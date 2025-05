Bedrijven testen AI op WhatsApp om sneller antwoord te geven op klantvragen

Meta doet tests met bedrijven die een AI-chatbot inzetten op hun bedrijfsaccount om vragen van klanten te beantwoorden over leveringen en voorraden van producten. Meta breidt de tests in de komende maanden uit.

Het is onbekend in welke landen en met welke bedrijven Meta de tests doet. De komende maanden zullen er meer bedrijven zijn die de AI-chatbot kunnen gebruiken, meldt Meta in de bespreking van de kwartaalcijfers. "Dit is dus heel, heel vroeg", zegt topvrouw Susan Li. "We hebben dit getest met een handvol bedrijven op Messenger en WhatsApp en we horen goede feedback van bedrijven die zeggen dat de AI's hen veel tijd hebben bespaard, terwijl we merkten dat klanten sneller reageren. En we leren ook veel van deze tests om deze AI-chatbots in de loop van de tijd te maken."

Li kondigde ook aan dat Lattice, het nieuwe algoritme dat beter gepersonaliseerde content moet aanraden in alle feeds van Meta, naast Reels ook in de Video-tab op Facebook komt. Als dat goed blijkt te werken, komt het algoritme ook op andere plekken terug. De bedoeling is dat het algoritme meerdere feeds van gebruikers gaat vullen en daardoor beter kan personaliseren. Meta hoopt dat gebruikers daardoor langer in de apps blijven.

De topvrouw wilde niet reageren op de Amerikaanse wet die TikTok verbiedt of ByteDance dwingt tot een verkoop. In totaal gebruikten 3,24 miljard gebruikers een app van Meta afgelopen maanden, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld leverde een gebruiker 11,20 dollar op. Bij Meta werken nu 69.000 mensen, 10 procent minder dan een jaar geleden. De omzet kwam uit op 36,5 miljard dollar, een stijging van 27 procent. Het netto-inkomen kwam uit op 12 miljard dollar, een stijging van 117 procent.