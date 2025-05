Gps-trackingapp iSharing lekt locatiegegevens van miljoenen gebruikers

De locatiegegevens en persoonsgegevens van de ruim 35 miljoen gebruikers van gps-trackingdienst iSharing waren tijdelijk voor alle gebruikers inzichtelijk. De fout waarmee dit mogelijk werd, is afgelopen weekend verholpen.

Via de app iSharing kunnen gebruikers hun locatie realtime met elkaar delen. Ook kunnen ze berichten sturen, bijvoorbeeld in geval van nood. De bedoeling is dat de locatiegegevens van gebruikers alleen inzichtelijk zijn voor de gebruiker zelf en degene naar wie ze gestuurd worden. Maar door kwetsbaarheden in de app waren locatiegegevens inzichtelijk voor alle gebruikers van de app, zelfs als deze niet actief met een ander gedeeld werden, schrijft TechCrunch. Daarnaast waren namen van gebruikers, profielfoto's en de e-mailadressen en telefoonnummers waarmee wordt ingelogd inzichtelijk.

Het probleem ontstond doordat de servers van iSharing niet goed controleerden of een gebruiker wel toegang had tot de opgevraagde gegevens. De data werd inzichtelijk door een gebruikers-ID op te geven, die opeenvolgend bleken te zijn. ISharing zelf wijt de problemen aan een feature genaamd 'groups', waarmee gebruikers hun locatie met een groep van andere gebruikers kunnen delen. De servers zouden niet goed gecontroleerd hebben of gebruikers wel toegevoegd mochten worden aan een groep van andere gebruikers.

Het probleem werd ontdekt door Eric Daigle, een student aan de University of British Columbia in Vancouver. Hij deelde zijn bevindingen met iSharing, maar hoorde niets terug. Na twee weken besloot hij TechCrunch om hulp te vragen bij het benaderen van de appmakers. Afgelopen weekend werden de problemen verholpen. Yongjae Chuh, medeoprichter van iSharing, zegt tegenover TechCrunch dankbaar te zijn dat de problemen gemeld zijn. Chuh stelt verder dat er geen aanwijzingen zijn dat de bugs zijn gevonden voor Daigle ze ontdekte.