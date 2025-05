Firefox gaat in VS gebruikersdata verzamelen om zoekfuncties te verbeteren

Firefox gaat in de VS de zoekactiviteit van gebruikers meten aan de hand van categorieën. Firefox-ontwikkelaar Mozilla wil deze data gebruiken om zoekfuncties als Firefox Suggest te kunnen verbeteren. Mozilla benadrukt de privacy te waarborgen en zegt dat de dataverzameling opt-out is.

Met de nieuwe manier van dataverzameling gaat Firefox bij bepaalde categorieën bijhouden hoe vaak een gebruiker naar iets zoekt en welke websites hierbij verschijnen. Hiervoor heeft het bedrijf twintig categorieën gemaakt, waaronder een 'inconclusive'-categorie. Voorbeelden van categorieën zijn dieren, kunst, auto's, geld, eten, gezondheid en hobby's.

Mozilla zegt met de dataverzameling inzicht te willen krijgen in welke zoekopdrachten het vaakst voorkomen en welke websites hierbij het meest tevoorschijn komen. Het bedrijf geeft het voorbeeld van een zoekopdracht naar hotels in Barcelona, waarbij Mozilla het aantal zoekopdrachten en de websites gaat verzamelen om te begrijpen hoe gebruikers zoeken in de 'reizen'-categorie.

Het bedrijf benadrukt vertrouwelijk om te gaan met de data en zegt dat deze niet gekoppeld kan worden aan specifieke gebruikers of IP-adressen. Mozilla zegt de data te verzamelen om zoekfuncties als Firefox Suggest te kunnen ontwikkelen en te verbeteren. De dataverzameling valt onder het verzamelen van usage data, wat Firefox al doet, en is opt-out in de instellingen van de browser. Het is niet bekend of en wanneer Mozilla deze vorm van dataverzameling ook in Europa wil uitvoeren.