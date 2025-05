Amazon krijgt 10 miljoen euro boete in Italië wegens herhaalde aankopen

De Italiaanse concurrentiewaakhond AGCM heeft Amazon een boete van tien miljoen euro opgelegd vanwege oneerlijke handelspraktijken. Volgens de toezichthouder smeerde het bedrijf onoplettende klanten herhaalde aankopen aan.

Via het Subscribe and Save-programma wordt een product periodiek nogmaals gekocht, vaak met extra korting, schrijft Reuters. Deze optie is voor een breed scala aan producten beschikbaar en staat standaard aangevinkt. Volgens de AGCM beperkt dat echter de keuzevrijheid van consumenten, omdat klanten die niet goed opletten, hierdoor onbewust herhaalde aankopen doen, ook al was dat niet de bedoeling.

Amazon is het niet eens met de uitspraak van de waakhond en zegt in beroep te gaan. Volgens Amazon profiteren klanten 'dagelijks' van het programma, doordat veelgebruikte producten regelmatig bezorgd worden. Dat zou geld en tijd besparen, zegt Amazon.