Zuckerberg: Snapchat was sneller gegroeid als Facebook het had overgenomen

Snapchat was sneller gegroeid als het bedrijf zich had laten overnemen door het toenmalige Facebook. Dat zegt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Zuckerberg had twaalf jaar geleden zes miljard dollar over om de app te kopen.

Zuckerberg zegt in de rechtszaak tegen de Amerikaanse Fair Trade Commission over de overnames van Instagram en WhatsApp dat hij Snapchat sneller had kunnen laten groeien dan de app zelfstandig deed, meldt BusinessInsider. "Snapchat groeide niet zo hard als dat het kon, daar zat meer potentie in", aldus Zuckerberg tijdens zijn getuigenis.

Een overname had daarbij geholpen, denkt de Facebook-oprichter. "Voor wat het waard is, ik denk dat wij de groei van Snapchat hadden kunnen versnellen, maar dat is maar speculatie." Al in 2013 ging het gerucht dat Facebook, tegenwoordig Meta, had geprobeerd om Snapchat over te nemen, maar Snapchat wees het bod af. Naar verluidt heeft Zuckerberg enkele jaren later een nieuw bod gedaan, maar Snapchat is zelfstandig gebleven.

In de rechtszaak wijst Meta juist op het bestaan van Snapchat als een reden dat er forse concurrentie is op de markt voor sociale media. Het bestaan van Snapchat naast YouTube en TikTok bewijst volgens Meta dat het geen alleenheerser is op die markt. FTC wil dat Meta afstand doet van Instagram en WhatsApp, omdat die overnames de concurrentie hebben beperkt. Die zaak loopt al jaren en nu zijn de zittingen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 18:11 40

16-04-2025 • 18:11

40

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Reacties (40)

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Zoijar 16 april 2025 19:42
Waarom reporten we eigenlijk elke scheet van meta hier, maar de congressional hearings vandeweek waaruit blijkt that de Zuck al jaren lang collude met de chinezen, mandarin leert, naar being vliegt, en onze gegevens deelt met de CP om een censuurmachine gebouwd door meta en geopereerd door de CP steunt met als actief doelwit taiwan en hongkong, dat lees ik helemaal niets over? Omdat de trump administratie dat aankaart ofzo?

En er voor de zoveelste keer is aangetoond dat ze onder ede hebben gelogen, zwart op wit. Die gast moet gewoon vast zitten...

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 16 april 2025 19:47]

Stukfruit @Zoijar16 april 2025 20:13
Misschien omdat het vooralsnog om aantijgingen gaat? Zie:

Wikipedia: Careless People
YouTube: FULL HEARING: Facebook Whistleblower Testifies Before Senate Judicia...

Hier een kortere variant van de video.

Voor zover ik kan zien gaat het ook om tools die gebruikt zouden gaan worden en niet al in gebruik zijn. Volgens de ex-werknemer tijdens de hearing zijn de tools inderdaad wél getest door leden van de CCP.

Maar als hier ook concreet bewijs voor komt dan is het inderdaad een goede reden om Zuck een mooi oranje jasje cadeau te doen.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 16 april 2025 21:53]

GameNympho @Stukfruit17 april 2025 00:33
Beter dat witte jasje met gekruiste mouwen en de gespen op de achterzijde ;) Hij leeft toch allang in zijn eigen Metaverse.
Holzschuh @Zoijar17 april 2025 07:29
Dit is een quote/informatie uit hoorzittingen, geen persbericht van Meta.

En als iedereen die onder ede liegt moest worden vastgezet zou de Amerikaanse politiek bestaan uit Groenen en Liberalen want dat zijn de enige partijen die nog nooit aan de macht zijn geweest en tot nu toe de kans niet kregen om te liegen.
W32.il0veyou 16 april 2025 18:18
Lijkt alvast een schot voor de boeg te doen om Snapchat over te nemen? Zou me niet verbazen als ze dat zouden doen in verband met data acquisitie voor het trainen van Meta AI
wildhagen
@W32.il0veyou16 april 2025 18:21
Lijkt me dat de diverse mededingingsautoriteiten daar nooit toestemming voor zullen geven vanwege het de facto monopolie dat Meta dan zou krijgen. Ze hebben immers Messenger en WhatsApp ook al.

Ze liggen nu niet voor niets al onder vuur, getuige deze rechtszaak.
supersnathan94
@wildhagen16 april 2025 19:10
Maar snap is toch bij lange na niet vergelijkbaar met messenger en WA? Heel ander systeem. Soort instagram voor private bubble, maar wel anders als WA enzo.
cmegens @supersnathan9416 april 2025 20:07
bij lange na niet vergelijkbaar
En
Soort instagram voor private bubble
Dus wel vergelijkbaar met al een bestaande dienst in Meta haar portfolio. En Whatsapp doet ook mee met berichten die je eenmaal kunt bekijken, updates en stories. Het kruipt allemaal naar elkaar toe.
supersnathan94
@cmegens16 april 2025 23:28
Heeft whatsapp berichten die je 1 keer kunt bekijken? Ik weet dat ze sinds kort die mogelijkheid hebben voor fotos, maar voor berichten wist ik dat niet.

Maar goed, Ik snap chat niet. Ik bedoel ik snapchat niet. Wel veel gedaan, dus vandaar dat ik zoiets had van “maar is toch heel ander principe?”

Insta vergelijking had ik nog wel gesnapt, maar snap is niet dusdanig vergelijkbaar met whatsapp denk ik.
Jboy1991 @wildhagen16 april 2025 18:23
En instagram
Soldaatje @wildhagen16 april 2025 20:16
Met de huidige president is het niet ondenkbaar dat deze waakhonden een oogje dicht zullen doen. Was Zuckerberg ook niet bij de inauguratie aanwezig op de eerste rij?
Catt 16 april 2025 18:20
Facebook eigenaar zegt dat Snapchat beter was geweest indien hij ook daarvan de eigenaar was. Wonder why he would he say that
CorbataGames @Catt16 april 2025 18:30
Ergens spreekt hij zichzelf hier ook weer mee tegen.

Hij zegt in feite dat als hij snapchat had overgenomen, dat snapchat een nog groter deel van de markt had overgenomen, wat ook weer betekent dat de markt voor concurrenten nog kleiner zou zijn (en dat is precies wat de ftc wil voorkomen).
Het is maar net hoe je het interpreteert...
dasiro @CorbataGames16 april 2025 19:14
nu gaat de rechtzaak "slechts" over WA en IG. Als SC had toegegeven was het nog erger geweest, maar dat maakt het niet plots beter :/
Keyb @Catt16 april 2025 18:30
Omdat hij een narcist is?
Catt @Keyb17 april 2025 00:46
Grote fan van deze comment /genuine have a nice a day
TweakerCarlo @Catt16 april 2025 19:44
Het is maar speculatie. Nu nog eens reageren.
Excuus.
Kevinp 16 april 2025 18:21
Mij lijkt het goed als sociale media ook concurrentie houd dus niet alles gewoon hetzelfde is.
Stukfruit 16 april 2025 18:26
Als je verslavende middelen verkoopt dan gaat het inderdaad sneller als de middelen verslavender worden gemaakt. Je zou het bijna als een bekentenis van Mark kunnen zien ;)
beerse 16 april 2025 18:59
Natuurlijk had het sneller kunnen groeien. Maar was dat wel goed geweest? Waar had het heen gegroeid? wat was het voordeel van sneller groeien?

Het mag duidelijk zijn dat hier alleen maar geld achter zit. Want de groei die hij bedoelt is de financiele groei. Niet de groei in aantal tevreden klanten. Niet de groei in medemenselijkheid (om die betekenis van sociaal eens de aandacht te geven).
DigitalExorcist 16 april 2025 19:21
Als m'n tante wieltjes had gehad was ze een motorfiets geweest.
GameNympho @DigitalExorcist17 april 2025 00:34
Sarcasm on; Berijdbaar op beide manieren :+
Tweakriez 16 april 2025 18:27
Ik gebruik zelf geen Snapchat dus kan er niet te veel over oordelen. Ik hoor wel vaak verhalen dat deze app ook voor wat duistere doeleinden gebruikt wordt. Maar ik kan me niet voorstellen dat een overname van dhr Zuckerberg het beter zou maken.
doltishDuke 16 april 2025 18:35
Prima. Ter kennisgeving aangenomen :')
dimdek 16 april 2025 20:16
Het is aan te raden om te lezen wat Harari in zijn boek Nexus heeft te zeggen over hoe Facboek (nu Meta) groei stelt boven alles, zodat door hun groeidoel de Rohogya bevaling werd uitgemoord.
Misschien vind niet iedereen dat groei moet leiden tot haatzaaien en de dood en het opjagen van vele mensen.

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