Firefox-moederbedrijf Mozilla krijgt nieuwe directeur

De directeur van Firefox-moederbedrijf Mozilla stopt. Haar opvolger wordt een huidig lid van de Raad van Bestuur.

Mitchell Baker stopt en Laura Chambers neemt het over, zegt het bedrijf. Baker zegt dat Mozilla meer mensen aan de top nodig heeft. "Ik heb Mozilla door een transformatieve periode geleid, terwijl ik ook toezicht hield op Mozilla's bredere missie. Het is duidelijk geworden dat beide inspanningen toegewijd fulltime leiderschap nodig hebben." Baker is sinds 2020 ceo.

Baker wordt uitvoerend bestuurder en richt zich vooral op het vertegenwoordigen van Mozilla richting de buitenwereld, terwijl Chambers als directeur verantwoordelijk wordt voor het leiden van de ontwikkeling van huidige en nieuwe producten en diensten. Behalve browser Firefox heeft Mozilla nog andere producten en diensten, waaronder een betaalde VPN-dienst.