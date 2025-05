WhatsApp en Mercedes kondigen sponsordeal aan voor raceauto-emoji

WhatsApp heeft de neutrale raceauto-emoji vervangen door een versie die lijkt op de formule 1-auto van het Mercedes-F1-team. De nieuwe emoji is onderdeel van een sponsordeal tussen WhatsApp en Mercedes, en is voor zover bekend de eerste gesponsorde emoji in WhatsApp.

De blauwwitte raceauto-emoji heeft nu de zwart-groen-blauwe kleurindeling van de Formule 1-auto van het team Mercedes-AMG Petronas. Het is voor zover bekend de eerste WhatsApp-emoji die is aangepast naar aanleiding van een sponsordeal. WhatsApp en Mercedes hebben sinds dit jaar een sponsordeal, waardoor er WhatsApp-logo's te zien zijn bij het Formule 1-team. Meta zoekt al langer naar inkomstenbronnen voor de communicatiedienst. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt over de deal.

De oude (links) en de nieuwe raceauto-emoji in WhatsApp