Google maakt Wallet-webapp in Nederland beschikbaar

Google heeft de webapp voor Google Wallet en Google Pay in Nederland beschikbaar gemaakt. Op die site kunnen gebruikers hun Wallet beheren en transacties inzien.

Google schrijft op een supportpagina dat het de Google Wallet-website heeft uitgebreid naar een aantal landen. Daar zit Nederland bij, maar België ontbreekt nog.

Google bracht wallet.google.com in april uit, maar slechts in een handvol landen. In de app is het mogelijk de Wallet te beheren, kaarten toe te voegen en Google Pay-transacties terug te kijken. Voorheen was die mogelijkheid er alleen in de mobiele app.

Google Wallet web app

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 07:21
61 • submitter: KeizerWilmer

11-07-2024 • 07:21

61

Submitter: KeizerWilmer

Lees meer

Google stopt met gebruik google.nl en google.be
Google stopt met gebruik google.nl en google.be Nieuws van 16 april 2025
Triodos Bank ondersteunt nu ook Google Pay
Triodos Bank ondersteunt nu ook Google Pay Nieuws van 31 maart 2025
Belgische betaalapp bonsai stopt per 13 januari
Belgische betaalapp bonsai stopt per 13 januari Nieuws van 10 oktober 2024
Websites en community's Google wallet

Reacties (61)

-Moderatie-faq
61
61
28
1
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
jepe68 11 juli 2024 07:59
In de ING app kreeg ik deze week al een bericht dat contactloos betalen straks wordt vervangen door Google Pay. Het lijkt me een heel slecht idee om mijn aankopen met Google te delen. Ze weten al meer dan me lief is.

Bij ING betaal ik voor het hebben van een betaalrekening. Tot zover ik het begrepen heb mag ING die transactie gegevens niet tot een verdienmodel maken door verkoop aan derden.
Google biedt bepaalde services als een 'gratis' dienst, maar daar is tot op heden de gebruiker het verdienmodel.

Het is de keuze van de eindgebruiker om zich daarmee in te laten, maar het alternatief (contactloos betalen via de bank-app rechtstreeks op je bank-rekening) komt nu dus te vervallen; contactloos betalen via de telefoon zonder Google of Apple is straks niet meer mogelijk. Gelukkig hebben we nog de oude betaalpas.
MrDucky @jepe6811 juli 2024 08:41
ING verkoopt ze ook niet. En als je gebruik maakt van Google Pay stem je in met de voorwaarden die laten zien welke gegevens Google in kan zien. Daarnaast is dat nu niet anders alleen liggen die gegevens bij Mastercard, visa of een andere partij waar je betaalpas mee werkt.

Dat het dan allemaal bij een bedrijf komt te liggen die al veel meer van je weten hoeft van mij ook niet. Dus ik sla Google Pay lekker over en gebruik ouderwets de bankpas. Dan maar Mastercard, visa etc die wat gegevens van me hebben...
yamlel 11 juli 2024 07:26
Handig zo'n overzicht voor als je het gebruikt.
Ik twijfel nu al een tijdje om gebruik te maken van Google wallet nu ASN gestopt is met haar eigen app. Echter vertrouw ik Google totaal niet met al die gegevens. Niet weten ze alleen wat je uitspookt op het internet en waar je bent, ze hebben nu ook volledig overzicht van je transacties.
cyclone @yamlel11 juli 2024 07:59
Echter vertrouw ik Google totaal niet
Voldoende reden lijkt me om ver weg te blijven van ze om ze als betaal dienst / bank te gebruiken.

Zeker er voldoende alternatieven zijn.
Maar de basis is altijd wel vertrouwen.
Remzi1993 @cyclone11 juli 2024 08:14
Wel handig als je een keer je bankpas vergeten bent, vandaar dat ik het wel geactiveerd heb en heel weinig gebruik.
cyclone @Remzi199311 juli 2024 08:20
Ik heb er verder geen mening over maar als je aangeeft er per definitie geen vertrouwen in te hebben snap ik niet dat @yamlel überhaupt overweegt/ twijfelt om Google wallet te gaan gebruiken.

Da’s het punt wat ik wilde maken.
Als er iemand aan je centjes kan / mag komen moet je de boel wel vertrouwen lijkt mij zo.
Nogal logisch toch?
Remzi1993 @cyclone11 juli 2024 08:24
Als er iemand aan je centjes kan / mag komen moet je de boel wel vertrouwen lijkt mij zo.
Nogal logisch toch?
Ik denk dat diegene daar niet bang voor is omdat het geen realistische gevaar is. Maar ik denk dat men eerder bang is omdat Google niet echt een privacyvriendelijk bedrijf is. Banken gaan niet met Google samenwerken als Google kan doen en laten wat ze willen.
cyclone @Remzi199311 juli 2024 08:44
Hij zegt letterlijk in zijn post dat hij het niet vertrouwd hè.
|:(
watercoolertje @cyclone11 juli 2024 09:15
Ja maar niet om de rede die @Remzi1993 uit jouw bericht quote.

Beide gaat weliswaar om vertrouwen maar het ging initieel over privacy en in jouw bericht heb je het over 'dat ze met je geld aan de haal kunnen gaan', dat is dus niet hetzelfde...

Door die (eigen) inbreng van jou praten jullie nu dus langs elkaar heen. Geeft niet natuurlijk, maar maakt de discussie wel wat lastiger :P

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:45]

cyclone @watercoolertje11 juli 2024 10:25
@Remzi1993 @watercoolertje
Slechte privacy is toch JUIST een basis waardoor je iemand niet vertrouwd met je centjes ?

@watercoolertje
Neen ik doel het puur op basis van wat @yamlel zei :
Echter vertrouw ik Google totaal niet met al die gegevens. Niet weten ze alleen wat je uitspookt op het internet en waar je bent, ze hebben nu ook volledig overzicht van je transacties.
Ik denk dat je dit opmaakt
in jouw bericht heb je het over 'dat ze met je geld aan de haal kunnen gaan',
Uit mijn opmerking dat je iemand moet vertrouwen die aan je centjes mag komen en daar bedoel ik dat niet mee maar puur dat iemand / een bedrijf 100% betrouwbaar moet achten wil je hem / het vertrouwen met jouw financiën.
Ook ik zou er grote moeite mee hebben als ABN AMRO/ ING / Rabobank etc met mijn meta data / privacy aan de haal ging.

Een en ander is overigens wel mogelijk middels de PSD2 richtlijn maar ook daar moet je expliciet toestemming voor geven.
Veel consumenten doen dit overigens wel omdat ze zo hele handige functionaliteit aangeboden krijgen "gratis" waarbij inzichtelijk wordt gemaakt middels huishoudboekjes e.d.

Deze richtlijn gebruikt Google Wallet dus ook om fijn met uw gegevens aan de haal te gaan / door te verkopen etc etc. U gaat daar mee akkoord als u de algemene voorwaarden van de Wallet aanvaard.

Mijn advies is om dat vooral niet te doen, en al uw gegevens lekker tussen u en de bank te houden (en maak u geen illusies ook hier kijkt de overheid ook al vrolijk mee op basis van de wet ter voorkoming van witwassen. Maar iig geen commerciële bedrijven.

Inzake privacy / vertrouwen moet je als consument zeer bewust te werk gaan en continu blijven opletten.
Vandaar dus mijn initiële opmerking .. als je het niet vertrouwd loop er dan met een grote boog omheen of lees jezelf goed in zodat je weet waar je mee akkoord gaat.
Remzi1993 @cyclone11 juli 2024 08:46
Ja, dat zie ik. En het niet vertrouwen kan refereren naar slechte privacy en dat hij/zij Google daarom niet vertrouwd omdat ze daar slecht mee omgaan.
theduke1989 @Remzi199311 juli 2024 09:22
als je bankpas of credit card aan google wallet verbonden zijn.
Weten ze alsnog wat je uitspookt ook als je via je bankpas betaald.

Je krijgt gewoon van google wallet een notificatie van wat je hebt uitgegeven.
Dus ja dat helpt niet echt.

voor mij persoonlijk kan het me een reet schelen als ze in kunnen zien wat ik koop of niet.
Remzi1993 @theduke198911 juli 2024 10:09
als je bankpas of credit card aan google wallet verbonden zijn.
Weten ze alsnog wat je uitspookt ook als je via je bankpas betaald.
Nee dat weten ze niet omdat die transactie gewoon via je bank gaat. Google of Apple (als je Apple pay gebruikt) weten alleen de transacties die ze verwerken, dus als je Google of Apple pay gebruikt.
theduke1989 @Remzi199311 juli 2024 10:15
Je krijgt gewoon een notificatie van Google Wallet.

Ik betaal alleen met kaart.
En als ik dan betaald heb.

Krijg ik melding (notificatie) you have paid xxxx at xxxx
Remzi1993 @theduke198911 juli 2024 10:22
Ik krijg dat niet, alleen als ik met Google Pay betaald dus met mijn mobiel voor de kaartlezer. Als ik met mijn bankpas betaald krijg ik absoluut geen Google Pay notificatie.

Ook staan alleen de transacties in het overzicht bij Google Pay die ik met Google Pay heb betaald en niet met mijn bankpas.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 13:45]

Wisperbird @Remzi199311 juli 2024 17:02
Nog sterker.
Bij transacties;
https://wallet.google.com/wallet/transactions
zie ik geen transacties, terwijl ik zeker weet dat ik betaald heb.
Zou kunnen zijn, omdat als ik betaal ik dat moet bevestigen in de app van de ING.
Aldy @Remzi199311 juli 2024 20:54
Alleen als ik met mijn wallet betaal krijg ik twee notificaties, de ene van Google en de andere van mijn bank. Als ik met mijn pas betaal en als ik dan weer twee notificaties krijg, sla ik op tilt. Gelukkig is dit nog nooit gebeurd, want niemand wil mij op tilt zien slaan. :)
iAR @theduke198911 juli 2024 09:54
Serieus? Dat lijkt me vrij sterk.
Als ik met Apple Pay betaal, dan zie ik de transacties alleen op dat device. Als ik met mijn betaalpas betaal dan is dat geenzins gelinkted met Apple Pay, en zie ik die transacties ook nergens terug. Ik kan me ook niet voorstellen dat Apple dat kan inzien, aangezien de passen in mijn Wallet een andere pas zijn dan de fysieke.
Tweakert2020 @cyclone11 juli 2024 08:11
Welke voldoende alternatieven zijn er dan?
Martijn264 @Tweakert202011 juli 2024 08:14
Je betaalpas
Tweakert2020 @Martijn26411 juli 2024 10:10
Dat is er pas 1.
Joshuffle @Tweakert202011 juli 2024 10:16
Contant geld, wie weet wat die bank allemaal met je geld doet! Grapje natuurlijk, google's monopoly op de digitale bankpas is aardig verontrustend, het is niet het einde van de wereld maar ik vind het niet een fijn idee dat als ik een back-up pas wil hebben op mijn telefoon (die ik eigenlijk altijd bij me zou hebben) dat ik dan genoodzaakt ben google's bankrekening te spekken met mijn data. (of apple als ik iphone had)
djwice @Joshuffle11 juli 2024 20:01
Kost het banken geld om Google Wallet te ondersteunen? (Los van eigen implementatie kosten)?
geertbruijnes @Martijn26411 juli 2024 15:20
Hier ook ASN, gebruik weer mijn betaalpas.
Reinier 182 @cyclone11 juli 2024 10:32
Dus niet. Ik heb ING als bank en is ook overgestapt om het via Google te doen en hun eigen contactloze manier stopt. Geen playstore dus Google op de smartphone is niet gebruikmaken van de bank app? Waarom moet Google overal tussen zitten bij alles wat ik doe op de smartphone? Vertrouw Google helemaal niet maar kan niet zonder anders werken alle belangrijke apps niet? Puur kartelvorming en concurrentie wordt zo onmogelijk gemaakt. Een andere store gebruiken kan maar Playstore moet aanwezig zijn? Google is de baas over de burgers en kan straffen als het dat wil?
cyclone @Reinier 18211 juli 2024 11:11
Ik snap je bericht niet helemaal.
Zelf ben ik klant bij alle grote banken (dus ook ING) en ik heb geen bericht van ze ontvangen maar ik gebruik mijn Iphone voor het contactloos betalen via de ING.

En nu ik dit tik besef ik me pas dat dit ook doodleuk de Apple wallet betreft en hiermee Apple toegang heeft tot mijn ING pas / rekening (?)
Klein vraagteken want dat durf ik nu zo 1 2 3 ook niet met zekerheid te zeggen.

Overigens ben ik net als u een groot tegenstander van feit dat Banken alles maar direct bij de grote tech reuzen (Apple / Google / MS /Meta) neer gooit om grotendeels dezelfde argumenten die u al noemt.
Al deel ik de laatste observatie niet, u heeft altijd een keuze om al dan niet Google / Apple e.d. te gebruiken of niet.
Al zal u daar inderdaad een stukje gemak voor moeten laten varen en niet meer met uw telefoon kunnen betalen. Maar zeg nou eens zelf / eerlijk, gewoon je portemonnee meenemen moet je toch (al was het alleen voor het dragen van je ID / Rijbewijs e.d.) dus een bankpas kun je ook prima contactloos mee betalen. En die portemonnee droeg ik ook voor dat dit kon altijd bij me (nog steeds overigens) dus of ik nu mijn telefoon moet pakken of mijn portemonnee als ik wat wil betalen.

Tis puur gewenning en conditionering van de grote techs om je zoveel mogelijk afhankelijk te krijgen van hun product, maar een keuze heb je ALTIJD.
Herko_ter_Horst @cyclone11 juli 2024 13:32
En nu ik dit tik besef ik me pas dat dit ook doodleuk de Apple wallet betreft en hiermee Apple toegang heeft tot mijn ING pas / rekening (?)
Klein vraagteken want dat durf ik nu zo 1 2 3 ook niet met zekerheid te zeggen.
Apple heeft geen toegang tot je pas en rekening. Apple heeft uitsluitend toegang tot de virtuele pas(sen) die je in je Apple Wallet zet en uiteraard de transacties die je met die virtuele passen doet.

Wil je geen transacties via Apple of Google laten lopen, zet dan simpelweg geen passen in je digitale wallet (of haal ze er weer uit als je je dit niet gerealiseerd had) en betaal met je fysieke pas (of iDeal online).

[Reactie gewijzigd door Herko_ter_Horst op 22 juli 2024 13:45]

Reinier 182 @cyclone11 juli 2024 22:31
Ja wanneer je Apple gebruikt of Google merk je het niet maar wanneer je Google wil ontwijken en die niet op de smartphone hebt wat ik heb op mijn Huawei merk je hoe machtig deze twee tech bedrijven zijn en alles kunnen bepalen en blokkeren? Banken horen dit soort gegevens niet te delen met een derde partij wat wel gebeurt. Een digitale dictatuur en geen vrije keuze?
StormRider @yamlel11 juli 2024 07:58
Helemaal mee eens. Helaas zijn de regels van Google hierin volledig bepalend.
Hier heb je de voorwaarden van ASN:https://www.google.com/ur...Vaw1rm7OLFIjjMcZvBh4RPSrZ

[Reactie gewijzigd door StormRider op 22 juli 2024 13:45]

The-Source @yamlel11 juli 2024 08:11
Tenzij je het bewust allemaal uit hebt gezet volgt google je al met de locatie gegevens.
Winkels kunnen (of ze het doen is wat anders) met bluetooth beacons je ook volgen. Naast de bestaande cameras.
Enige wat google extra weet is hoeveel geld je uitgegeven hebt. Niet wat je hebt gekocht. Qua privacy tussen jouw en de winkel is het juist weer iets verbeterd. Dit omdat niet jouw bankrekening nummer in de transactie zit maar een virtueel nummer.
willieverhoef @The-Source11 juli 2024 09:54
Maar de info waar je je geld uitgeeft is dus wel bekend bij google. Ze weten dat je bij KFC Amsterdam bent en 300 euro per dag uitgeeft.
MrCuddles @The-Source11 juli 2024 11:00
Betreffende het volgen in winkels, dit kan technisch, maar het is een erg grijs gebied. Alles moet heel anoniem. Bijvoorbeeld een bezoeker op een scherm persoonlijke reclame laten zien aan de hand van hun herkende devices is niet toegestaan omdat je dan weer gegevens van een specifieke bezoeker op gaat slaan zonder toestemming. Daarom moet je bij de AH met de WIFI verbinden, een knop op de eerste webpagina aantikken en daarmee geef je toestemming tot jou volgen in hun winkel. En dit stellen zij als voorwaarde voor het gebruik van scannen van producten met je mobiel.

Bij de eerste keer opstarten van je Android device krijg je ook een heleboel vragen voor toestemming. Ze proberen het wel te verstoppen in hele lappen tekst en met vage namen, maar uiteindelijk is de gebruiker de gene die toestemming geeft voor alle informatie verzameling. Bij het starten met Google Pay moet je ook allemaal gegeven verzamelingen toestaan.

Het is alleen zo jammer/vervelend dat steeds meer diensten als voorwaarde stellen dat je toestemming geeft voor informatie verzameling voordat je gebruik mag maken van die dienst.
Matt Young @yamlel11 juli 2024 08:23
Als je Google dan al niet zo vertrouwd is het dan niet tijd voor een Apple?
Bose321 @Matt Young11 juli 2024 09:05
Ja want al je gegevens overdragen naar een ander Amerikaans bedrijf is geen probleem? Alsof Apple beter met je data omgaat.
iAR @Bose32111 juli 2024 09:56
Waarom zou Apple niet beter met je data omgaan? En @theduke1989 wat doet Apple even hard?
Ja, beide bedrijven zijn amerikaans. Apple verkoop primair hardware en Google verkoopt primair advertenties. Beide zijn niet heilig, maar ik vertrouw Apple meer dan ik Google vertrouw. Een derde optie is er niet. Maar als Microsoft nog bestond, dan stond die tussen Apple en Google in. Microsoft houdt ook meer en meer van data.
theduke1989 @Matt Young11 juli 2024 09:24
alsof Apple een heilige is, doen even hard als google. Ik snap de illusie niet zo van mensen die denken werkelijk apple is KING in privacy 8)7 8)7 8)7 |:( |:(
gimbal @theduke198911 juli 2024 17:03
Dat is het niet. Maar het is eveneens vrij apart om een Google smartphone te gebruiken als je Google zo hard wantrouwt. Als je ze verdenkt van iets misbruiken waar zoveel controle op zit als geld transacties dan moet je ze toch ook verdenken van andere zaken die ze via je telefoon regelen? Afluisteren, je locatie volgen, etc. etc.
MrCuddles @Matt Young11 juli 2024 11:02
Als je dan Google Apps blijft gebruiken (maps, gmail, chrome, etc) dan ben je je gegevens kwijt aan Google én Apple.
SgtElPotato @yamlel11 juli 2024 08:42
In principe weten ze ook al alles over je aankopen, de trackers op verschillende sites kunnen dat ook tracken en eventueel matchen aan je profiel (al dan niet onderwater).

Het is en blijft een keuze. Je hebt altijd je bankpas nog (zoals sinds de introductie van een pinpas) en die kun je overal gewoon prima gebruiken. Dat we verwend zijn (immers zie je al je transacties ook gewoon in je bankapp of ander 'huishoudboekje' mocht je dat gebruiken) met Google Pay en Apple Pay betekend niet dat je niet zonder kunt.
Bekers @yamlel11 juli 2024 08:48
Eens. Toen de rabobank hetzelfde geintje uithaalde ben ik ook terug op de betaalpas overgestapt omdat ik niet vind dat google die gegevens hoeft te hebben.
Frame164 @yamlel11 juli 2024 09:49
Ik gebruik het nu meer dan een jaar, maar ik merk (nog?) niets van dat er iets met de betaalinformatie wordt gedaan.

Wat ze zouden kunnen doen met die gegevens is stoppen met reclames serveren als je het product al gekocht hebt! Maar dat doen ze niet.
Alxndr @yamlel11 juli 2024 10:41
volledig overzicht van je transacties.
Dit argument horen we natuurlijk onder ieder artikel met dit onderwerp, maar waar ik me aan stoor is de stelligheid waarmee zulke onzin wordt verkondigd. Alsof Google ineens toegang tot je bankrekening zou hebben, of kan zien wat je gekocht hebt.

De enige data die Google krijgt zijn de strikt noodzakelijke gegevens van de transacties die je via hun platform uitvoert. Als jij de mediamarkt uitloopt weet Google echt niet of je een massage apparaat, een scheerapparaat of tien rolletjes drop gekocht hebt.

Als jouw huur etc dmv een automatische incasso wordt afgeschreven, weet Google daar helemaal niets van af.Hetzelfde als je een keer niet te lui bent om je pas uit je portemonnee te halen.

Dat je Google toestemming hebt gegeven om je via bluetooth/wifi/gps te tracken in een van hun vele andere diensten, en dat ze die gegevens kunnen combineren (voor zover dat mag) is een heel ander verhaal.

Bovendien, het enige wat Google met je gegevens kan is de 'betere' advertenties laten zien... Fijn voor ze, gebruik een adblocker en ze hebben helemaal niets aan je data, hoeveel het ook is.

Sorry voor de toon, maar ik verwacht hier op Tweakers meer van de mensen.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:45]

Oon @yamlel11 juli 2024 13:53
Google mag evenveel met je betaalgegevens als je bank, en dat is zo goed als niks. Het is niet zoals van die cashback apps waar je bonnetjes uploadt om geld terug te krijgen en alles uit die bonnetjes wordt doorverkocht, Google ziet gewoon dat je een tientje hebt afgerekend bij de AH maar mag op persoonlijk niveau niks met die gegevens.
Pierre 11 juli 2024 08:49
Handig alleen zie ik op wallet.google.com alleen mijn CC en niet mijn andere kaarten, terwijl die in mijn toestel gewoon wel zichtbaar zijn.
Of doe ik iets fouts.
Joao @Pierre11 juli 2024 09:35
Same, kan ook geen bankpassen zien. Zal wel in de komende uren/dagen gefixed worden.
Alxndr @Pierre11 juli 2024 10:47
Dat toch waar ze mee adverteren? De kaartinfo staat alleen op je telefoon. Ook wel zo veilig.
Johan121090 11 juli 2024 07:42
Idem. Ik ben mijn betaalpas maar weer gaan gebruiken om die reden.
joco 11 juli 2024 08:04
Voor mij is dat overzicht van betaal methoden niet gelijk dan met wat ik in de wallet zie.. ik neem aan dat dit komt door dat die kaarten puur op mijn telefoon staan?

Want ik zie wel 1 betaal methode (Rabo CC) die ik niet in de wallet heb (en kan Rabo support dit niet)
En ik zag 1 kaart die ik wel in mijn wallet heb (toevallig mijn standaard kaart..) die niet helemaal goed in de google Pay stond (moest nog extra gegevens bij)

De web versie lijkt dus een beetje, ik zit er half tussen in (wat google Pay was bv online met app store) en wat google wallet echt op je telefoon is


Wallet is hier in de voorbeeld wat op mijn telefoon staat (google Pay app)

En google Pay was wat we al jaren hadden om te kunnen betalen in de app store

[Reactie gewijzigd door joco op 22 juli 2024 13:45]

REDSD 11 juli 2024 08:54
Veel negatieve reacties, misschien terecht, misschien niet. Ik zelf gebruik het al wat jaren vind het zelf erg fijn werken. Ik heb me bankpas niet altijd bij, en ik vind het fijn dat ik eerst biometrisch moet ontgrendelen voor ik betaal. Waar de betaal pas alleen bij grote bedragen om een pincode vraagt (die mee gelezen kan worden).
jepe68 @REDSD11 juli 2024 14:46
Ik kan me heel goed voorstellen dat u vanuit gebruiksgemak deze opmerking plaatst. Wat ik in uw reactie mis is het hoofdstuk privacy. Veel mensen lijken zich daar totaal niet mee bezig te houden, en komen niet verder dan 'dat het super handig is', zich niet bewust zijnde dat zij zelf het verdienmodel vormen van deze diensten.

Nadat ik me er jaren geleden meer in ben gaan verdiepen, ben ik me gaan realiseren dat privacy een kostbaar goed is waar ik -omwille van handig & snel- geen concessies aan doe.

Zodra ING mij een richting opstuurt waar ik niet wil gaan (inleveren van privacy om te betalen) kies ik voor terug naar basic, mijn betaalpas. Of slimmer nog: cash.
voorstad 11 juli 2024 10:15
Contant geld is zo gek nog niet, zeker voor je privacy..... 8-)
Alxndr @voorstad11 juli 2024 10:54
Moet je niet vergeten je wifi/bluetooth/gps op te telefoon altijd en overal uit te zetten, dat verraadt ongeveer net zoveel over je koop winkelgedrag, nog wel meer zelfs (denk ik).

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:45]

MrMarcie @Alxndr11 juli 2024 11:03
Dan weten ze nog steeds alles. Telefoon helemaal uit of niet mee scheelt wel.
xtrme 11 juli 2024 07:55
Zou mooi zijn als ze net, als met timeline het offline, kan instellen dat de gegevens op je telefoon blijven
Of dat deze registratie helemaal uit te zetten (omdat je het toch niet gebruikt)
Mocht je ooit toegang "geven" aan een ander
cyclone @xtrme11 juli 2024 08:01
Mocht je ooit toegang "geven" aan een ander
Dat doe je per definitie al door de dienst te gebruiken en dus met de voorwaarden van Google akkoord te zijn gegaan.

Maak u vooral geen illusies.
Alxndr 11 juli 2024 10:52
Voor iedereen die over 'mijn gegevens' en 'privacy' klaagt, hebben jullie enig idee welke gegevens wel en niet gedeeld worden? Volgens mij niet namelijk. Mensen doen alsof Google je volledige boodschappenlijstje en bankafschriften in zou kunnen zien, dat is natuurlijk klinkklare onzin!

Bovendien, hoe verhoudt dit kleine beetje data zich tot alle andere data die Google (en de rest) verzamelen?

Een overzicht van bv iemands zoekopdrachten of bezochte sites (waar je niet eens iets hoeft te kopen) zegt oneindig veel meer over iemand dan kunnen zien dat ie iedere ochtend precies als trein B aankomt je bij de kiosk op het perron 'iets' koopt.

Ik vind de discussies/kennis hier nogal ondermaats en op emoties gebaseerd, beetje Tweakers onwaardig IMHO.
cyclone @Alxndr11 juli 2024 18:58
Zou hier wel eens met je over in gesprek willen gaan om eerlijk te zijn.
Kan namelijk aardig onderbouwd aangeven dat het “allemaal wel zo is”

Begin voor de gein eens met het lezen van het boek “Je hebt wel iets te verbergen” is een aardige eyeopener.
Alxndr @cyclone11 juli 2024 22:37
Ik ken het document van Google, en hoewel de ijscoboer door kan geven welk smaak ijsje je gekocht hebt, is het dan dus de ijscoboer die jouw data verzamelt en doorspeelt (moet die jouw daar eigenlijk niet over informeren?).

Anyway, ik vraag me af of dat boek me iets verteld wat ik nog niet weet. Volgens mij heb ik voldoende maatregelen genomen dat ik veel minder data deel en dat van die data een boel ook gewoon niet klopt.

Als je het boek wel gelezen hebt mag je me vertellen wat ze, behalve 'betere' advertenties met al die data kunnen doen waar ik daadwerkelijk last van kan hebben.
MrMarcie 11 juli 2024 11:08
Ik zie nu staan op die site:

"Share that you have Google Pay with companies outside Google
Allow Google to share that you have set up a payments profile so that businesses that you visit can offer Google Pay as a payment option for items that you want to purchase.
For example, a site or app that you visit might show the Google Pay button during checkout."

Dat stond aan en heb ik nu uitgezet. Neem aan dat ik dan nog gewoon automatisch mijn brood kan betalen bij de bakker draadloos.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.