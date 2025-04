Leaker: AMD werkt aan Navi 48-workstation-gpu met 32GB ram

Een leaker claimt dat AMD aan een professionele Navi 48-videokaart werkt met 32GB aan werkgeheugen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een Radeon Pro W9000-workstationvideokaart. Het Amerikaanse bedrijf heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Leaker Hoang Anh Phu heeft het bestaan van de videokaart op X vermeld, maar deelt geen andere specificaties. Het is niet duidelijk wanneer de workstationvideokaart op de markt zal verschijnen, al vermeldt de leaker dat de kaart net voor het Advancing AI 2025-event zou kunnen worden geïntroduceerd. Dit AMD-evenement gaat door op 12 juni 2025.

Als de geruchten kloppen, wordt dit product de eerste professionele AMD-videokaart met de nieuwe Navi 48-gpu. Deze gpu wordt ook in de AMD Radeon RX 9070 en RX 9070 XT gebruikt en op het N4-procedé van TSMC gebakken. De Navi 48-chip beschikt in de RX 9070 XT over 64 compute units en 4096 streamprocessors. De boostkloksnelheid ligt op 2970MHz en de tdp komt uit op 304 watt. Navi 48 heeft in de RX 9070 XT ook 64MB aan Infinity Cache aan boord en de gpu biedt ondersteuning voor PCI Express 5.0. Het is nog niet duidelijk welke aanpassingen AMD aan de professionele workstationvideokaart zal doorvoeren.