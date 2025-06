OnLeaks publiceert eerste renders Google Pixel Fold 2

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de aankomende Google Pixel Fold 2. Daaruit blijkt dat het ontwerp van de nieuwe telefoon afwijkt van het eerste model uit de reeks. Zo is het apparaat dunner dan zijn voorganger, maar is het scherm wel groter. Ook krijgt het een andere camera mee.

De nieuwe Google Pixel Fold 2 is opgevouwen krap 2 millimeter dunner dan het eerste model, schrijft Smartprix, dat de renders in samenwerking met OnLeaks naar buiten brengt. Het nieuwe model wordt volgens de site opgevouwen 155,2x77,1x10,54mm dik. Daarmee is het toestel 15,5 millimeter hoger en 2,4 millimeter smaller. In uitgevouwen modus is de telefoon 150,2 millimeter breed, waar de eerste Pixel Fold 158,7 millimeter breed is.

Het hogere model maakt dat het scherm groter wordt, namelijk 7,9 inch tegenover de 7,6 inch van de eerste Pixel Fold. Ook opgevouwen is het scherm wat vergroot, van 5,8 inch naar 6,6 inch.

De renders tonen verder dat er een camera in de rechterbovenhoek van het binnenste scherm zit, die volgens Smartprix een nieuwe sensor meekrijgt. Aan de achterkant van het toetsel zit een rechthoekig camera-eiland, die we ook al zagen op een eerdere foto die Android Authority naar buiten bracht. Dat camera-eiland is anders dan dat van de originele Pixel Fold, die een soort camerabalk heeft die over vrijwel de volledige breedte van de achterkant loopt. Volgens Smartprix krijgt de Pixel Fold 2 drie camera's met diverse sensoren aan de achterkant. Android Authority sprak eerder nog van vier camerasensoren.

Android Authority deelde eerder ook de vermeende specificaties van de Pixel Fold 2. Het toestel krijgt volgens de website een Tensor G4-chip. De huidige Pixel Fold bevat een Tensor G2-chip. De nieuwe opvouwbare telefoon krijgt verder 16 GB aan Lpddr5-geheugen en 256 GB aan UFS 4.0-opslag.

De Pixel Fold 2 moet nog officieel aangekondigd worden, al heeft Google wel bevestigd aan een tweede opvouwbare telefoon te werken. Volgens geruchten moet het toestel in oktober verschijnen.