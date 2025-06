Sony maakt onder meer Helldivers II weer beschikbaar in meeste landen

Sony verkoopt vier van zijn pc-games, waaronder Helldivers II, weer in de meeste landen. In 2024 besloot Sony om zijn pc-ports in 177 landen niet langer beschikbaar te maken, omdat het in deze landen niet mogelijk is om een PSN-account aan te maken.

Sony heeft de regionlocks grotendeels opgeheven voor games waarbij het gebruik van een PSN-account optioneel is. Het gaat om multiplayergame Helldivers II en singleplayerspellen God of War Ragnarök, The Last of Us Part II Remastered en Marvel's Spider-Man 2.

Deze games waren onder meer niet beschikbaar in de Baltische staten, Marokko, Monaco, Moldavië, de Filipijnen, Servië, Suriname en de Nederlandse Antillen, omdat PSN officieel niet in deze landen actief is. Sinds vrijdag zijn de games in tientallen landen weer te koop. In zeven landen is het nog altijd niet mogelijk om deze spellen te kopen: Belarus, Cuba, Iran, Noord-Korea, Rusland, Syrië en Vietnam.

Sony verplichtte het koppelen van een PSN-account vorig jaar voor het eerst bij Helldivers II. Daar kwam veel kritiek op, omdat spelers in PSN-loze landen het spel daardoor niet meer konden spelen. Kort na de aankondiging besloot Sony om Helldivers II in deze landen uit de pc-winkels te verwijderen. Niet lang daarna draaide het bedrijf de PSN-verplichting terug door de negatieve reacties van spelers, maar het spel bleef ontoegankelijk in niet-PSN-landen.

Veel latere pc-ports van Sony kwamen ook met de verplichting om een PSN-account te koppelen. Dat gold ook voor singleplayergames. Bij deze games werd de regionlock meteen bij de release al toegepast. In januari besloot Sony om het gebruik van een PSN-account voor enkele singleplayertitels optioneel te maken. Dat zijn dezelfde games waarvoor nu de blokkade in de meeste landen is opgeheven. Sommige pc-games vereisen nog wel een PSN-account, zoals Ghost of Tsushima Director's Cut. Deze zijn ook nog steeds ontoegankelijk in niet-PSN-landen.