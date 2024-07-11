Google maakt Wallet-webapp in Nederland beschikbaar

@Remzi1993
@watercoolertje
Slechte privacy is toch JUIST een basis waardoor je iemand niet vertrouwd met je centjes ?
@watercoolertje
Neen ik doel het puur op basis van wat @yamlel
zei :
Echter vertrouw ik Google totaal niet met al die gegevens. Niet weten ze alleen wat je uitspookt op het internet en waar je bent, ze hebben nu ook volledig overzicht van je transacties.
Ik denk dat je dit opmaakt
in jouw bericht heb je het over 'dat ze met je geld aan de haal kunnen gaan',
Uit mijn opmerking dat je iemand moet vertrouwen die aan je centjes mag komen en daar bedoel ik dat niet mee maar puur dat iemand / een bedrijf 100% betrouwbaar moet achten wil je hem / het vertrouwen met jouw financiën.
Ook ik zou er grote moeite mee hebben als ABN AMRO/ ING / Rabobank etc met mijn meta data / privacy aan de haal ging.
Een en ander is overigens wel mogelijk middels de PSD2 richtlijn
maar ook daar moet je expliciet toestemming voor geven.
Veel consumenten doen dit overigens wel omdat ze zo hele handige functionaliteit aangeboden krijgen "gratis" waarbij inzichtelijk wordt gemaakt middels huishoudboekjes e.d.
Deze richtlijn gebruikt Google Wallet dus ook om fijn met uw gegevens aan de haal te gaan / door te verkopen etc etc. U gaat daar mee akkoord als u de algemene voorwaarden van de Wallet aanvaard.
Mijn advies is om dat vooral niet te doen, en al uw gegevens lekker tussen u en de bank te houden (en maak u geen illusies ook hier kijkt de overheid ook al vrolijk mee op basis van de wet ter voorkoming van witwassen. Maar iig geen commerciële bedrijven.
Inzake privacy / vertrouwen moet je als consument zeer bewust te werk gaan en continu blijven opletten.
Vandaar dus mijn initiële opmerking .. als je het niet vertrouwd loop er dan met een grote boog omheen of lees jezelf goed in zodat je weet waar je mee akkoord gaat.