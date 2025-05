Microsoft voegt passkeyondersteuning toe aan persoonlijke accounts

Microsoft voegt ondersteuning voor passkeys toe aan accounts voor consumenten. Daarmee is het een van de grootste diensten waarvoor de wachtwoordloze inlogmethode beschikbaar komt. Gebruikers kunnen inloggen met hun gezicht, vinger, pincode of beveiligingssleutel.

Microsoft schrijft op een ondersteuningspagina dat gebruikers in de toekomst op hun persoonlijke Microsoft-account een passkey kunnen aanmaken. Met passkeys is het mogelijk om in te loggen zonder wachtwoord. In plaats daarvan wordt een keypaar aangemaakt dat wordt gekoppeld aan een fysiek apparaat en het account. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over hoe dat werkt.

Volgens Microsoft kunnen gebruikers zelf een passkey aanmaken en die beveiligen met een gezichtsscan, vingerafdruk, pincode of fysieke beveiligingssleutel. Dat zijn dezelfde beveiligingsmethoden als bij Windows Hello, waarmee gebruikers nu al op hun lokale Windows-pc's kunnen inloggen. In de toekomst kan dat dus ook op lokale apparaten en bij onlineaccounts.

Het inloggen geldt voor Microsoft-apps en -websites. Microsoft noemt specifiek Microsoft 365 en Copilot, maar voor de mobiele versies van applicaties komt passkeyondersteuning pas in de komende weken.