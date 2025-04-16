AMD-kaarten kunnen sneller Stable Diffusion-modellen draaien door optimalisaties

AMD-videokaarten krijgen een nieuwe driverversie om Stable Diffusion-modellen voor het genereren van afbeeldingen sneller te kunnen draaien. Er komen versies van Stable Diffusion voor AMD-kaarten.

De geoptimaliseerde modellen draaien onder meer op 9070-, 7900- en 7800-kaarten, zegt AMD. Daarvoor hebben klanten de Adrenalin 24.30.31.05 AMD Optimized Amuse Preview. Amuse, een gui voor het genereren van afbeeldingen met AI, heeft versie 3.0 uitgebracht voor AMD-kaarten met de geoptimaliseerde versies ingebouwd.

De AMD-versies hebben een naam met "(AMDGPU)" erachter, om het verschil aan te geven met de reguliere versies. Die moeten het genereren van afbeeldingen 2x tot maximaal 4x sneller maken, zo claimt AMD. De preview van de driver en Amuse 3.0 zijn nu beschikbaar.

AMD: snellere Stable Diffusion met nieuwe driver
AMD: snellere Stable Diffusion met nieuwe driver

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 18:42 12

16-04-2025 • 18:42

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Videokaarten AMD Stable Diffusion

Reacties (12)

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Anonymoussaurus 16 april 2025 18:45
Overigens een ander belangrijk maar missend onderdeel in het artikel: met Amuse 3.0 is het nu ook mogelijk om korte video's te genereren:
It's not just photos that are getting all the love this time. Video Diffusion support is now officially available in Amuse 3.0. Re-styling your videos with the draft quality video-to-video model or text-to-image generation of clips is now possible entirely locally.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 16 april 2025 18:46]

MneoreJ 16 april 2025 19:54
OK, maar dat is 1 enkele specifieke toepassing. Het lijkt er gelukkig op dat de geoptimaliseerde modellen "gewoon" bovenop PyTorch draaien, dus in principe moeten dingen als ComfyUI kunnen volgen als de code in de nightlies beland. Wat ik niet zo snel uit hun blogpost haal is of de AMD tooling om die modellen in beginsel te optimaliseren los beschikbaar is, want het is natuurlijk fijn dat AMD zelf al wat modellen online heeft gezet, maar er zijn veel meer custom checkpoints die hier ook wel van zouden willen profiteren.

Ik mis ook de vergelijking met de snelheid van SD op Linux, want dat was tot nu toe de "gold standard", inclusief de mogelijkheid om kaarten te gebruiken die niet officieel ondersteund werden. Natuurlijk heel leuk dat AMD nu met iets komt dat Jan-Henk op Windows gewoon kan downloaden en gebruiken, want daar win je "hearts and minds" mee, maar als iemand die juist al een hele tijd op Linux zit omdat AMD daar het beste uit de verf komt voelt dit een beetje als een publiciteitsstunt zonder solide basis. Iets waar AMD wel vaker een handje van heeft, excuses als ik zuur klink. :P

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 16 april 2025 21:04]

Thijzer 16 april 2025 22:36
Deze link is best handig, het gaat over amd optimized model, waar het vroeger meestal cuda geoptimaliseerd was.


https://gpuopen.com/learn...ve_ai_on_amd_radeon_gpus/
michaelkamen 16 april 2025 19:05
Ik had nog nooit van Amuse gehoord, maar kennelijk is het specifiek geschikt voor Windows. Nice!
Tot nu werd altijd aangeraden om SD op AMD te draaien onder Linux.
SkyStreaker @michaelkamen16 april 2025 19:14
Als je het grote AI-topic had gevolgd had je dat door mij en anderen meerdere keren benoemd kunnen zien, gaat als een trein op mijn 8700G en dan bedoel ik de NPU :)

Al wordt Zluda (bijv via ComfyUI-Zluda) ook steeds volwassener in het gebruik en wordt een steeds realistisch alternatief.

Dit draait heel erg goed onder Windows, op dit moment zijn er voor de laatste AMD GPU's nog wat ontwikkelingen gaande, maar de 7x00-series worden goed ondersteund en met wat aangepaste ROCM-libraries wordt ook mijn 780M (8700G iGPU) goed ondersteund.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 16 april 2025 19:16]

i-chat @SkyStreaker16 april 2025 19:36
Stable diffusion bop een intergrated gfx

Hoeveel ram zet je daar op in?
SkyStreaker @i-chat16 april 2025 19:44
1GB werkt ook, bij te weinig gaat de boel sowieso over op RAM.
BizzieBis 16 april 2025 23:10
Hebben we onlangs op Tweakers de AI-benchmarks voorbij zien komen, komt AMD nu met een geoptimaliseerde driver. Net iets te laat dus :)

Ben benieuwd op de bedroevende performance van Stable Diffusion nu een beetje meer richting de kant van de NVIDIA gpu's op draait.
Priyantha Bleeker @BizzieBis18 april 2025 08:31
Zou tof zijn als Tweakers.net @Tomas Hochstenbach misschien, al is het maar een kleine sample-set, een re-run kan doen.
Ben wel benieuwd of er door de recente optimalisaties de prestaties wat meer in de buurt komen van het Nvidia geweld.
earvaag 16 april 2025 20:01
Dit werkt fantastisch op mijn RX 7600 (eindelijk)! Amuse is ook gebruiksvriendelijk moet ik zeggen, het voelt meer "af". Zowel installeren als UI en models toevoegen.

Ik genereer consistent snel (10 a 20 seconden) 1024 grote afbeeldingen van goede kwaliteit met de dreamshaper lightning model (de amdgpu versie dan).
Benjamin1987 16 april 2025 20:51
Heeft iemand dit toevallig getest op de 6000 serie? Ben erg benieuwd nl. Was tot voor kort nog niet eens bekend met het lokaal draaien van een afbeeldingsgenerator; ik ben erg benieuwd hoe goed het werkt tov de huidige generatie cloud ai's
Basdekker 16 april 2025 22:03
Ik heb een aantal renders gedaan, ik zou je de moeite besparen en gebruik maken van de gratis online tools. (voor videogen raad ik runway aan, kan je elke keer je account verwijderen en opnieuw aanmaken voor gratis credits)

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