Helldivers 2-spelers binnenkort verplicht om PSN-account te koppelen op pc

Pc-spelers van Helldivers 2 zijn uiterlijk op 4 juni verplicht om hun Steam-account te koppelen aan een PlayStation Network-account om de game te kunnen spelen. Tot nu toe was dat optioneel vanwege technische problemen.

In een blogpost op Steam meldt uitgever Sony Interactive Entertainment dat nieuwe spelers vanaf 6 mei worden verplicht om hun accounts te koppelen. De eerste bestaande gebruikers worden vanaf 30 mei verplicht om dit te doen. Tegen 4 juni moet iedereen gekoppelde accounts hebben om te kunnen blijven spelen.

Dit kan echter een probleem vormen voor bepaalde spelers. PSN is namelijk in veel landen niet officieel beschikbaar, waaronder Estland, Letland en Litouwen en vrijwel alle Afrikaanse landen. Terwijl het mogelijk is om een account aan te maken in deze landen, meldt Sony in de servicevoorwaarden dat het spelers mag bannen die incorrecte informatie hebben opgegeven.

Volgens de gameontwikkelaar moet het gebruik van een PSN-account gamers beschermen doordat spelers die wangedrag vertonen, geband kunnen worden. Gebande gebruikers kunnen via het PSN-netwerk ook in beroep gaan.