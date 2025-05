AWS krijgt nieuwe ceo en wil 7,8 miljard euro investeren in Europese cloud

Matt Garman wordt de nieuwe ceo van Amazon Web Services, de cloudtak van Amazon. Hij volgt Adam Selipsky op. AWS kondigt daarnaast een European Sovereign Cloud aan, een divisie die onafhankelijk van andere regio's moet werken en inspeelt op datasoevereiniteit.

Het was altijd al de bedoeling dat Selipsky tijdelijk ceo zou zijn en op zoek zou gaan naar een opvolger, schrijft Amazon. Die opvolger wordt Matt Garman, die op 3 juni ceo wordt van AWS. Selipsky was drie jaar ceo bij AWS. In die rol besloot hij klanten te helpen efficiënter te zijn met geld uitgeven bij AWS, 'ook al betekende dat op de korte termijn minder omzet voor Amazon'. Verder legde hij de focus op generatieve-AI-diensten.

Garman begon in 2005 bij Amazon als stagiair en een jaar later ging hij fulltime voor het bedrijf werken als productmanager bij AWS. De afgelopen vier jaar was hij manager bij de wereldwijde afdeling voor sales, marketing, ondersteuning en professionele diensten.

Naast de ceo-wisseling kondigt Amazon aan 7,8 miljard euro te investeren in AWS European Sovereign Cloud, een nieuwe tak van AWS. Dit wordt een 'onafhankelijke cloud voor Europa' om 'publieke organisaties en klanten in sterk gereguleerde sectoren te helpen voldoen aan de veranderende behoeften op het gebied van datasoevereiniteit'. Het bedrijf speelt hierbij in op kritiek van bijvoorbeeld overheden, die hun Europese data niet bij Amerikaanse bedrijven willen, kunnen of mogen plaatsen. De vrees is dat Europa daardoor te afhankelijk wordt van Amerikaanse bedrijven en er zijn vragen over welke toegang Amerikaanse overheidsdiensten hebben tot die Europese data.

Amazon zegt dat de European Sovereign Cloud wordt opgezet en onderhouden met Europese werknemers. Daarnaast biedt de nieuwe tak 'de mogelijkheid te voldoen aan strenge EU-behoeften op het gebied van operationele autonomie en het ontsluiten van data, waarvan de infrastructuur in de EU is gevestigd en onafhankelijk van bestaande regio's wordt beheerd'. "De AWS Sovereign Cloud stelt klanten in staat om alle klantgegevens en de metadata die ze creëren, in de EU te houden", schrijft AWS.

De investering van 7,8 miljard euro gaat naar Duitse projecten, waaronder een AWS-regio in de Duitse deelstaat Brandenburg. Het geld wordt uitgesmeerd tot 2040 uitgegeven. Amazon schat in totaal 17,2 miljard te investeren in de Sovereign Cloud.