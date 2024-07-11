Google maakt Wallet-webapp in Nederland beschikbaar

Google heeft de webapp voor Google Wallet en Google Pay in Nederland beschikbaar gemaakt. Op die site kunnen gebruikers hun Wallet beheren en transacties inzien.

Google schrijft op een supportpagina dat het de Google Wallet-website heeft uitgebreid naar een aantal landen. Daar zit Nederland bij, maar België ontbreekt nog.

Google bracht wallet.google.com in april uit, maar slechts in een handvol landen. In de app is het mogelijk de Wallet te beheren, kaarten toe te voegen en Google Pay-transacties terug te kijken. Voorheen was die mogelijkheid er alleen in de mobiele app.