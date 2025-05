Pc-gebruikers in niet-PSN-landen krijgen refund voor Ghost of Tsushima-preorders

Gebruikers die een preorder hebben geplaatst voor de pc-versie van Ghost of Tsushima, krijgen automatisch hun geld terug als ze in een land wonen waar PlayStation Network niet beschikbaar is. Voor de multiplayermodus moeten spelers verplicht een PSN-account gebruiken.

Verschillende spelers melden dat zowel Steam, Epic als Green Man Gaming hun preorders automatisch hebben terugbetaald omdat ze in een land wonen waarin het officieel niet mogelijk is om een PSN-account aan te maken, zo schrijft Eurogamer. Het gaat om spelers in meer dan 170 landen, voornamelijk in Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Ghost of Tsushima was daar enige tijd te preorderen, maar vrijdag werd het spel in deze landen ineens uit de online winkels gehaald. Gebruikers in niet-PSN-landen die de game al hadden voorbesteld, krijgen nu dus ook hun geld terug.

Eerder deze maand deed zich iets soortgelijks voor bij Helldivers II. Sony liet toen weten dat het een PSN-account ging verplichten om het spel te kunnen spelen. Later werd de shooter van Steam verwijderd in de landen waarin het maken van zo'n account officieel niet kan. Hier ontstond veel ophef over, aangezien veel gebruikers die de game hadden gekocht, deze binnenkort niet meer konden spelen. Later kwam Sony terug op zijn besluit en schrapte het bedrijf de PSN-verplichting. De game is overigens nog niet opnieuw beschikbaar gemaakt in de Steam-winkel van deze landen.

Helldivers II is een online-onlygame, terwijl Ghost of Tsushima grotendeels een singleplayerspel is. Het spel heeft wel een optionele multiplayermodus genaamd Legends. De ontwikkelaar van de samoeraigame, Sucker Punch, bevestigde vorige week dat de PSN-accountverplichting alleen geldt voor die modus en niet nodig is voor de hoofdgame. De pc-versie van Ghost of Tsushima komt op 16 mei beschikbaar.