon amd64 (aka x86-64), dus als je wel eens geprobeerd hebt om een PS2 emulator op je PC te draaien dan kun je denk ik wel een vrij goeie inschatting maken hoe dat zou werken op een PS5. Sony weet zelf natuurlijk ook wat voor aanpassingen er aan MIPS zijn gedaan specifiek voor de PS2, dus daar kan prima rekening mee gehouden worden.

Ik zag daarnaast een comment van @Verwijderd over dat Canis Canem schijnbaar ook te emuleren is op een PS4/PS5, maar ik zie in de beschrijving van de game toch echt staan: "Deze titel is een geconverteerde PS4™-versie van de originele PlayStation®2-game". Dat lees ik als "native port", géén emulatie.

Nee, ik denk eerder dat die cloud PS2 gewoon is zodat je niet zomaar ff elke (mogelijk illegaal gedownloade) PS2 game kunt afspelen op je PS5, zoals dat met de PS3 in principe nog wel kan. Jailbroken PS3 -> installeer een welbekende PS3-based launcher om de PS2 emulator te starten -> voer het de .iso file van de game die je wilt spelen. Wil je PS2 spellekes op je PS5 spelen dan doe je het maar met ports, anders neem je PS+ en doe je het maar met een cloud PS2. Je kan dus niet zonder Sony ergens (weer) een keer te betalen die game draaiend krijgen op je eigen PS5, en al helemaal niet de originele game. In ieder geval niet tot er ooit een jailbreak is.

P.S. over dat PPC lastig te emuleren zou zijn: je vergeet denk ik even dat de oudere Macs ook gewoon op PPC draaiden en dat was ook prima te emuleren voor zover ik me kan herinneren.
Verwijderd @McBacon25 december 2023 23:16
Ik zag daarnaast een comment van @ over dat schijnbaar ook te emuleren is op een PS4/PS5, maar ik zie in de beschrijving van de game toch echt staan: "Deze titel is een geconverteerde PS4™-versie van de originele PlayStation®2-game". Dat lees ik als "native port", géén emulatie.
Dit is geen native port. De game gebruikt een ps2 emulator. Elke ps2 game die uitgebracht is voor de ps4/ps5 gebruikt deze emulator. Deze emulator heet de ps2 classics emulator. Diegene die een gemodde ps4 hebben kunnen ook andere games draaien via deze emulator. Hier zie je een complete lijst met games die compatibel zijn:

https://www.psdevwiki.com...ulator_Compatibility_List

Dus nee het is geen native port maar gewoon een game die in een emulator draait. Meer info:

https://www.psdevwiki.com/ps4/PS2_Emulation

PlayStation 2 emulation on the PlayStation 4 is handled with little difference to the PlayStation 3.
Some issues that the PlayStation 3 encountered have moved on to the PlayStation 4, along with a few new ones.

The PS4 is too weak for emulation. Therefore, Sony had to sacrifice accuracy for the sake of performance.

Each PS2ONPS4 package file (.pkg) includes the emulator itself. The ps4 does not have a native built-in emulator in its firmware, but it does have some PS2 emulator specific features.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 05:04]

Jeroen_HD @arjankoole25 december 2023 14:11
PS2 emulatie is helemaal niet zo zwaar. Een snapdragon 8 gen 2 kan al perfect PS2 emuleren op 5 tot 8x de originele resolutie. Aan rekenkracht geen gebrek op een PS5.
BlaDeKke @Jeroen_HD26 december 2023 03:17
Het hangt er maar vanaf hoe accuraat je wil emuleren. Een 100% exacte emulatie van de SNES is nog steeds niet mogelijk op een moderne pc.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 25 juli 2024 05:04]

Argantonis @BlaDeKke28 december 2023 12:43
Da’s een ander verhaal, dat gaat niet om rekenkracht maar gewoon omdat ze niet perfect weten hoe het moet. Dat zal bij Sony zelf wel anders liggen.
micla @arjankoole25 december 2023 16:13
[...]


Andere architectuur. Dat is heel zwaar als je dat moet emuleren. Met twijfelachtige resultaten. De enige reden dat het met PS4 naar PS5 kan is omdat het dezelfde architectuur was.

In de eerste PS3 versies hadden ze er een separate chip in zitten die het PS2 spul voor z’n rekening nam, nam, maar dat verdween vrij snel om kosten te bespraken.
Was dat niet juist andersom? Dat de PS3 zelf een totaal andere architectuur had? En dat PS2 emulatie daarom niet leker liep? De PS3 had iets van een Cell processor dat zijn eigen instructieset had ( power PC instructieset ? )
bartvincke @arjankoole25 december 2023 17:15
Sony wil er gewoon geen tijd en geld insteken

Als er een ding is dat Microsoft overduidelijk heeft aangetoond is dat emulatie van verschillende architecturen perfect kan.
Zij zijn zelf ook van x86- powerpc-x64 gegaan en waar mogelijk ( door oa licentie restricties ) zijn die games van voorgaande gen ook gewoon speelbaar, vaak zelfs beter dan indertijd.
Maar waarom investeren als je kan uitmelken
kozue @arjankoole26 december 2023 09:08
Andere architectuur. Dat is heel zwaar als je dat moet emuleren. Met twijfelachtige resultaten.
Onzin. Ik had op de raspberry pi al PS2 games draaien (met retropie). Als een rpi het kan moet een PS5 het ook kunnen, die hardware is veel krachtiger.
SuperDre
@arjankoole26 december 2023 18:53
De PS5 doet op zn sloffen PS2 emulatie, zelfs de PS4 kon dat al. Ook een groot deep van de PS2 collectie is zelfs op softwareonly emulatie op de PS3 speelbaar (in het begin kende men de PS3 nog niet goed genoeg om er 'alles' uit te halen, daarom bij de 1e US versie dat die ook de volledige hardware in zich had, de 1e EU versie had nog maar 1 chip, en de slim had er al geen meer.
De PS5 is zelfs krachtig genoeg om de PS3 te emuleren, zeker met de extra kennis over de hardware die Sony zelf in huis heeft. Kijk naar de PC PS3 emulator.
Verwijderd @TheLastOttoman25 december 2023 14:12
Er zijn ook gewoon ps2 games die via emulatie op de ps5 gespeeld kunnen worden. Games zoals Bully werken gewoon met een ps2 emulator. Die games zijn in de store te koop:

https://store.playstation.com/nl-nl/concept/200477

Als je ps+ premium hebt kan je hem ook via de cloud spelen. Maar dat is volledig optioneel.

Alleen voor ps3 games heeft Sony officieel geen emulator, waardoor je die dus via de cloud kan spelen. Overigens moet je de games wel in de store kopen, je kan niet je oude disc in de ps5 stoppen en dan de game spelen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 05:04]

killerbie @TheLastOttoman25 december 2023 13:58
Waarom? Het werkt prima via de cloud...
GoT @TheLastOttoman25 december 2023 14:30
Er zijn verkeerde termen gebruikt.
Ik heb een PS4 Pro met GoldHen en kan import games erop draaien.
Wat ik zie is dat er heel veel PS2 games geport zijn naar PS4, ze draaien alsnog lokaal op de console na het downloaden. Ik heb een aantal bekende games: Half-Life, Blue Shift, etc. op de PS4.
In de PS2 era bestond cloud nog niet zoals we die nu kennen, de games zijn dus niet ontwikkeld om te streamen.
SuperDre
@GoT26 december 2023 18:56
Streamen van PS2 games heeft niets te maken met dat ze toen nog geen cloud hadden. Streaming van PS2 games is niets meer dan een emulator die op de servers van Sony draaien en het beeld naar jou streamen, niets anders dan een 'specialistische' remote desktop.
Carn82 @TheLastOttoman26 december 2023 09:58
Er zijn PS2 games beschikbaar voor de PS4/PS5. Deze draaien in principe via een emulator. Maar dit is een vrij beperkt aantal. Sommigen ondersteunen wel trophies en andere features. Maar het is allemaal een beetje halfbakken qua aanbod, heb zelf het idee dat Sony er andere plannen mee heeft.
bb9000 @itarix25 december 2023 13:24
ppsspp geen optie? de games scalen mooi naar omhoog, leuke ervaring op een android + gamepad
itarix @bb900025 december 2023 13:34
Ik heb een mooie ps5 staan, met emulatie moet ergens het spel uit de lucht komen vallen. Wat bij dit soort oude spellen niet altijd mogelijk is. Dan betaal ik liever een paar tientjes om het op een legale manier op mijn playstation te spelen.
Punkbuster @itarix25 december 2023 13:36
Fijn dat er mensen bestaan die betalen👍
arbraxas @Punkbuster25 december 2023 17:46
Gezien de winsten is die groep veel groter als de mediabedrijven je willen doen geloven.
Chelseamarre123 25 december 2023 13:20
Zou wel leuk zijn, originele spellen niet gespeeld maar met God of War(PS4) en Ragnarok me prima vermaakt.
VonBraunschweig 26 december 2023 09:54
God of War 1 en 2 waren voor mij de leukste games voor PS2, maar een PS5 reboot hoeft voor mij niet, ik zou de herinnering niet willen verpesten. Een van de coolste dingen vond ik dat wanneer je eindelijk zo'n gigantische trol met reuzenknots had verslagen, er direct 2 gigantische trollen ten tonele verschenen...veel succes! Dat was David Jaffe op z'n best.

De moeilijkheidsgraad van de 1e twee games was perfect, je leerde vanzelf alle moves zodat je aan het einde van de games - bij de trials - je mannetje kon staan en de game kon uitspelen.

Dat veranderde toen Kratos op de PS3 verscheen. De moeilijkheidsgraad was teruggeschroefd, wellicht om een breder publiek te kunnen aanspreken met alle gevolgen van dien. Op Normal kon je vanaf nu met slechts een paar moves zonder echte uitdaging bijna de hele game doorkomen - tot je bij de trials aankwam. Vooral God of War: Ascension (helemaal geen spin-off) was berucht wat dat betreft, gamers kregen het zelfs voor elkaar om Santa Monica Studios een patch uit te laten brengen om The Trials of Archimedes makkelijker te maken. Na elke stage kreeg men er nu wat health bij om nog enige kans te maken in stage 2 en 3. En nog lukte het de meesten niet.

Zelf heb ik er denk ik zo'n 20 a 30 keer over gedaan om het uit te spelen, maar wel 'pre-patch' en gewoon op Hard. Ik had zelfs de internetkabel uit m'n PS3 gehaald om maar niet per ongeluk die patch te downloaden. Het moest en zou lukken, en uiteindelijk lukte het ook...ik ben er nog trots op:)

De game uitspelen op Hard en zonder patch was gewoon prima te doen. Je had bijvoorbeeld al geleerd dat je zo'n Medusa helemaal niet moet aanvallen, het had immers weinig zin. Je concentreerde je op het voetvolk en wachte tot ze haar stralen op je afvuurde. Met een simpele parry kon je haar verstenen, en ook daarna liet je haar met rust. Het was zaak om snel ook een 2e Medusa te verstenen, waarna je met een graplingmove de ene Medusa op de andere kapot kon slaan en voila - daar waren je groene en blauwe orbs om de Trials mee door te komen.

Ergens ben ik dus wel benieuwd of de originele games met dezelfde moeilijkheidsgraad worden uitgebracht, en of de gamer van nu daar tegenop gewassen is.

[Reactie gewijzigd door VonBraunschweig op 25 juli 2024 05:04]

Lekker Ventje 25 december 2023 14:18
Wat een verrassing!
Ik snap best dat er een hoop uitvliegen bij de gamestudio’s van Sony. Zoveel mensen heb je niet nodig om voornamelijk remasters te maken. De creativiteit is ver te zoeken tegenwoordig.
Chelseamarre123 @Lekker Ventje25 december 2023 14:45
Ik vind dit wel kort door de bocht. Orginele game is 18 jaar oud momenteel en voelt zeker gedateerd aan. Daarbij hebben veel tieners en twintigers die game dus niet gespeeld hierdoor.

Remaster van oude games vind ik opzich prima. Heb meer moeite met GTA/last of us achtige remasters van een spel van paar jaar oud.
Verwijderd @Lekker Ventje25 december 2023 15:51
Games kosten tegenwoordig meer dan 5 jaar om te maken. Kosten zijn tegenwoordig ook enorm (Spiderman kost 350 miljoen). Dus je kan niet zomaar elk jaar zoveel games uitbrengen. Daarom brengen ze tegenwoordig steeds meer remasters uit. Niet elk bedrijf heeft ongelimiteerd geld.
Armselig @Verwijderd26 december 2023 00:55
Wij westerlingen houden ervan om met geld te smijten. Was die 350 miljoen voor Spiderman wel nodig? Godzilla Minus One heerst in de bioscopen als ik youtubers mag geloven en die kostte naar verluid maar 15 miljoen. Ik weet niet of je games met films kan vergelijken maar da's een verschil van 335(!) miljoen. Die film verpletterde onder andere Disney's Wish die 200 miljoen kostte. Disney zit sowieso in een neerwaartse woke spiraal maar da's weer een ander verhaal.
Verwijderd @Armselig26 december 2023 02:05
Slechte vergelijking en je doet enorm aan cherry picking. Genoeg voorbeelden van Westerse films die niet veel hebben gekost en wel veel hebben opgeleverd. Daarnaast hebben de Godzilla film een beperkt publiek (voornamelijk Japan, de film komt wel buiten Japan uit maar trekt daar veel minder bezoekers). Een Amerikaanse film heeft een veel groter publiek (Amerika, Europa, Azië etc) en kan daardoor veel meer opleveren.

Daarnaast kan je films en games niet 1 op 1 vergelijken. Een film heeft een korte ontwikkeltijd dan een game. Waar een film binnen een half jaar geschoten kost een AAA game tegenwoordig minimaal 5 jaar om te maken. Ook in het oosten van de wereld is dit zo. Al die mensen die er aan werken moeten die 5 jaar betaald worden. Games worden steeds complexer om te maken en worden daardoor duurder. Terwijl er bij films steeds vaker van een green screen gebruik gemaakt kan worden t.o.v. real life stunts. Dus dat is een slecht vergelijk.
Armselig @Verwijderd27 december 2023 03:23
Ik haal juist Godzilla aan omdat die dus hoge bezoekersaantallen haalt. Niks beperkt aan, er is genoeg westerse animo voor Godzilla, al sinds de 1998 film. Denk eens na... Wish, een westerse animatie film van de grootste naam in de industrie wordt verslagen door een live action ondertitelde film die maar een fractie kostte. Volgens mij sta je daar niet echt bij stil in je tirade om mijn reactie onderuit te halen (herpderp slechte vergelijking). Heb je enig idee hoe lang een studio bezig is met een film voor die in de bioscoop verschijnt? Doet meestal niet onder voor een game hoor...

Slechte vergelijking of niet, zo zal het ook wel in de games industrie gaan. Vandaar dat ik zei of die 350 miljoen wel nodig was. Het blijft een absurd bedrag voor een mediocre game die je in 15-20 uurtjes uitspeelt. Daar heb je dan vijf jaar aan gewerkt, proficiat.
Verwijderd @Armselig27 december 2023 09:11
Ten eerste heeft wish hogere bezoekersaantallen tot nu toe dan Godzilla. Godzilla heeft tot nu toe 75 miljoen opgeleverd en wish 150 miljoen. Dus Godzilla verslaat wish helemaal niet met hogere bezoekersaantallen.

Daarnaast ga je nog steeds voorbij het feit dat er genoeg westerse films zijn met een laag budget en ook hoge bezoekersaantallen halen, bijvoorbeeld Moonlight (budget 4 miljoen, heeft 60 miljoen opgeleverd), la la land (budget 30 miljoen, heeft 460 miljoen opgeleverd.)

Verder gebruik je een uitzondering (laag budget, hoge opbrengst) als de regel. Je vergeet daarbij te vertellen dat 99% van de andere Japanse films met een laag budget niet zoveel opbrengt. Vandaar dat je vergelijk tussen de westerse en Oosterse wereld cherry picking is. Het is namelijk een feit dat een high budget film/game sowieso veel meer mensen trekt dan een low budget film/game. Dat er dan uitzonderingen zijn dat klopt, maar je kan geen businessplan creëren op basis van een uitzondering. En je kan niet de uitzondering als de regel nemen.

Is die 350 miljoen nodig? Om een dergelijk grote game met die wereld te maken wel ja. Voor een fractie van dat bedrag kan je niet een wereld op dat niveau neerzetten. Spiderman 2 heeft een gemiddelde metacritic van 90 en dat noem je een mediocre game? Je vergeet even dat die game binnen 11 dagen 5 miljoen keer is verkocht. De kosten zijn er dus al bijna uit binnen een paar dagen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 05:04]

YopY @Lekker Ventje26 december 2023 15:58
Remasters / ports worden veelal geoutsourced door gespecialiseerde bedrijven, dan hoeft een bedrijf als Sony niet zelf mensen aan te nemen (of te ontslaan). Alhoewel die bedrijven ook wel door Sony opgekocht worden. iig, meer dan genoeg werk als ze hun populairste spellen op moderne systemen willen laten draaien, en dat levert ze overduideiljk meer dan genoeg op.
bb9000 25 december 2023 13:10
voor mij veel leukere gameplay dan de reboot en zijn sequel. bij deze laatste ben ik telkens na een paar uur gestopt omdat het verhaal heel sony-ish is en de actie telkens on-hold wordt gezet door wat saai gepuzzel. van mij mag kratos gewoon een kwade roepende gek zijn, ik vul wel de gaatjes in van wat hij moet voelen in plaats van dat het op een cheesy bordje wordt geserveerd
Aiii @bb900025 december 2023 13:51
De hoofdreden dat ik deze generatie geen PS5 meer gehaald heb is inderdaad de focus van Sony op dit type third person actie games, hoewel ik Judge als Kratos verder heel tof vindt, had de gameplay van mij best bij het oude mogen blijven, al was het maar om een beetje te variëren op het first party aanbod van Sony.
arbraxas @Aiii25 december 2023 17:02
Tja, ik ben er blij mee. Ik ben dan ook een sucker voor 3rd person games zoals de reboot van tombraider,GoW en Dead Space.
Vermaak me dus prima met de Sony games.

De remaster laat ik wel schieten. Te ouderwetse simpele gameplay. Diablo IV kan mij om die reden ook niet boeien. Die heb ik dan na uurtje of 2 verveelt aan de kant gelegd.
Oon @Aiii26 december 2023 12:57
Grappig, ik overweeg juist een PS5 te kopen voor o.a. God of War Ragnarok, de eerste van de reboot vond ik heerlijk en de tweede lijkt nóg beter te zijn :)
andalouse @bb900025 december 2023 13:22
Heb net hetzelfde gevoel. De reboot na een uurtje of drie weggelegd en nooit meer omgekeken. Wat een saaie game.
alex4allofyou @andalouse25 december 2023 14:06
Je had nog even door moeten gaan, ik had namelijk hetzelfde, maar het werd ineens enorm goed nadat je met het bootje de slang tegen komt en daarna overal naartoe kunt.
cold_as_ijs @alex4allofyou25 december 2023 17:57
Vond door de trage traversal per boot en verstopte laadschermen (tunneltjes en spleten) en het klimmen waarvoor je redelijk nauwkeurig moest richten dat de snelheid er enorm werd uitgehaald en het mij gewoon heel erg begon te irriteren. Combat was ook vrij log, dodgen voegde nauwelijks iets toe. Wel op platinum gezet, op het tandvlees ;)
YopY @bb900026 december 2023 15:56
Ieder z'n ding, ik vond het mooie en leuke spellen. Gameplay is apart en voelt minder dan de originele games (te langzaam of houterig? Moeilijk uit te leggen), maar dat vind ik niet erg, ik vond het wel prima weg spelen. En de cutscenes / droge humor vind ik wel grappig.
maximillian20 25 december 2023 13:33
Heb net 3 gehaald voor ps4
Vrijdag
25 december 2023 14:54
....en na de spikeboxpuzzle sneuvelden er vele controllers. Nieuw te koop à € 70,-

Well played Sony, well played 8)

:P
timxehanort @Vrijdag26 december 2023 10:05
Nou die pilaren met messen waar je tegenop moest klimmen tegen het einde van GoW1... Echt uren mee bezig geweest.

Mooie is ook dat de devs hebben gezegd dat dat een fout was die ze hadden moeten fixen voordat alle schijfjes geproduceerd waren.
jellybrah 25 december 2023 15:17
En gaan ze ook naar de vraag op PC luisteren? Nog een goudmijn wachtende
Linksquest Moderator Spielerij
25 december 2023 16:12
Dat zou wel bruud zijn, vooral die eerste 2 zou wel vet zijn aangezien die alleen op PS2 en ps3 zijn uitgekomen, deel 3 is nog op ps4 uitgekomen.
Carlos0_0
25 december 2023 18:37
Zou el nice zijn waren echt geweldige games, het is anders dan de God of War van nu een beetje.
Maar beide hebben hun eigen charmes op hun eigen manier, ben benieuwd iedere geval :).

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