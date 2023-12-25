Gerucht: originele God of War-trilogie wordt geremasterd voor PlayStation 5

In de eerste PS3 versies hadden ze er een separate chip in zitten die het PS2 spul voor z’n rekening nam, nam, maar dat verdween vrij snel om kosten te bespraken.
En die nieuwere PS3's moesten PS2 daarna ook gewoon in software emuleren. ;] De "PS2 Classics" games die je voor de PS3 via de PlayStation Store kon krijgen waren niks meer dan gewoon een launchertje om de ingebouwde PS2 emulator te starten met een specifieke game image. Daarom was ook niet elke PS2-game zo te krijgen, omdat Sony vond dat het niet goed genoeg draaide (iig op de niet-eerste fat PS3's), maar voor de rest werkte het op zich wel aardig. Als er een "HD" variant was dan was dat wel een native PS3 port (kan nogal moeilijk anders
), maar de rest was gewoon emulated.
Maar de PS2 en PS3 verschilden onderling dus ook al van architectuur (iets van MIPS vs. PowerPC), dus waarom zou een PS5 met weer een andere architectuur (maar wel veel nieuwere/betere hardware) het dan ook niet kunnen emuleren? PS4/PS5 gebruiken dacht ik gewoon amd64 (aka x86-64), dus als je wel eens geprobeerd hebt om een PS2 emulator op je PC te draaien dan kun je denk ik wel een vrij goeie inschatting maken hoe dat zou werken op een PS5. Sony weet zelf natuurlijk ook wat voor aanpassingen er aan MIPS zijn gedaan specifiek voor de PS2, dus daar kan prima rekening mee gehouden worden.
Ik zag daarnaast een comment van @Verwijderd over dat Canis Canem
schijnbaar ook te emuleren is op een PS4/PS5, maar ik zie in de beschrijving van de game toch echt staan: "Deze titel is een geconverteerde PS4™-versie van de originele PlayStation®2-game". Dat lees ik als "native port", géén emulatie.
Nee, ik denk eerder dat die cloud PS2 gewoon is zodat je niet zomaar ff elke (mogelijk illegaal gedownloade) PS2 game kunt afspelen op je PS5, zoals dat met de PS3 in principe nog wel kan. Jailbroken PS3 -> installeer een welbekende PS3-based launcher om de PS2 emulator te starten -> voer het de .iso file van de game die je wilt spelen. Wil je PS2 spellekes op je PS5 spelen dan doe je het maar met ports, anders neem je PS+ en doe je het maar met een cloud PS2. Je kan dus niet zonder Sony ergens (weer) een keer te betalen die game draaiend krijgen op je eigen PS5, en al helemaal niet de originele
game. In ieder geval niet tot er ooit een jailbreak is.
P.S. over dat PPC lastig te emuleren zou zijn: je vergeet denk ik even dat de oudere Macs ook gewoon op PPC draaiden en dat was ook prima te emuleren voor zover ik me kan herinneren.