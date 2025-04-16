Google stopt met gebruik google.nl en google.be

Google stopt met het gebruik van onder meer google.nl en google.be. In de loop van de komende maanden leidt het bedrijf alle gebruikers naar google.com om. De domeinen per land zijn niet langer nodig, zo zegt het bedrijf achter de zoekmachine.

Mogelijk moeten gebruikers hun voorkeuren opnieuw opgeven als ze overgaan naar google.com, zo zegt het bedrijf. De verandering vindt niet in een keer plaats. Het wordt een proces van meerdere maanden en gebruikers gaan geleidelijk over. Acht jaar geleden trok Google de resultaten gelijk voor zoeken via google.com en google.nl en .be. "Vanwege deze verbetering zijn de landspecifieke domeinen niet langer noodzakelijk." Volgens Google wijzigt na de redirect alleen de url, maar blijft zoeken hetzelfde werken. Ook het voldoen aan nationale wet- en regelgeving blijft hetzelfde.