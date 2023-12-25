Gerucht: originele God of War-trilogie wordt geremasterd voor PlayStation 5

Sony werkt aan geremasterde versies van de eerste drie hoofdgames in de God of War-serie voor de PlayStation 5. Dat beweert gamejournalist Nick Baker, die vaker vroegtijdig correct over gamereleases bericht.

In de Xbox Era-podcast met medegamejournalist Jeff Grubb laat Nick Baker weten 'gehoord te hebben' dat de originele God of War-trilogie wordt geremasterd. Het zou daarbij gaan om de eerste drie hoofdgames; spin-offtitels als God of War: Ascension zijn volgens Baker dus niet inbegrepen.

De gamejournalist weet naar eigen zeggen niet of het hier gaat om een rechtstreekse port van de PS2- en PS3-games, of dat deze remasters meer zullen lijken op volledige remakes. Hij weet eveneens niet of het de bedoeling is dat de game volgend jaar al verschijnt, of pas in 2025.

Baker is medeoprichter van de Xbox Era-podcast en heeft in het verleden vaker (grotendeels) accurate informatie naar buiten gebracht. Zo kwam hij in 2021 als eerste met het nieuws dat er een Iki Island-uitbreiding in de maak was voor Ghost of Tsushima, en wist dit jaar ook correct te voorspellen dat er een Metal Gear Solid 3-remake aangekondigd ging worden tijdens een PlayStation-presentatie.

Vanaf 1:55:25