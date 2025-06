Ghost of Tsushima: Director’s Cut is vanaf 16 mei beschikbaar voor pc. De port werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Nixxes. Deze pc-versie biedt ondersteuning voor een unlocked framerate, ultrawide-monitoren, Nvidia DLSS 3 en AMD FSR 3.

De pc-versie van Ghost of Tsushima: Director’s Cut bevat het oorspronkelijke spel, het extra hoofdstuk dat zich afspeelt op het Japanse Iki-eiland en Legends: een coöperatieve online multiplayermodus. De pc-versie biedt ondersteuning voor een unlocked framerate en beeldverhoudingen die enkel bij ultrawide-monitoren van toepassing zijn zoals de 21:9-, 32:9- en 49:9-beeldverhouding.

Uit de aankondiging blijkt dat de game upscalingstechnieken van zowel AMD, Intel en Nvidia ondersteunt. Het gaat dan om Intel XeSS, Nvidia DLSS 3 en AMD FSR 3. De game bevat ook ondersteuning voor anti-aliasingtechnologie van Nvidia en AMD: Nvidia DLAA en FSR 3 Native AA. Nixxes meldt dat het spel kan worden gespeeld met toetsenbord en muis, maar ook met de DualSense-controller van Sony. Het is mogelijk om de haptische feedback en adaptieve triggers van deze controller te gebruiken.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut is vanaf 16 mei beschikbaar voor pc. De game is vooruit te bestellen via Steam en de Epic Games Store. Het spel zal 59,99 euro kosten.