Micron krijgt miljardensubsidie voor bouw nieuwe geheugenfabrieken in Amerika

Ook Micron krijgt miljardensubsidies van de Amerikaanse overheid. De geheugenfabrikant ontvangt ruim zes miljard dollar die het bedrijf wil investeren in nieuwe chipfabrieken. Dat geld gaat grotendeels naar de bouw van nieuwe geheugenfabrieken in New York en Idaho.

Micron ondertekende op donderdag een voorlopige overeenkomst met de regering van Amerikaanse president Biden. Onder die overeenkomst ontvangt de chipfabrikant 6,14 miljard dollar aan directe subsidie. Micron mag daarnaast tot 7,50 miljard dollar aan goedkope leningen afsluiten bij de Amerikaanse overheid.

De geheugenmaker steekt de financiering voornamelijk in de bouw van nieuwe geheugenfabrieken. Micron kondigde eerder al aan dat het twee geavanceerde dram-fabrieken in de staat New York gaat bouwen. Dat betreffen beide 'megafabs', die bijna 58.000 vierkante meter aan cleanroomoppervlak krijgen.

Daarnaast bouwt Micron een nieuwe dram-fabriek in de staat Idaho. Die wordt gebouwd naast de r&d-locaties die Micron heeft nabij de stad Boise. De fabriek is bedoeld voor 'productie op hoog volume', hoewel in de aankondiging niet wordt vermeld hoeveel wafers de fabrieken maandelijks moeten gaan produceren.

In totaal gaat Micron de komende jaren vijftig miljard dollar investeren in de eerste drie fabrieken. Dat kan in de komende twee decennia oplopen tot honderd miljard dollar, meldt het Witte Huis op donderdag. Productie in Microns Idaho-fabriek moet in 2026 beginnen, gevolgd door de fabrieken in New York in 2028 en 2029.

De Amerikaanse overheid financiert de subsidie met de Chips and Science Act, waarmee ruim vijftig miljard dollar aan subsidie wordt vrijgemaakt voor de bouw van chipfabrieken in de Verenigde Staten. Het land wil daarmee onafhankelijker worden van Azië bij de productie van geavanceerde chips, mede vanwege oplopende geopolitieke spanningen tussen de VS en China.

Eerder ontvingen Intel, TSMC, GlobalFoundries en Samsung al miljardensubsidies onder de Amerikaanse Chips and Science Act. Die chipmakers gaan ook allemaal nieuwe fabrieken bouwen in de Verenigde Staten. De eerder aangekondigde subsidiebedragen komen overeen met het bedrag dat Micron op donderdag kreeg toegezegd.