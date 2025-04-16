AMD-kaarten kunnen sneller Stable Diffusion-modellen draaien door optimalisaties

AMD-videokaarten krijgen een nieuwe driverversie om Stable Diffusion-modellen voor het genereren van afbeeldingen sneller te kunnen draaien. Er komen versies van Stable Diffusion voor AMD-kaarten.

De geoptimaliseerde modellen draaien onder meer op 9070-, 7900- en 7800-kaarten, zegt AMD. Daarvoor hebben klanten de Adrenalin 24.30.31.05 AMD Optimized Amuse Preview. Amuse, een gui voor het genereren van afbeeldingen met AI, heeft versie 3.0 uitgebracht voor AMD-kaarten met de geoptimaliseerde versies ingebouwd.

De AMD-versies hebben een naam met "(AMDGPU)" erachter, om het verschil aan te geven met de reguliere versies. Die moeten het genereren van afbeeldingen 2x tot maximaal 4x sneller maken, zo claimt AMD. De preview van de driver en Amuse 3.0 zijn nu beschikbaar.