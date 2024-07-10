WhatsApp test functie om spraakberichten te transcriberen

WhatsApp test een functie waarmee gebruikers spraakberichten kunnen transcriberen. Dat meldt WABetaInfo op basis van info uit de recentste WhatsApp-bèta voor Android. Eerder bleek al dat Meta daar aan werkt, maar de feature werd toen nog niet daadwerkelijk getest.

WABetaInfo meldt dat de transcribeerfunctie nu beschikbaar is voor een beperkte groep gebruikers die WhatsApp-bètaversie 2.24.15.5 voor Android draaien. Uit de testversie blijkt dat gebruikers zowel transcripties kunnen genereren voor spraakberichten die ze ontvangen als berichten die ze zelf versturen. Dat gebeurt volledig on-device, dus zonder dat de cloud daaraan te pas komt. De huidige test is beperkt tot vijf talen: Engels, Spaans, Portugees, Russisch en Hindi.

Een eerdere testversie van WhatsApp suggereerde al dat Meta werkt aan transcripties voor spraakberichten. Versie 2.24.7.8 uit maart bevatte daar verwijzingen naar, hoewel de feature toen nog niet daadwerkelijk werd getest onder gebruikers, meldde WABetaInfo destijds. Dat is nu dus wel het geval. Het is echter niet duidelijk wanneer de functie algemeen beschikbaar komt.