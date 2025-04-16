Zuckerberg: Snapchat was sneller gegroeid als Facebook het had overgenomen

Snapchat was sneller gegroeid als het bedrijf zich had laten overnemen door het toenmalige Facebook. Dat zegt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Zuckerberg had twaalf jaar geleden zes miljard dollar over om de app te kopen.

Zuckerberg zegt in de rechtszaak tegen de Amerikaanse Fair Trade Commission over de overnames van Instagram en WhatsApp dat hij Snapchat sneller had kunnen laten groeien dan de app zelfstandig deed, meldt BusinessInsider. "Snapchat groeide niet zo hard als dat het kon, daar zat meer potentie in", aldus Zuckerberg tijdens zijn getuigenis.

Een overname had daarbij geholpen, denkt de Facebook-oprichter. "Voor wat het waard is, ik denk dat wij de groei van Snapchat hadden kunnen versnellen, maar dat is maar speculatie." Al in 2013 ging het gerucht dat Facebook, tegenwoordig Meta, had geprobeerd om Snapchat over te nemen, maar Snapchat wees het bod af. Naar verluidt heeft Zuckerberg enkele jaren later een nieuw bod gedaan, maar Snapchat is zelfstandig gebleven.

In de rechtszaak wijst Meta juist op het bestaan van Snapchat als een reden dat er forse concurrentie is op de markt voor sociale media. Het bestaan van Snapchat naast YouTube en TikTok bewijst volgens Meta dat het geen alleenheerser is op die markt. FTC wil dat Meta afstand doet van Instagram en WhatsApp, omdat die overnames de concurrentie hebben beperkt. Die zaak loopt al jaren en nu zijn de zittingen.