AMD toont Ryzen 8000HX-laptop-cpu's met dezelfde specificaties als 7000HX-lijn

AMD heeft een nieuwe serie mobiele laptop-cpu's aangekondigd. De Ryzen 8000HX-lijn bestaat uit vier modellen die samen de Dragon Range Refresh-serie vormen. Het zijn opvolgers van de 7000HX-lijn, maar de specificaties zijn exact dezelfde als die van het eerdere model.

AMD heeft vier sku's in de Ryzen 8000HX-lijn uitgebracht. Daaronder vallen twee Ryzen 9-cpu's, de 8945HX en de 8940HX die beide 16 cores en 32 threads hebben. Ook zijn er twee Ryzen 7-modellen, de 8830HX met 12 cores en 24 threads en de 8745HX met 8 cores en 16 threads. Alle modellen hebben een geïntegreerde Radeon 610M-gpu. De Ryzen 9-modellen verschillen in zowel de basis- als boostkloksnelheden; die liggen bij de 8940HX 100MHz lager dan het duurdere model. Die beide modellen hebben verder wel 80MB aan cachegeheugen en een aanpasbaar tdp van tussen de 55 en 75W. Voor de Ryzen 7-modellen ligt de boostkloksnelheid met 5,1GHz juist gelijk, maar heeft de 8745HX een hogere basiskloksnelheid. Die beide modellen hebben ook configureerbaar tdp dat met 45W iets lager ligt dan de 9-serie.

De nieuwe serie cpu's is bedoeld voor in laptops en andere mobiele pc's. De 8000-serie is een relatief kleine upgrade van de 7000-serie; beide modellen zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur en zijn op TSMC's 5nm-procedé gemaakt, en van de vier modellen hebben er drie exact dezelfde specificatiesnelheden als hun tegenhangers in de 7000-serie. De Ryzen 7000HX-lijn bestond wel nog uit zeven modellen, tegenover de vier modellen van de Ryzen 8000HX-lijn. Dat lijkt erop te duiden dat AMD de laptoplijn voornamelijk wil vereenvoudigen in plaats van verbeteren.

De enige van de vier nieuwe cpu's die een hogere kloksnelheid biedt is de Ryzen 9 8940HX. De basiskloksnelheid is hetzelfde als die van de eerdere Ryzen 9 7940HX, maar de boostklok ligt 100MHz hoger dan het oudere model. Enigszins opvallend is ook dat de nieuwe cpu's geen geïntegreerde npu hebben en daarmee geen AI-taken kunnen voltooien.

Er zijn vooralsnog geen fabrikanten die officieel laptops hebben aangekondigd met de 8000HX-serie erin. Wel spotte VideoCardz een ROG Strix-laptop van ASUS waarin de nieuwe 8940HX lijkt te zitten. Die laptop is nog niet officieel aangekondigd, maar lekte tijdelijk uit op een website.