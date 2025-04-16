Meta overwoog in 2018 Instagram af te splitsen

Meta, toen nog Facebook, heeft in 2018 overwogen om Instagram af te splitsen. Oprichter Mark Zuckerberg overwoog dat het erop ging lijken dat de overheid het bedrijf sowieso wilde splitsen. Zuckerberg was bang dat Instagram gebruikers zou wegtrekken bij Facebook.

Zuckerberg opperde de optie in een mail aan andere topmensen in mei 2018, schrijft Bloomberg. Die mail kwam naar boven als onderdeel van de rechtszaak van de Amerikaanse Fair Trade Commission tegen Meta om de overname van WhatsApp en Instagram. De FTC wil dat Meta Instagram en WhatsApp weer afstoot.

De topman redeneerde dat het afsplitsen van Instagram diverse belangrijke doelen zou kunnen dienen. Destijds trok Instagram gebruikers weg bij Facebook doordat het bij foto's op Facebook vermeld stond als die van Instagram kwamen. De bedoeling was om Instagram verder te laten groeien, maar Zuckerberg was bang dat het ten koste zou gaan van Facebook zelf. "Ik zeg niet dat we dit meteen moeten doen", schreef hij. "Maar terwijl we erover nadenken, moeten we in gedachten houden dat er een reële kans is dat al ons werk om een familie van apps te bouwen iets is dat we niet kunnen houden."

Facebook stopte wel met links naar Instagram laten zien, maar Instagram bleef wel onderdeel van het bedrijf. Meta, toen nog Facebook, nam Instagram dertien jaar geleden over voor een miljard dollar.