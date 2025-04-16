Google stopt met gebruik google.nl en google.be

Google stopt met het gebruik van onder meer google.nl en google.be. In de loop van de komende maanden leidt het bedrijf alle gebruikers naar google.com om. De domeinen per land zijn niet langer nodig, zo zegt het bedrijf achter de zoekmachine.

Mogelijk moeten gebruikers hun voorkeuren opnieuw opgeven als ze overgaan naar google.com, zo zegt het bedrijf. De verandering vindt niet in een keer plaats. Het wordt een proces van meerdere maanden en gebruikers gaan geleidelijk over. Acht jaar geleden trok Google de resultaten gelijk voor zoeken via google.com en google.nl en .be. "Vanwege deze verbetering zijn de landspecifieke domeinen niet langer noodzakelijk." Volgens Google wijzigt na de redirect alleen de url, maar blijft zoeken hetzelfde werken. Ook het voldoen aan nationale wet- en regelgeving blijft hetzelfde.

RIP Google.nl en Google.be, 2025
RIP Google.nl en Google.be, 2025

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 20:48 139

16-04-2025 • 20:48

139

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Reacties (139)

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Manta99 16 april 2025 23:13
Als je wilt zoeken op een bepaald land, voeg je gewoon ".site:be" of ".site:nl" toe aan je zoekopdracht.

Op dezelfde manier kan je bijvoorbeeld ook zoeken op pdf-bestanden: ".filetype:pdf"
sdk1985 @Manta9917 april 2025 00:19
Als je wilt zoeken op een bepaald land, voeg je gewoon ".site:be" of ".site:nl" toe aan je zoekopdracht.

Op dezelfde manier kan je bijvoorbeeld ook zoeken op pdf-bestanden: ".filetype:pdf"
Dat klopt niet. Wat je hier doet is een filter maken voor "be" en "nl". Tweakers draait op .net dus die valt buiten je resultaten. In theorie kun je ook een engelse site op een nl domein draaien, ook die komt dan door je filter heen. Tegenwoordig zijn er steeds meer alternatieve TLD's denk aan .pro, .co.nl, .shop, .online, enz.

De punt kun je overigens weglaten.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 17 april 2025 00:24]

SambalSamurai @Manta9916 april 2025 23:47
Handig! Waar vinden wij een lijst met deze en ALLE andere handige filters?

Is er ook een filter waarmee alle producten uit de zoekresultaten gefilterd worden?
bijv NOT.products of NOT.commercial Je weet wel zoals het tijdperk waarin zoekmachines alleen interessante vondsten toonden die wij eigenlijk zochten ipv ons iets te vekropen :)
Kaler @SambalSamurai17 april 2025 00:18
Google geeft blijkbaar geen duidelijk overzicht, maar toen ik zocht naar 'Google search operators', kwam ik googleguide tegen. Bovenaan een overzicht van alle operators, en scrol je naar beneden dan zie je een uitleg per operator.
GabrielWB @SambalSamurai17 april 2025 00:25
Is er ook een filter waarmee alle producten uit de zoekresultaten gefilterd worden?
bijv NOT.products of NOT.commercial Je weet wel zoals het tijdperk waarin zoekmachines alleen interessante vondsten toonden die wij eigenlijk zochten ipv ons iets te vekropen :)
Die is er gelukkig, maar wel een beetje weggestopt. Je wilt dus al de extra blokken verbergen met producten, reviews, Google maps locaties, en andere onzin:

• Doe een zoekopdracht
• In het menu met "Alle, Afbeeldingen, Producten, ..." zie je "WEB" staan. Kies deze optie.

Al het extra spul is nu uitgeschakeld, en je krijgt nu net als vroegáh een lijst van 10 tekstresultaten per pagina.

Maak WEB search de standaard zoekmodus

Door een custom zoekmachine aan te maken in je browser kun je ervoor zorgen dat je meteen in WEB modus uitkomt. Gebruik hiervoor &udm=14 in de url.
https://www.google.com/search?q=QUERY&udm=14
telenut @GabrielWB17 april 2025 09:12
Ik vraag tegenwoordig al veel sneller iets aan chatGPT of een alternatieve AI als ik gewoon iets wil opzoeken.
evers97 @SambalSamurai16 april 2025 23:53
Nee want dat gaat tegen het verdienmodel van Google in.
rob12424 @SambalSamurai17 april 2025 11:09
Vroeger had je voelspriet.nl daarvoor en andere tricks. Of het nog bestaat weet ik niet.

Het was van een Nederlandse dataminer die Henk van Es heet.
whitemage2003 @Manta9917 april 2025 00:13
Werkt niet...
forclanz 16 april 2025 20:51
Wie legt uit waarom ze dit doen, voordeel etc?
Loller1 @forclanz16 april 2025 23:08
Ik ga de wilde gok nemen dat dit dezelfde technische reden heeft als waarom maps.google.com onlangs google.com/maps is geworden. Als ze alles bij elkaar gooien onder hetzelfde domein dan is dat veel makkelijker om data te vergaren zonder dat gebruikers opnieuw en opnieuw de kans krijgen om het te blokkeren.
HollowGamer @Loller116 april 2025 23:41
Overigens is Maps wel echt vervelend geworden. Voorheen kon ik heel makkelijk in Google een adres in type, en kreeg ik meteen Streetview. Nu werkt het heel vaak niet en staan adressen helemaal niet tussen hun zoekresultaten (wel bedrijven).
drunktaco @HollowGamer17 april 2025 10:14
Hier bestaat een extentie voor in chrome
HollowGamer @drunktaco17 april 2025 11:37
Dank! Nooit geweten dat dit de reden was, al vind ik Maps zelf al niet meer zo fijn werken - streetview is zoals gezegd best vaag en veel klikken tegenwoordig.
evers97 @HollowGamer16 april 2025 23:55
Klopt, maar dit is de schuld van de EU. Wegen de DMA mogen ze dit niet meer aanbieden.
rene_fb @evers9717 april 2025 00:43
Dat is precies wat google je wil laten geloven.
Ze hadden de EU wetten ook gebruikersvriendelijk kunnen omzetten (concurentie toelaten), incl. behoud van google maps link, maar dat wil google niet.
Dus hebben ze het maar kwaadschiks geimplementeerd en geven vervolgens de EU de schuld "het moest van hunne"... terwijl het dus eigenlijk een bewuste keuze is.

En als je mij vraagt... omdat google zo aan het 'pesten' is, geeft mij het gevoel dat de EU hier wel degelijk goed onderweg is. Maar goed, dat is mijn mening.
controvi @rene_fb17 april 2025 08:10
Ik ben het er niet helemaal mee eens.
De EU wil heel veel van google. los koppelen van al hun producten, minder data vergaren, minder data verspreiden tussen al hun apps, etc etc.

Dit zorgt direct voor minder gebruiksvriendelijkheid.
1 van de redenen dat ik altijd google producten gebruikte is hetzelfde als waarom mensen helemaal vast zitten in een apple eco systeem. Het is gewoon makkelijk.

Google bied met al zijn producten gewoon een hele reeks aan diensten die allemaal perfect op elkaar kunnen inspelen. Door data te delen kunnen ze een ervaring bieden die andere software niet heeft.
Zeg niet dat ze alles goed doen, en sommige dingen blijven persoonlijke voorkeuren, maar dat is met mijn voorbeeld over apple ook niet anders.

Uit eindelijk is het in mijn optiek grotendeels de EU die niet weet hoe de tech wereld werkt en spastisch reargeerd op dingen die ze zien.
Hierdoor wordt er niet nagedacht over hoe ze, zonder een botte bijl ergens in te hakken, de UX van miljoenen mensen om zeep helpen.

Daarnaast voelt het daardoor wel echt als pesten gezien, in mijn optiek, google prima een berg producten mag maken die goed samenwerken. Wanneer dit wordt ervaren als fijn en miljoenen mensen willen het gebruiken... waarom mogen ze dat niet ?

Het hele idee dat ze hun producten, waar het op neer komt, slechter moeten maken zodat andere software ook een kans krijgt, is mij echt te bijzar voor woorden.

kijk alleen al naar de issues met browsers. Microsoft most een keuze scherm inbouwen. Waar is die nu dan met Edge? Google moest een keuze scherm inbouwen. Waar is die gebleven dan? Heb die al jaren niet meer gezien.

Even on-topic dan nog:
Dat google zijn domeinen allemaal weghaalt en terug brengt naar 1, kan ik best begrijpen.
Het is voor de meeste mensen duidelijker dat het bij google hoort als de naam met google begint.
Maar denk persoonlijk dat dit gewoon hoort bij een soort reorganisatie waar ze langzaam mee bezig zijn.
Personeelsbestand wordt verkleind, software wordt zoals gewoonlijk in de prullenbak gegooid als het geen levensvatbaarheid heeft, de hardware en software kant van android zijn samengevoegd.

En denk dat het technisch ook beter te managen is dat je 1 domein hebt voor al je diensten.
Dan koop je ook met met CORS headers te kloten en kun makkelijker de data van verschillende diensten gebruiken. Vermoed dat google nu op de achtergrond constant tussen hun diensten naar een centraal inlog punt moeten om je app in te loggen op het juiste account.
Dat zal met 1 domein niet meer nodig zijn.
trab_78 @controvi17 april 2025 08:31
Welke voordelen ervaar/ervoer jij precies van het feit dat Google alles integreert en data deelt met al hun diensten? Ik heb best wat Google diensten gebruikt, maar ik heb daar nooit zoveel voordeel van gemerkt.
Semx11 @trab_7817 april 2025 09:08
Persoonlijk voorbeeldje: Google Contacts, Maps, Assistant + Android Auto

Ik stap mijn auto in, koppel Android Auto, ik druk op de voice assistant knop op m'n stuur en zeg "Navigeer naar <naam>" en hij begint de navigatie op maps naar het adres van die persoon :)

Als je bij iemands contact een adres invult, worden deze gesynct met Google maps. Is echt top
Ghoelian @Semx1117 april 2025 09:23
Ik wil helemaal niet dat mijn contacten gesynct worden met google maps. Nergens voor nodig.

Enige wat dan nodig zou zijn, is dat de Assistant toegang heeft tot je contacten en zo maps kan openen met het adres al ingevuld bijvoorbeeld. Dan hoeft maps helemaal niets af te weten van naar wie je toe rijdt, alleen het adres. Heb je nog maar 1 punt wat daadwerkelijk je contacten uit kan lezen.

En dan nog, wil ik dat die Assistant eerst vraagt of het mijn contacten wel uit mag lezen. Weet dat ze dat wel doen voor lokale contacten, maar vziw doen ze dat niet voor contacten die al bij Google staan. Het mag dan allemaal wel onder Google vallen, maar het zijn wel gewoon verschillende producten met verschillende teams die eraan werken (volgens mij).

Het hoeft echt allemaal niet zo geintegreerd (op deze manier), maar dan moet het wel zo gebouwd zijn natuurlijk. En dat wil Google niet.
controvi @Ghoelian17 april 2025 09:30
Waar ik werk maakt 1 iemand een website, de ander een klantenportaal, en weer een ander doet legal werk.
Het zijn 3 teams die allemaal een deel van een totaal pakket zijn.
Betekend niet dat ze niets met elkaar zouden moeten delen, want dan gebeurd er niets meer.

Voor google is het door de tijd heen zo gegroeid.
Ik vind het zeer handig dat ik vanaf google maps mijn contacten lijst kan in zien. Ik kan in google maps de naam van een contact invullen en en als er een adres bij staat, kan ik er meteen naartoe navigeren.

Ik vind het erg handig dat ik gemini kan gebruiken in de google docs, en dat ik ook binnen gemini vragen kan stellen over die documenten. Ik vind het handig dat ik vanuit een mail een agenda punt kan laten aanmaken die daarna meteen de andere mensen uitnodigd die ook in de mail staan.

Uit eindelijk is het deels persoonlijke voorkeur, en zolang google je data niet verkoopt naar derden, heb ik er al een stuk minder problemen mee.
Ik zeg niet dat er niets kan gebeuren, en daarom zit ik ook bij proton voor mijn belangrijke stuff, maar google heeft wel gewoon een goede UX met al hun producten
trab_78 @Semx1117 april 2025 09:40
Zoals ook @Ghoelian aangeeft: dezelfde functie zou kunnen werken zonder dat Google maps de gegevens van al jouw contacten heeft. En dat is nu precies waar het misgaat vaak: Google deelt onnodig veel data intern, daardoor verlies je controle als gebruiker. Bovendien, zoals ook @rene_fb elders in deze thread zegt, het werkt alleen maar als je alles van Google gebruikt. (Of alles van Apple, die doen ongeveer hetzelfde in hun eigen ecosysteem.) Het zou veel beter zijn als je deze dingen kan combineren. Maps van Google, contacten op je eigen server, mail van je provider, ik noem maar wat. Het kan nu wel, maar dan mis je de handige features zoals jij die noemt.
RobNL @trab_7817 april 2025 08:45
Het feit dat jij (zoveel) Google diensten gebruikt zegt genoeg. Blijkbaar zijn ze een goede leverancier ;)
trab_78 @RobNL17 april 2025 09:35
Daar ging het hier niet om. Maar als je het wil weten: ik probeer steeds minder Google te gebruiken vanwege privacy-bezwaren. De producten zijn op zich vaak heel goed inderdaad, maar ik wil niet meer betalen door mijn privacy op te geven.
rene_fb @controvi17 april 2025 09:31
Dit zorgt direct voor minder gebruiksvriendelijkheid.
1 van de redenen dat ik altijd google producten gebruikte is hetzelfde als waarom mensen helemaal vast zitten in een apple eco systeem. Het is gewoon makkelijk.
Dit is de essentie van het hele verhaal. Ze maken het voor zichzelf (de Googles, Apples, etc.) makkelijk maar belemmeren een soortgelijke integratie voor derden.
In beginsel natuurlijk hun goed recht, maar als dat vanwege de Marktpenetratie verstorend werkt (te dominant is) is op de lange termijn de consument daar niet bij gebaat.

Zo zouden ze bv. kunnen opleggen dat vanwege de 'user experience' Google/Apple Pay alleen nog maar werken met een rekening bij de Google/Apple bank. Iets waar niemand op zit te wachten, maar dikwijls mogelijk is...
controvi @rene_fb17 april 2025 10:58
Het probleem denk ik, is ook dat de wereld en de laatste jaren pas de gevolgen ziet van hoe bedrijven enorm groot geworden zijn. Alles wat appel, google en microsoft hebben opgebouwd is over vele jaren zo geworden.

Hoe nobel het ook is ok met zijn alle te roepen, en in het bijzonder de nieuwe devs die iets willen maken, dat al die grote tech bedrijven meer ruimte moeten maken. Die zelfde devs zullen net zo goed een eigen ecosysteem willen maken en het andere zo moeilijk mogelijk willen maken.

Er zit een vorm van hypocrisie in dit alles.
Als voorbeeld vind ik het bijvoorbeeld vreemd dat er zoveel pushback is tegen de google services.
Het is een compleet pakket van apps die een bepaalde UX en UI basis proberen neer te leggen zodat iedereen dezelfde ervaring heeft.
Trek dat uit elkaar en dan zal de UX zwaar lijden, wat de reputatie van google onderuit hakt.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben het er wel mee eens dat er iets gedaan kan worden aan de invloed van grote tech bedrijven, maar het moet wel genuanceerder dan "doe maar alles slechter maken zodat andere meer kans krijgen". Want zo voelt het momenteel
BLACKfm @controvi17 april 2025 10:44
...kijk alleen al naar de issues met browsers. Microsoft most een keuze scherm inbouwen. Waar is die nu dan met Edge? Google moest een keuze scherm inbouwen. Waar is die gebleven dan? Heb die al jaren niet meer gezien.
Ik weet niet hoe vaak jij windows opnieuw installeerd of een nieuwe mobiel in gebruik neemt, maar bij het instellen van een vers apparaat komt die keuze (bij mij) nog steeds voor bij.

Daar heb je in de praktijk maar 1x 'last' van, en als je geluk hebt kun je jaren doen met een device zonder dat je een nieuwe installatie moet uitvoeren of een nieuw device hebt waardoor je die keus waarschijnlijk weer moet maken.

Wellicht is het ook een vorm van perceptie. Het is een keuze die je misschien 5 seconden van je leven kost op de levensduur van het product of software die jaren mee kan gaan.
controvi @BLACKfm17 april 2025 10:52
Ik heb op het werk vaker desktops opnieuw geinstalleerd, en heb de afgelopen 2 jaar 4 telefoons van mensen gereset die de laatste versies van android hebben. Dus vandaar dat ik er over begon.
Ik snap ook niet waarom ik ze niet krijg maar vind het apart.
BLACKfm @controvi17 april 2025 12:36
Wellicht gebruik je een image voor de desktops waarbij deze 'beginstappen' al zijn overgeslagen?

Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, maar ik installeer 'regelmatig' wel eens een nieuw windows systeem en krijg die vraag bij windows 10/11 volgens mij gewoon voorgeschoteld. Ik ga dit weekend weer even windows 11 vers installeren op een systeem, ik zat er eens goed op letten :).
controvi @BLACKfm17 april 2025 16:19
Haha, ik kan met grote zekerheid zeggen dat het geen images zijn maar echt kale installs.
Maar ik overleef het wel zonder of met haha
watercoolertje
@controvi17 april 2025 11:24
Daarnaast voelt het daardoor wel echt als pesten gezien, in mijn optiek, google prima een berg producten mag maken die goed samenwerken. Wanneer dit wordt ervaren als fijn en miljoenen mensen willen het gebruiken... waarom mogen ze dat niet ?
Dat mogen ze WEL!

Ze moeten echter z'n integratie/link ook openstellen voor 3den (dus als ik een map krijg in Google-search maar bijv er op klik naar openstreetmaps of bing maps geleid wordt, afhankelijk van MIJN voorkeur en niet die van Google), en dat willen ze niet dus hebben ze die hele feature ZELF om zeep geholpen omdat ze niet willen voldoen aan het bieden van keus...

Ze zijn dus zelf niet overtuigd dat mensen dan nog naar Google Maps willen gaan als ze de keus geboden krijgen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 11:34]

controvi @watercoolertje17 april 2025 16:29
Puur een vraag omdat ik het niet weet, maar kan dat bij Bing wel?
Ik snap je punt dat en dat klinkt fantastisch, maar er zal geen groot bedrijf zijn die dat zal doen zonder een soort incentive.

Ik bedoel, zet jezelf even in de schoenen van een mega corp dat allemaal diensten heeft die, for the most part, naadloos geïntegreerd zijn. Zou jij dan willen dat je mensen wegjaagt bij je eigen diensten? Waarom zou je? Die paar mensen die het niet willen? Want de meeste mensen zweren bij Maps, dus waarom zou je een heel systeem maken om mensen de optie te geven om bing maps te gebruiken vanaf google?
Daarnaast kan google niet verantwoordelijk zijn voor de fouten die Bing maps maakt.
Wie denk je dat er aangewezen wordt als er iets fout staat? Juist Google.
Dus het is ook daarom niet meer dan logisch dat google het bij zichzelf houd om 1) de user experience te behouden, en 2) om de verantwoording bij zichzelf te houden.

Ik denk dat er weinig mensen zijn die niet al hun accounts online met elkaar willen linken zonder dat er privacy problemen opduiken of dat 1 of meerdere bedrijven alles van je weten. Maar we moeten ook realistisch zijn dat dat gewoon niet mogelijk is. Hoeveel geld een bedrijf ook heeft, hoe simpel een oplossing ook mag wezen, elk bedrijf kiest eerst voor zichzelf, en wellicht als 50ste een keer aan een 3rde partij, mits dit het doel is van het bedrijf.
raidlabs @controvi17 april 2025 19:52
Volgens mij is het onjuist dat Google hun producten slechter moet maken (ergo koppelingen eruit moet halen). Volgens is het hele idee dat het opt-in is en dat je vervolgens de keuze hebt om het wel of niet te koppelen. Daarmee kun je onderaan de streep hetzelfde bereiken maar is het wel transparanter om je daar dus voor dient te kiezen.
fenrirs @evers9717 april 2025 07:24
In Apple maps krijg je nog gewoon een ‘streetview’ display. Lijkt mij dus een bs verhaal van google
telenut @fenrirs17 april 2025 09:07
Omdat Apple dit wel nog mag blijkbaar, en Google niet meer... Ging trouwens over de resultaten als je zoekt op google.Com Apple heeft geen zoekpagina
dutchgio @fenrirs17 april 2025 10:18
In Google maps ook, maar in Google zoeken dus niet. Google mag blijkbaar niet in de zoekresultaten een eigen dienst als hoogst positioneren, terwijl dat wel is naar waar je op zoek bent. Daar zit de crux.
Marc van asch @HollowGamer17 april 2025 09:13
dit is ook van google : https://www.instantstreetview.com
zit je direct in streetvieuw mode
BLACKfm @Marc van asch17 april 2025 10:50
'is ook van google'? Aan die website is niks van google, behalve dat er een API gebruikt wordt om die streetviewbeelden weer te geven op basis van een adres.

Zodra je een resultaat krijgt staat er al gelijk een zooi troep in beeld en een 'Betaal voor advertentievrij gebruik en extra functies'.
raidlabs @Loller117 april 2025 06:42
Klopt, folder structuur is meet-technisch robuuster dan een sub-domein in de context van cookie lifetime maar ook adblockers.

https://www.simoahava.com...t-party-mode-google-tags/
watercoolertje
@raidlabs17 april 2025 11:35
Precies, volgende (mogelijke) stap is google.com/ads, blokkeer dan het domein maar dan krijg je geen ads maar ook geen Google-diensten meer. En zo dwingen ze je om een keus te maken tussen alles of niks...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 11:35]

rigrig @forclanz16 april 2025 22:58
Privacyredenen?
Als je soms google.nl bezoekt en soms google.com deel je geen cookies tussen die bezoeken.
hello123456 @rigrig17 april 2025 00:14
Privacy is eerdere de reden waarom ze stoppen met de scheiding. Al denk ik dat dit is waar je op doelt...

Dit is (naar mijn mening) dezelfde reden waarom Google gestopt is met maps.google.com en overgestapt is op google.com/maps. Als je dan toegang geeft voor je locatie op maps, kunnen ze die toestemming ook gelijk misbruiken gebruiken op google.com in plaats van dat ze hier enkel toegang toe hebben op moment dat je naar maps navigeert.
HollowGamer @rigrig16 april 2025 23:39
Dit is inderdaad de reden erachter. Hetzelfde dat Microsoft kiest voor subdomains.

Persoonlijk ben ik geen fan van subdomeinen. Veel gebruikers snappen ze niet (helaas echt waar), en er zijn nog altijd gevallen waarbij een subdomain niet lekker werkt. Denk hier inderdaad aan crosscookies (ze gaan over het domain, maar je kunt als user dit nog strakker zetten als je wilt), en je kunt cookies (sessies) perfect delen over een pad.

Voor Google scheelt het veel gedoe. Browsers hebben nu een allowlist voor Google (crosscookies gelden niet voor hun), dat kan er hopelijk ook uit.
Andros @forclanz16 april 2025 21:15
Eenvoud, stroomlijnen, overal alles hetzelfde. Er zijn genoeg mensen die bookmarks en bijbehorende wachtwoorden automatisch instellen. Als je de grens over gaat en op je vakantieadres op het lokale google domein komt waar je dan niet op ingelogd bent, dat voorkom je door dit te vereenvoudigen. Zoiets?
Daoka
@Andros16 april 2025 21:41
Misschien dat voor sommige dit een probleem is maar aangezien ik alleen Nederlands en Engels ken zou ik dus nog steeds naar .nl gaan. Ook mensen die het in hun favorieten hebben of als startpagina hebben ingesteld zullen op vakantie dus op dezelfde link komen.
supersnathan94
@Andros16 april 2025 23:30
Het is niet dat als ik naar Frankrijk ga ik ineens naar Google.fr ga ofzo.

offtopic:
@supersnathan94 gebruikt google in het fries. Geen idee wat er staat, maar het staat er wel grappig 🤣


Edit: dat gezegd hebbende weet ik dat YT je dan wel franse ads voorschoteld en ik had laatst een tijdje premium, maar dan staat er dus in het logo wel “premium fr

Vet dom natuurlijk want ik ben op vakantie en dat weet YT/google dondersgoed. Waarom dan franstalige ads voorschotelen? Alsof ik dat snap?

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 16 april 2025 23:32]

[Roland] @supersnathan9417 april 2025 08:23
Dat is niet alleen Google, ik reis veel en ook in Reddit, twitter of zelfs de NRC pagina krijg ik dan reclame uit het betreffende land waar ik dan ben.

Wel fijn eigenlijk, betekend dat Google/adverteerders toch niet helemaal weten wie ik ben of wat ik doe (heb wel gepersonaliseerde ads overal uit staan).
watercoolertje
@supersnathan9417 april 2025 11:15
Vet dom natuurlijk want ik ben op vakantie en dat weet YT/google dondersgoed. Waarom dan franstalige ads voorschotelen? Alsof ik dat snap?
Ze moeten de wetgeving in Frankrijk volgen. Het lijkt mij dat die wetgeving dus verankerd zit in de Franse versie en niet de Nederlandse versie van Google/YT. En daarom krijg je dus gewoon de franse versie.

Al is dat wel op te lossen op andere manieren maar dit was/is waarschijnlijk de makkelijkste manier.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 11:39]

supersnathan94
@watercoolertje17 april 2025 12:48
Al is dat wel op te lossen op andere manieren maar dit was/is waarschijnlijk de makkelijkste manier.
Maar wel de duurste manier voor hun. Ik ben geïrriteerd omdat ik reclames moet kijken waar ik nu ook nog eens geen bal van snap, en zij krijgen never nooit geen revenue van mij van die ads.
stftweaker @forclanz16 april 2025 22:20
heel simpel voorbeeld uniformiteit en branding.
Vroeger had je 1000 domeinen van coolblue. Wasmachinestore, hardeschijfstore en ga zo maar door. Op de achterkant draaide dat allemaal op coolblue. En ook facturen waren voor coolblue.
Alleen toen moest iedereen naar een andere store... en dat is niet handig. Want je bent 1 winkel. Dus het is beter om alles naar 1 plek te verwijzen dan naar tig verschillende. Kostenbesparing is nihil vooral voor een grotere internet speler als google. Dus ze doen het op deze manier veel betere aanpak naar mijn idee.
Nasalis @stftweaker17 april 2025 03:28
Ik neem aan dat dat affiliate websites zijn/waren die een percentage van jouw aankoop ontvangen voor het 'doorverwijzen'.
The Third Man @Nasalis17 april 2025 07:44
Nee zo zijn ze zelf (Coolblue) ooit begonnen: https://twinklemagazine.n...verkoop-witgoed/index.xml

Het is niet anders dan hoe 123inkt ook allerlei andere 123X webshops aanbiedt. En je ziet het nog wel eens met losse retail zoals kabelwinkels of zonnepanelen. Allemaal cookiecutter websites en de factuur staat op de originele of moederfirma.
Kecin @Nasalis17 april 2025 07:44
Nee, Coolblue deed het toen voor keyword stuffing. Dat als je zoekt op “wasmachine” je een webshop krijgt in dezelfde stijl als Coolblue maar dan alleen met wasmachin’s, tips and tricks over wasmachine’s, de top 10, etc. Zo hadden ze er honderden en zo zijn ze groot geworden.

Tegenwoordig gaat die vlieger niet meer op omdat het algoritme dusdanig is verandert dat het weet dat het om dezelfde site (Coolblue) gaat.
NielsFL @forclanz16 april 2025 22:45
Geen idee wat er bij Google speelt, maar zelf zou ik denken: waarom 190+ ccTLD's ondersteunen, elk met z'n eigen regeltjes, als je het ook gewoon met een enkele .com af kan.

Momenteel is het beleid van de meeste ccTLD's vergelijkbaar, maar dat kan natuurlijk veranderen. Een klein risico wellicht, maar een onnodig risico.
StefanJanssen @NielsFL16 april 2025 23:43
Maar als google zijnde behouden je nog steeds al die domeinen, maar stuur je ze door naar google.com. de regeltjes veranderen dus niet.

Kun jij je voorstellen wat er gebeurt als google besluit hun domein niet te verlengen?
telenut @StefanJanssen17 april 2025 09:10
dat gaan ze nooit doen. Die namen zijn miljoenen waard...
StefanJanssen @telenut17 april 2025 17:11
Dat is mijn hele punt, Niels zei dat er zoveel regeltjes zijn voor al die TLDs en dat dat een reden is om alles om te zetten naar .com. Ik zeg dat dit voor Google niet opgaat.
djwice @forclanz16 april 2025 23:18
De .com domein extentie wordt beheerd in het land waar Google haar hoofdkantoor heeft.
De andere extensies grotendeels niet, dat betekent dat die landen makkelijker lokaal invloed kunnen uitoefen op het domein.
En daarmee theoretisch ook op de data via dat domein.

Andersom kan een land lastiger data import/export heffing ngen leggen op verkeer van en naar een bepaald domein, als het domein niet land specifiek is.

Bij een versleutelde verbinding is alleen het domein zichtbaar in de transport en routeringslagen van het netwerk.

[Reactie gewijzigd door djwice op 16 april 2025 23:21]

fenrirs @djwice17 april 2025 07:29
Maar google zal alsnog al die landspecifieke domeinen moeten behouden. Je ziet de rechtzaken al als bv google.co in handen van de colombiaanse ‘bedrijven’ valt en je daar ineens shady dingen hebt

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 17 april 2025 07:30]

atthias 16 april 2025 20:51
voor mij als leek is dit een kostenbesparing vanuit google?
Soldaatje @atthias16 april 2025 20:56
Nee, de domeinen kosten niet veel en ze moeten ze aanhouden om de veiligheid, anders kunnen kwaadwillenden de domeinen kopen.
field33P @Soldaatje16 april 2025 23:11
Die landsdomeinen gaan ze nog minstens twee generaties lang nodig hebben daar ontzettend veel mensen uit automatisme nog "google.nl" typen
supersnathan94
@field33P16 april 2025 23:34
Je kunt er zeker van zijn dat deze domeinen tot in den treure verlengd zullen worden. Een phising site op Google.nl is een gigantisch securityissue. No way dat ze die ooit laten gaan.

Anders kan iedereen straks voor €10 zich voordoen als google.
mattie2013 @supersnathan9417 april 2025 14:41
Met een hoofdletter i ipv l(googie punt nl) hoewel dit domein al geregistreerd staat door zxcs(.nl). Welke zich zeer betwistbaar gedraagt op het internet. Ja, domeinsquatters zij dol op algemene/vergeten domeinen om maar geld binnen te harken op soms twijfelachtige manieren of door deze domeinen door te verkopen.
supersnathan94
@mattie201317 april 2025 14:44
kostte me even om te zien wat je nu precies bedoelde, maar ja dat dus.

Deze domeinen zullen uiteindelijk wel bij Markmonitor worden ondergebracht. Doen ze nu al met google.ni
Alex3 @field33P17 april 2025 17:23
Ze zitten ook in bookmarks en in browsers hebben gebruikers er wachtwoorden aan gekoppeld.
StarLite @atthias16 april 2025 20:54
Nauwelijks; Een .nl domein kost een paar tientjes per jaar, wat natuurlijk helemaal niks is voor een miljardenbedrijf als google :)
GeroldM @StarLite16 april 2025 21:41
Heb laatst nog eens gekeken naar de prijzen van 4 en 5 letter domeinen op het internet. Dat waren prijzen van enkele duizenden to 10 duizenden Euros. 3 letterige domain namen gaan voor nog veel hogere bedragen.

In het geval van het 6-letterig domain google.nl zouden enkele duizenden Euro's nog steeds niet veel meer betekenen dan een afrondingsfoutje ergens. Maar het gaat over meerdere domainen en met zo'n 192 land extensies kan dat stiekum toch best optellen. En als dat kosten zijn voor iets dat toch amper wordt gebruikt door de grote massa...tsjah, dan vind ik het niet vreemd dat Google met een heleboel specifieke landextensies geen specifieke dienst meer levert. Re-directen en geo-locatie zijn net zo goed of beter tegenwoordig voor landspecifieke inhoud.

*edit: van 5-letterige domeinnaam google, naar 6-letterige naam aangepast, zoals correct opgemerkt door reageerders. Lijk wel op AI, kan ook niet tellen.

[Reactie gewijzigd door GeroldM op 17 april 2025 17:07]

The Realone @GeroldM16 april 2025 21:44
Want jij denkt dat Google die domeinregistraties gewoon laat verlopen zodat ze straks voor iedereen op te pikken zijn?
Skinnyice @The Realone16 april 2025 22:02
Het is Microsoft ook overkomen met hun Hotmail domein, dus zou niet te vroeg juichen dat ze hier bovenop zitten
Blizz @Skinnyice16 april 2025 23:01
Dan is wel weer relevant dat dit in 1999 is gebeurd met Passport.com… én in 2003 met Hotmail.co.uk. En de oplossing… een gebruiker van Hotmail registreerde het domein en betaalde deze rekening wél zodat hij bij zijn e-mail kon.

Microsoft was toen niet bepaald een professioneel online bedrijf, het internet was ook nog vrij primitief. De cyberwereld voelde nog gefragmenteerd, oneindig, onontdekt en avontuurlijk aan. Het internet was ook nog retetraag en vergeleken met nu past het hele web voor zover je dat toen gebruikte, inclusief flash-games, java-games etc., op je telefoon. Bij Hotmail kreeg je nog 2 MB opslag in 2002. Het zou nog tot 2004-2005 duren voor ze in reactie op Google's invite-only Gmail with 1 GB storage een vergroting naar 250 MB voor gratis accounts zouden uitrollen (Yahoo's reactie destijds was om van 4 MB (of 6 MB voor de early birds) naar 100 MB te gaan). Waar Google weer op reageerde met maar liefst een verdubbeling van de gratis opslag naar 2 GB, terwijl gebruikers Hotmail nog steeds trucjes gebruikten (zoals het sluiten en weer heropenen van het account) om een aanbod van 25 MB te unlocken of op de uitrollijst van 250 MB terecht te komen.

Vandaag de dag heb je echter het automatisch verlengen van domeinregistraties, agents toegewezen aan cliënten en grote corporate klanten worden vaak ook niet automatisch afgesloten als er open rekeningen staan. Het kan gebeuren, maar de kans dat het gebeurt is klein vergeleken met vroegâh.

Edit: in 2003, niet 2002.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 16 april 2025 23:15]

GeroldM @Blizz17 april 2025 18:24
De registrar hier in dit Zuid-Amerikaanse land is anders keihard. Een week of 3 voor de verloopdatum krijg je een mailberichtje dat je moet verlengen. Tot aan 3 jaar geleden moest de persoon op wiens naam het domein was geregistreerd naar het kantoor van de (nationale) registrar afreizen om in persoon met cash te betalen.

Daarna was het mogelijk voor die persoon om op dat kantoor digitaal te betalen en sinds dit jaar is het mogelijk om digitaal te betalen vanuit je luie stoel.

Het is echter nog steeds niet toegestaan om eerder betalen dan nadat je dat bericht voor verlenging hebt ontvangen, en je mag ook niet voor meerdere jaren vooruitbetalen.

Ben je te laat met betalen, jammer dan, daar gaat je domein. Zijn we ooit eens op harde wijze achter gekomen: de verantwoordelijke persoon dacht "oh, loopt wel los..." Niet dus. Met als resultaat dan m'n mailserver flinke reputatieschade had opgelopen en dat zeker 6 maanden duurde voor dat weer enigzins was hersteld, met alle aflever ellende die daarbij hoort.

Dit land is zo'n 3 keer groter dan Nederland, er wonen echter maar zo'n 8 miljoen personen in en de helft daarvan in de hoofdstad en haar voorsteden. Woon je in het deel waar de Mennonieten wonen en daar de IT doen, dan moest je enkele honderden kilometers afreizen naar dat kantoor van de registrar in dit land.

Op zich wel grappig om hun spreektaal aan te horen, een mix tussen Duits, Nederlands en Guarani. Mennonieten vallen ook op door hun vrij traditionele klederdracht en hebben dezelfde "kaas-koppen en bloemkool-oren" als jij en ik. Zijn destijds naar dit land gevlucht en hebben zon 350 km van de hoofdstad een soort van kolonie opgezet. Deze is tegenwoordig zeer voortvarend, en leveren het grootste deel van kaas en melk-produkten in dit land, want zeer produktief.

Er is ook een grote stad welke tegen de grens van Brazilie ligt, wat ook zo'n 400 kilometer van de hoofdstad is verwijdert. Sinds een jaar 5 ligt daar nu een redelijk mooie snelweg die langs de dorpjes loopt. Toen ik hier voor het eerst kwam, was die snelweg er niet en duurde het vele uren om je door die dorpen heen kon 'wurmen'. Zo vervelend dat je beter rond 01:00 's nachts vertrok om dan rond 07:00 in Ciudad del Este aan te komen. Want dan had je alleen last van de vrachtwagens op de heuvelachtige weg.

Teveel afgezwalkt, weer terug naar mijn punt:
Registrars zijn registrars, zeer zeker niet allemaal gelijk en/of vriendelijk naar hun klanten. Nu zal het voor Google geen groot probleem zijn om zich als registrar te registreren bij een ICANN en/of RIPE. Of dat bij LACNIC ook zo is, dat weet ik niet.

Sorry ben de namen voor de organisaties die adressen uitdeelt voor Azie, Afrika en Midden-Oosten even vergeten. Al deze organisaties houden ook de registrars voor landen bij in hun gebieden, voor zover ik had begrepen.

In dit land is de (nationale) registrar nogal "eigenzinnig". Zij zullen vast niet de enige registrar zijn die zich net zo naar of naarder gedragen.

Kan me dus wel voorstellen dat Google daar wel vanaf wil zijn. Qua specifieke inhoud per land tonen: geo-locatie bepaling werkt goed genoeg daarvoor.
Blizz @GeroldM18 april 2025 22:38
Haha, dat is interessant!

Die regel is wel een beetje vreemd/streng, maar ik denk dat Google zich hier totaal niet om bekommert. Ze zullen elk domein met google erin blijven verlengen, voor zolang Google/Alphabet in een vergelijkbare vorm bestaat, ook als dat jaarlijks handmatig moet.
The Realone @Skinnyice16 april 2025 22:41
Dat heeft hier natuurlijk niks mee te maken. Als de notie is dat dit mogelijk een grote kostenbesparing zou kunnen zijn klopt daar natuurlijk niks van. Ongeacht of ze een keer 1 van de honderden domeinen vergeten te verlengen.
Marcel Boeré @The Realone16 april 2025 22:03
Precies, ze zullen die namen allemaal aan moeten houden om dat te voorkomen. Maar zij betalen natuurlijk een bulk prijs, dus dat is een schijntje. Ik weet niet of je ook een email-adres kon aanmaken op Google.nl of Google.be, weet iemand dat toevallig? Zo ja, dan moeten ze de domeinen zeker aanhouden.
rbr320 @Marcel Boeré16 april 2025 22:22
Je hebt als gewone gebruiker nooit een email adres aan kunnen maken op @google.com, .nl of .be. Het is altijd @gmail.com geweest.
Marcel Boeré @rbr32023 april 2025 15:14
Maar blijkbaar wel intern voor het Nederlandse kantoor ... https://www.nldigital.nl/leden/google-netherlands-b-v/
rbr320 @Marcel Boeré23 april 2025 16:56
Uiteraard, maar ik ga er niet vanuit dat ze de domeinen zullen laten verlopen, ze gebruiken ze alleen niet meer als redirect als je vanuit deze landen naar Google.com gaat. Dus de email adressen zullen gewoon blijven werken.
Mellow Jack @GeroldM16 april 2025 21:49
10 euro per stuk per jaar ofzoiets. Je kan een domein hebben en die verkopen. Maar na de verkoop betaald de nieuwe eigenaar gewoon weer 10 euro per jaar :p
jaapzb @GeroldM16 april 2025 21:52
Dat zijn prijzen van domeinnamen die iemand al bezit, en je moet kopen van diegene. Nadat je dat domeinnaam koopt hoef je alleen nog jaarlijks een bedrag over te maken naar de registrar, voor een .nl domein is dat een tientje ofzo.

Google bezit zijn domeinnamen natuurlijk zelf en zal die ook absoluut niet verkopen of god verhoede laten verlopen.
dingo35 @GeroldM16 april 2025 22:23
Google = zes letters, dus je hele verhaal gaat niet op 8)7
mwolthers @GeroldM17 april 2025 01:13
Ehm... 'Google' bevat zes letters :+

Edit: OK, spuit 11 :D

[Reactie gewijzigd door mwolthers op 17 april 2025 01:15]

atthias @StarLite16 april 2025 22:32
helder dankjewel
Slaut @atthias16 april 2025 21:14
Naar mijn idee is het voordeel voor Google, dat wanneer een gebruiker een URL ergens deelt, de ontvanger daarvan ook een goed gelocalizeerde site te zien krijgt.

Dus als jij je URL van een zoekopdracht deelt met een Fransoos, hij alles in het Frans ziet.
EdwinB @Slaut16 april 2025 21:28
Dat is nu ook al zo hoor. Ga maar eens wat zoeken op google.fr en alles is gewoon Nederlands
ViPER_DMRT @Slaut16 april 2025 21:43
Zal altijd met een flag te vangen zijn, de norm is dat ie de taal van je browser aanhoud.
Maar er valt wat voor te zeggen om Haags aan te houden zo nu en dan

D'r is nog nauit un opwindendâh tèd geweis in de technaulogie. We make un van de belangrèkste veschùivinge in de geschiedenis mei, waahbè AI volleidag nieuwe maniere kreëeg om praubleme op te losse, klante te betrekke en efficiëntâh te werrekûh. Gaugle Clâhd staat klaah om oâhganisasies te helpe un nieuwe weg in te slaan innun wereld die steids meâh doâh AI wogt gedrevûh.
Alex3 @ViPER_DMRT17 april 2025 17:31
Gebrùik je auk zaun Haags toetsebogt?
themadone @atthias16 april 2025 20:54
lijkt me niet, want je gaat alsnog die domeinen niet echt weg doen, er komt eerst sowieso een forward op. Maar denk niet dat ze die ooit loslaten, zou niet best zijn als iemand google.nl weet te registreren.
do_sch @themadone16 april 2025 22:17
lijkt me echt briljant als dat iemand lukt.
Ik kan daar wel even over wegdromen wat ik allemaal wel niet voor leuks zou kunnen doen als ik opeens google.nl had... *dream-on*
555Henny555 @do_sch16 april 2025 22:44
Is in het verleden ooit eens gebeurd dat google te laat een renew had gedaan van google.com en iemand direct erna het domein had overgenomen. Die persoon moest dat teruggeven aan google. https://www.theverge.com/...guy-who-bought-google-com
NotSoSteady @atthias16 april 2025 20:56
Het is niet zo dat die domeinen gaan verdwijnen, ze verwijzen straks simpelweg door naar Google.com.
Harm_H 16 april 2025 20:51
Hoe zoeken jullie als je iets vanuit een ander land wilt zoeken?
lachiu @Harm_H16 april 2025 20:57
Met inderdaad de tld van dat land.
ZinloosGeweldig @lachiu16 april 2025 21:15
Ik krijg al jaren gewoon dezelfde resultaten op elke TLD.
djwice @ZinloosGeweldig16 april 2025 23:14
Ik krijg in verschillende landen ook echt andere resultaten met dezelfde zoekopdracht op Google.
ZinloosGeweldig @djwice17 april 2025 00:34
Als je ergens anders bent (of een proxy gebruikt) wel ja.

Maar in Nederland naar google.fr, geeft gewoon dezelfe resultaten als google.nl of .com, niet resultaten alsof je in Frankrijk bent.
supersnathan94
@lachiu17 april 2025 14:48
ik kan me niet heugen dat ik voor het laatst de website van google heb ingetypt. Zit of standaard in de browser geïntegreerd of het is gewoon de .com variant. Ik ga echt niet zitten nadenken wat de TLD ook al weer was van <insert land>
themadone @Harm_H16 april 2025 20:55
met het risico als een youtuber te klinken, vpn zoals nord of iets dergelijks al eens bekeken.
NotSoSteady @Harm_H16 april 2025 20:55
Geavanceerd zoeken.

https://www.google.com/advanced_search

[Reactie gewijzigd door NotSoSteady op 16 april 2025 20:57]

RobbyTown @Harm_H16 april 2025 20:58
DuckDuckGo *klik voor impressie*

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 16 april 2025 21:00]

ViPER_DMRT @Harm_H16 april 2025 21:44
advanced_search
mcmlx @Harm_H18 april 2025 08:00
Goede vraag, ik zoek nu bijv. op google.de als ik een resultaat uit Duitsland wil hebben. Ik ga er van uit dat ze op basis van het ip-adres resultaten laten zien. Wellicht komt er een optie bij om in een ander land/taalgebied te zoeken.
TomPlant0 16 april 2025 20:50
Het verbaasd me dat ze niet een domein als search.google gaan gebruiken. Ze hebben tenslotte de extensie .google.
logix147 @TomPlant016 april 2025 20:55
Dat komt omdat dit zeker nog niet in menselijk gedrag zit - wellicht over een paar jaar.

.com is nog herkenbaar voor het ‘gewone eindgebruikers publiek’.

Ik vraag me alleen af wat de echte waarom is, het zal niet om die paar euro domein registratie zijn… ja als je alle landen hebt dan is dat een flink bedrag maar dit is totaal zou voor een bedrijf als Google niet eens een druppel water zijn. Maar wellicht is het gewoon weer iets voor het kerkhof.

Ik denk dat mensen dit verwarrend zullen vinden en er zullen er genoeg zijn die .nl stug blijven intypen. Die gebruikers wil Google dan weer niet kwijt als ze dit proces over enkele maanden willen uitsmeren.
jimzz @logix14716 april 2025 21:05
Het klinkt voor mij alsof Google op dit moment gewoon meerdere versies van het zoeksysteem serveert (per domein een andere). Ik heb dit idee al eens eerder gehad toen een hele tijd terug er best een verschil in weergave zat tussen .com en .nl. maar zeker weten doe ik t niet.

Het lijkt me dan ook dat ze hier dus kosten mee gaan besparen omdat ze dan maar 1 domein hoeven te onderhouden en de rest gewoon geforward wordt. Lijkt me raar dat er anders een heel artikel aan gewijd wordt.
Mellow Jack @jimzz16 april 2025 21:11
Dat zal niet heel anders worden. Als jij naar google.com gaat zal je, naar mijn verwachting, in Amsterdam of Frankfurt het Google netwerk ingaan. Daarna word je o.b.v. source adres een bepaalde route op gestuurd.

Welke content je geleverd krijgt heeft weinig te maken met dns namen en doel ip addressen
NotSoSteady @logix14716 april 2025 20:59
Google.nl verwijst straks automatisch door naar Google.com. Ze gaan die domeinen natuurlijk niet opzeggen.
Hijdaar95 @NotSoSteady17 april 2025 13:32
Dat verwacht ik ook. Ik zou het wel jammer vinden. Zoek je specifiek in het Duits/Duitsland, dan zijn je resultaten beter als je google.de gebruikt. Wellicht dat er een landkeuze bij komt.
CivLord @Hijdaar9517 april 2025 13:53
Dan zal je in de toekomst google.com/de moeten gebruiken.
Trestry @TomPlant016 april 2025 20:57
Google.com kent iedereen en is korter. Verder weet niet iedereen ter wereld wat het woord search überhaupt betekent
Andros @Trestry16 april 2025 21:17
Je wil niet weten hoeveel mensen in een google search balk eerst google.*tld in tikken om vervolgens op de google website de url in te tikken waar ze heen willen. Laat staan dat ze weten wat een browser uberhaupt is...
atthias @Andros16 april 2025 22:30
een google search balk eerst google.*tld in tikken om vervolgens op de google website de url in te tikken waar ze heen willen
mijn vader is er zo een of althans vroeger in ieder geval wel
hoepstoep @TomPlant016 april 2025 20:59
Dan zullen ze alsnog met een hele waslijst aan domeinnamen moeten komen. Google.com is lekker gemakkelijk. Wanneer de toplevel .google wordt, ga je dan naar zoek.google, zoeken.google, vind.google of vinden.google?
ZpAz @TomPlant016 april 2025 21:23
De meeste mensen zullen ondertussen wel gewoon een keyword in de top-bar gooien waar dan met de standaard zoekmachine iets uitrolt (veelal Google).
GoogleWave 16 april 2025 21:08
Het zou wel gaaf zijn als iemand uit Nederland een eigen zoekmachine begint met dat domein. Maar dan dat ze niet je data stelen en allerlei zoekresultaten manipuleren en zo, daar zou vast een markt voor zijn!
ZinloosGeweldig @GoogleWave16 april 2025 21:15
Zou niet verwachten dat ze ook de domeinnaam daadwerkelijk opzeggen.
GoogleWave @ZinloosGeweldig16 april 2025 21:30
dat is wel jammer, dan, maar die kosten zullen voor een bedrijf als google wel niet veel zeggen want ze hebben al heel veel geld in feite
ViPER_DMRT @ZinloosGeweldig16 april 2025 21:49
2030 Please buy the NL tld for 2 million, we need the funds !

Had 20 jaar terug wel even willen wat we in 2025 konden verwachten ;-)
thomas_n 16 april 2025 20:55
Ik vind het bij DuckDuckGo erg handig dat je per zoekopdracht kan aangeven "vanuit" welk land je wil zoeken, zodat de resultaten beter aansluiten. Vooral erg handig bij zoektermen die in verschillende landen (en/of verschillende talen) andere betekenissen hebben.

Google gebruik ik nooit dus ik weet het niet zeker, maar als ik het goed begrijp kon dit bij hen voorheen door naar het specifieke landdomein (.nl, .be, etc) te gaan. Kan dit dan nu niet meer? Dat lijkt me wel een achteruitgang voor Google-gebruikers.
PCG2020 @thomas_n16 april 2025 21:02
Voor resultaten op landniveau kan je bij Google terecht bij 'geavanceerd zoeken'. Daar kom je via de link 'Tools' onder de zoekbalk. Je kunt natuurlijk ook die zoekpagina bookmarken en die standaard gebruiken.

(Overigens vind ik DDG wat dat betreft ook veel praktischer werken, ik gebruik Google eigenlijk vrij weinig meer.)
djmuggs 16 april 2025 21:13
Als je straks binnen 47 dagen je certificaat moet vervangen dan is het is handiger om dit voor zo min mogelijk domeinen te moeten doen.
Een SAN entry is genoeg ipv voor elke tld een cert te moeten maken.

Google zal vast al zijn certs geautomatiseerd vervangen, maar hoe minder je dit weer moet automatiseren hoe meer het oplevert.
Zelfs CPU tijd kost geld, dus hoe minder hoe beter.
baseoa
@djmuggs16 april 2025 21:38
Met 1 Gemini query kun je de CA clients van Google jarenlang laten draaien, dat zijn echt ordegroottes verschil. Of de certificaten nu elke paar dagen of elke paar decennia verlopen maakt voor stroomverbruik geen betekenisvol verschil
TNG128MB 16 april 2025 21:23
even nostalgie:
https://www.hoehel.be/
ViPER_DMRT @TNG128MB16 april 2025 21:49
Koltoer met een K
gijsvermeer 16 april 2025 21:01
Gelukkig kunnen we altijd nog overstappen naar https://www.hoehel.be 😀

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