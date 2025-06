PlayStation Network krijgt ondersteuning voor passkeys

Sony heeft ondersteuning voor passkeys toegevoegd aan PlayStation Network-accounts.

Gebruikers kunnen op hun PlayStations of op pc's of telefoons voortaan een passkey aanmaken en dat gebruiken om in te loggen als alternatief voor een wachtwoord, schrijft Sony. Dat kan via de beveiligingsinstellingen in hun account.

De passkey kan worden opgeslagen in verschillende wachtwoordmanagers. Sony waarschuwt dat hardwaresecuritysleutels in sommige gevallen mogelijk niet goed werken.

Passkeys zijn een initiatief van honderden techbedrijven die daarmee een alternatief voor het wachtwoord willen maken. Tweakers maakte daar vorig jaar een video over.