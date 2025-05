Gerucht: Google Pixel Fold 2 komt in oktober uit en krijgt Tensor G4-soc

Google zou de opvolger van zijn vouwbare smartphone Pixel Fold in oktober willen uitbrengen, tegelijk met zijn Pixel 9-telefoons. De Pixel Fold 2 zou net als de Pixel 9-telefoons een Tensor G4-soc van Google zelf krijgen.

Bron: Android Authority

Google zou de Pixel Fold 2 bovendien willen uitrusten met 16GB aan werkgeheugen, meldt Android Authority. De zoekgigant is traditioneel zuinig met de hoeveelheid werkgeheugen in zijn smartphones en er is nog niet eerder een Pixel-telefoon geweest met een 16GB-optie. Veel fabrikanten van Android-smartphones hebben wel 16GB in telefoons gezet.

De huidige Pixel Fold kwam vorige zomer uit en kreeg een aankondiging op Googles ontwikkelaarsconferentie I/O in mei. De telefoon kwam in veel landen niet uit en ook in Nederland en België is de vouwbare smartphone officieel niet verkrijgbaar. Onlangs kwam ook al een foto naar buiten van de Pixel Fold 2.