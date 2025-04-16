Meta overwoog in 2018 Instagram af te splitsen

Meta, toen nog Facebook, heeft in 2018 overwogen om Instagram af te splitsen. Oprichter Mark Zuckerberg overwoog dat het erop ging lijken dat de overheid het bedrijf sowieso wilde splitsen. Zuckerberg was bang dat Instagram gebruikers zou wegtrekken bij Facebook.

Zuckerberg opperde de optie in een mail aan andere topmensen in mei 2018, schrijft Bloomberg. Die mail kwam naar boven als onderdeel van de rechtszaak van de Amerikaanse Fair Trade Commission tegen Meta om de overname van WhatsApp en Instagram. De FTC wil dat Meta Instagram en WhatsApp weer afstoot.

De topman redeneerde dat het afsplitsen van Instagram diverse belangrijke doelen zou kunnen dienen. Destijds trok Instagram gebruikers weg bij Facebook doordat het bij foto's op Facebook vermeld stond als die van Instagram kwamen. De bedoeling was om Instagram verder te laten groeien, maar Zuckerberg was bang dat het ten koste zou gaan van Facebook zelf. "Ik zeg niet dat we dit meteen moeten doen", schreef hij. "Maar terwijl we erover nadenken, moeten we in gedachten houden dat er een reële kans is dat al ons werk om een familie van apps te bouwen iets is dat we niet kunnen houden."

Facebook stopte wel met links naar Instagram laten zien, maar Instagram bleef wel onderdeel van het bedrijf. Meta, toen nog Facebook, nam Instagram dertien jaar geleden over voor een miljard dollar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 20:12 19

16-04-2025 • 20:12

19

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Reacties (19)

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xxs 16 april 2025 20:28
“ Destijds trok Instagram gebruikers weg bij Facebook doordat bij foto's op Facebook stond als die van Instagram stonden.”

Ik krijg deze zin niet gelezen.
William_H @xxs16 april 2025 20:34
Hier is de feedback knop voor ;)
sus @William_H16 april 2025 22:46
“Knop”… eerder een niet-snel-opvallend linkje waar de meesten het bestaan niet van weten ;)
Lagonas @xxs16 april 2025 20:32
Laatste woordje moet "kwamen" zijn.
xxs @Lagonas16 april 2025 20:55
Yep, dat ik daar zelf niet op kon komen.
Hamoudi1995 16 april 2025 20:19
Het zou echt top zijn als Whatsapp en Instagram weer volledig zelfstandig zullen opereren!
Lagonas @Hamoudi199516 april 2025 20:31
Ik denk niet dat we er snel op hoeven te rekenen. hoewel nu natuurlijk de hele zaak bezig is daarover, denk ik dat Mark zich vuistdiep heeft ingekocht bij Trump, en die steekt er wel een stokje voor zover die dat kan. Ik hoop dat ik het mis heb en dat het zeker wordt opgesplitst.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 16 april 2025 20:31]

thomas_n @Hamoudi199516 april 2025 20:40
Het zou echt top zijn als Whatsapp en Instagram weer volledig zelfstandig zullen opereren!
Ik zou er niet op wachten. Met de huidige Amerikaanse regering is het voor Meta eenvoudig om aan eventuele toezichthouders te ontsnappen, simpelweg door de president wat gunsten te verlenen. Gedwongen worden ze voorlopig dus niet en vrijwillig lijken ze het op dit moment ook niet van plan te zijn.

Als je weg wilt bij Meta is er maar één oplossing die echt werkt: stop met het gebruik van alle Meta-apps. ;)
ChefA @Hamoudi199517 april 2025 00:19
Warom dat dan? Kan je beargumenteren wat dat voor jou voor 'n verschil maakt?
NicoHF 17 april 2025 00:03
Meta, toen nog Facebook, heeft in 2018 overwogen om Instagram af te splitsen.
FTC wil dat Meta Instagram en WhatsApp weer afstoot.
Er klopt hier iets niet helemaal.
Welke van de twee is het nou?
Daoka @NicoHF17 april 2025 01:29
Ze kloppen allebei. Meta was het aan het overwegen in 2018. Maar nu 2025 wil de FTC het dus dat Meta het doet maar wil Meta het niet.
NicoHF @Daoka17 april 2025 11:37
Dan klopt het woordje 'weer' dus niet.
Vandaar mijn reactie.

Het woordje 'weer' suggereerd Dat ze het al eerder hadden afgestoten, wat niet zo is.

[Reactie gewijzigd door NicoHF op 17 april 2025 11:41]

Aldy @NicoHF17 april 2025 11:47
"Weer" kan ook op het proberen slaan. Dat het de eerste keer niet gelukt is, verandert er niets aan. "Weer" slaat dus op het opnieuw in gang zetten.
CivLord @NicoHF17 april 2025 13:50
'Weer' hoeft niet alleen 'nog een keer' te betekenen. Een andere betekenis kan zijn 'vervolgens'.

Zoals in de volgende zin:
'Wanneer je handelt koop je eerst iets en later verkoop je het weer.'
Dit betekent niet dat iets meerdere keren verkocht wordt.
Greybeard 16 april 2025 20:38
Het wordt echt tijd dat overheden bedrijven als Meta en Google opsplitsen. Hun monopoliepositie onderdrukt innovatie, ondermijnt privacy en geeft ze te veel macht over informatie en communicatie.
Pasteis @Greybeard16 april 2025 20:43
Het wordt echt tijd dat overheden bedrijven als Meta en Google opsplitsen. Hun monopoliepositie onderdrukt innovatie, ondermijnt privacy en geeft ze te veel macht over informatie en communicatie.
Deze bedrijven zijn inmiddels machtiger dan diverse overheden. In een utopische wereld zou er nooit slechts èèn of enkele bedrijven zoveel macht mogen hebben. Dat geldt ook voor landen zoals VS en China.
Daoka 16 april 2025 21:58
Grappig om te lezen nadartveen paar uur geleden hier op Tweakers een artikel gepost is
Zuckerberg: Snapchat was sneller gegroeid als Facebook het had overgenomen
Snapchat wel maar ze hebben dus problemen met Instagram? Ja het zijn natuurlijk 2 verschillende dingen maar toch vind ik het wel ergens tegenstrijdig klinken.
Tricolores 17 april 2025 08:47
De FTC heeft deze rechtzaak aangespannen, maar staat de FTC niet zo goed als onder controle van de regering Trump? Hij benoemt toch de voorzitter ervan?
Wil de regering Trump dit dan ook? Dat lijkt me niet, aangezien Zuck zowat de enkels van Trump kust.
Zoijar 16 april 2025 21:32
Zelfde commentaar als bij het vorige artikel, waar blijft de coverage van de congressional hearings vorige week?

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