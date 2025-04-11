AMD toont Ryzen 8000HX-laptop-cpu's met dezelfde specificaties als 7000HX-lijn

AMD heeft een nieuwe serie mobiele laptop-cpu's aangekondigd. De Ryzen 8000HX-lijn bestaat uit vier modellen die samen de Dragon Range Refresh-serie vormen. Het zijn opvolgers van de 7000HX-lijn, maar de specificaties zijn exact dezelfde als die van het eerdere model.

AMD heeft vier sku's in de Ryzen 8000HX-lijn uitgebracht. Daaronder vallen twee Ryzen 9-cpu's, de 8945HX en de 8940HX die beide 16 cores en 32 threads hebben. Ook zijn er twee Ryzen 7-modellen, de 8830HX met 12 cores en 24 threads en de 8745HX met 8 cores en 16 threads. Alle modellen hebben een geïntegreerde Radeon 610M-gpu. De Ryzen 9-modellen verschillen in zowel de basis- als boostkloksnelheden; die liggen bij de 8940HX 100MHz lager dan het duurdere model. Die beide modellen hebben verder wel 80MB aan cachegeheugen en een aanpasbaar tdp van tussen de 55 en 75W. Voor de Ryzen 7-modellen ligt de boostkloksnelheid met 5,1GHz juist gelijk, maar heeft de 8745HX een hogere basiskloksnelheid. Die beide modellen hebben ook configureerbaar tdp dat met 45W iets lager ligt dan de 9-serie.

De nieuwe serie cpu's is bedoeld voor in laptops en andere mobiele pc's. De 8000-serie is een relatief kleine upgrade van de 7000-serie; beide modellen zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur en zijn op TSMC's 5nm-procedé gemaakt, en van de vier modellen hebben er drie exact dezelfde specificatiesnelheden als hun tegenhangers in de 7000-serie. De Ryzen 7000HX-lijn bestond wel nog uit zeven modellen, tegenover de vier modellen van de Ryzen 8000HX-lijn. Dat lijkt erop te duiden dat AMD de laptoplijn voornamelijk wil vereenvoudigen in plaats van verbeteren.

AMD Ryzen 8000HX

De enige van de vier nieuwe cpu's die een hogere kloksnelheid biedt is de Ryzen 9 8940HX. De basiskloksnelheid is hetzelfde als die van de eerdere Ryzen 9 7940HX, maar de boostklok ligt 100MHz hoger dan het oudere model. Enigszins opvallend is ook dat de nieuwe cpu's geen geïntegreerde npu hebben en daarmee geen AI-taken kunnen voltooien.

Er zijn vooralsnog geen fabrikanten die officieel laptops hebben aangekondigd met de 8000HX-serie erin. Wel spotte VideoCardz een ROG Strix-laptop van ASUS waarin de nieuwe 8940HX lijkt te zitten. Die laptop is nog niet officieel aangekondigd, maar lekte tijdelijk uit op een website.

Model (dikgedrukt is nieuw) Kernen/threads Boost- en basiskloksnelheid Cache Gpu Aanpasbaar tdp
Ryzen 9 8945HX 16 / 32 5,4 / 2,5GHz 80MB Radeon 610M 55-75W
Ryzen 9 7945HX 16 / 32 5,4 / 2,5GHz 80MB Radeon 610M 55-75W+
Ryzen 9 8940HX 16 / 32 5,3 / 2,4GHz 80MB Radeon 610M 55-75W
Ryzen 9 7940HX 16 / 32 5,2 / 2,4GHz 80MB Radeon 610M 55-75W+
Ryzen 7 8840HX 12 / 24 5,1 / 2,9GHz 76MB Radeon 610M 45-75W
Ryzen 7 7840HX 12 / 24 5,1 / 2,9GHz 76MB Radeon 610M 45-75W
Ryzen 7 8745HX 8 / 16 5,1 / 3,6GHz 40MB Radeon 610M 45-75W
Ryzen 7 7745HX 8 / 16 5,1 / 3,6GHz 40MB Radeon 610M 45-75W

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-04-2025 11:46
18 • submitter: TheVivaldi

11-04-2025 • 11:46

18

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (18)

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Dijkertje 11 april 2025 12:00
Niet heel bijzonder (nieuw, vooruitstrevend) dus. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar Strix Halo.
Gundogan @Dijkertje11 april 2025 13:02
Je bedoelt die in de ASUS Flow Z13 zit?

Daar circuleren al wat (p)reviews van rond. Rap maar ook duur dingetje. :)
Fragadder @Gundogan11 april 2025 13:53
Voordeel is wel dat je geen extra GPU nodig hebt :) misschien dat dat weer in de prijs terug scheelt? (ik weet niet wat die dingen kosten)
jbhc @Fragadder11 april 2025 14:27
Dat is al een "hele" tijd zo bij ryzen laptop cpu's

Ik heb er spijt van dat ik er een gekocht heb met een extra gpu.
Fragadder @jbhc11 april 2025 15:57
Kan je op die op 1080P gamen ja? ik dacht dat dat pas vanaf hun nieuwe AI 395 plus kon?
jbhc @Fragadder11 april 2025 19:58
Het is natuurlijk niet alsof je alles op high kunt zetten maar cyberpunk draait ook op mijn 5xxx cpu.
Dijkertje @Gundogan11 april 2025 13:34
Nee niet helemaal, ik bedoel de CPU die 16 cores heeft en 32 threads. De AMD Ryzen AI Max 395+ bedoel ik.
Ik zie ook (nog) geen laptops voorbij komen met deze CPU.
Cleene @Dijkertje11 april 2025 13:53
De beschrijving hier op Tweakers mist een plusje volgens mij want er is geen non "+" AI Max 395 zover ik weet. Alleen een PRO variant (ook met +).
Hansie9999 11 april 2025 12:05
uhm,

100% een rebrand dus met als enige bedoeling iets langer "officiëel" ondersteund te worden door windows 15 ?? :)
MSalters @Hansie999911 april 2025 14:31
" AMD never misses a chance to miss a chance". Op een moment waar ze Intel serieus pijn kunnen doen komt AMD met lege handen aankakken. Laptops zijn een significant deel van de PC markt, en AMD's idee is om een chip van 2 jaar gelden te rebadgen?
SG
@MSalters12 april 2025 09:59
Lijkt mij dat het OEM dingetje. Laptop OEM builders eisen nieuw producten omdat SKU product nummers op de laptop stickers en dozen kunnen kwakken. Marketing eis.
Dus grotere nummers in de specs. Voor budget en midrange laptops. Het nieuwe zen5 base mobile sku is voor de upper class laptops.
SactoriuS @MSalters14 april 2025 08:50
Lijkt wel ook of AMD bang is voor meer afname of bang is zichzelf in de vingers te snijden op lange termijn.

Ik wil x3d laptops, die betaalbaar zijn. Komen gewoon niet of doen ze alsof het extreme highend is.

[Reactie gewijzigd door SactoriuS op 14 april 2025 08:51]

Frituurman 11 april 2025 14:27
Dit zijn toch al véél oudere modellen dan die met bijvoorbeeld 8845 voorzien van 780M en ook nog eens gebakken op 4nm, ipv 6 5 zoals deze (dacht ik)?

[Reactie gewijzigd door Frituurman op 11 april 2025 14:28]

Bedenker @Frituurman11 april 2025 18:51
Ja joh, was me niet eens opgevallen, goed gezien!

Oudere modellen lijken het niet te zijn, maar wel op 5nm en niet zoals die andere modellen op 4nm.
Maar wel weer met PCIe 5.0 en niet op 4.0.
Lijkt er op dat PCIe 5.0 icm de 780M (12 cores) niet aanwezig is maar alleen met de simpelere 610M met maar 2 cores. Vanwege ruimte/koeling gebrek?

https://www.amd.com/en/products/specifications/processors.html
markg85 11 april 2025 15:34
Ehh, ik snap de naamgeving en wat nieuw is niet meer geloof ik.

Ik dacht dat na de mobiele 7xxx serie de AMD AI 3xx serie de logische opvolger was.
Nou is er een 8xxx serie met nieuwe releases...
En er was al een 9xxx serie.

En allemaal voor de laptop als SoC variant.

Als je nou naar een nieuwe laptop kijkt, wat is dan de nieuwste AMD SoC serie waar je naar moet kijken? AI 3xx toch?
vladimirN @markg8511 april 2025 18:44
Hangt er maar vanaf wat je wilt.
Qua CPU power deed de 7XXX HX serie het over het geheel beter dan de HX AI 370 strix point, maar qua iGPU blijven ze ver achter.
De iGPU verbetering van de AI 370 vond ik prestatie/prijs ratio nogal tegenvallen tov de 780M (en alle heruitgaven van die zefde iGPU). Het is wel wat sneller maar dubbel zo duur.
Strix Halo AI 390 lijkt een veel serieuzere upgrade iig wat betreft de iGPU vanwege de 4 kanaals geheugen en veel hoger geklokt LPDDRX geheugen (8000MhZ).
Qua CPU prestaties lijkt de 390 maar iets boven AI 370 uit tenzij je geheugen bandbreedte gelimiteerde taken draait, zoals FEM of FVM modellen met miljoenen vrijheidsgraden. De AI 395 heeft 16 ipv 12 cores en zal wel iets sneller uitvallen dan de 8XXX HX varianten, vooral weer bij geheugen intensieve taken
Dat laatste is denk ik ook de reden waarom HP m in een mini-workstation zal stoppen (https://www.hp.com/us-en/workstations/z2-mini-a.html) . De prijs zal er ook naar zijn. Ik verwacht die mini niet onder de 2000 euro.
computerjunky 11 april 2025 14:23
Kortom AMD pulled a Intel -factory OC.
Tota-Fox- 11 april 2025 14:29
Wel heel mooi 16 cores met wat pit 5.3ghz tja dan is mijn 5900hs al wat oud of valt dit weer mee. tja elke keer is er wat nieuws maar wel mooi spul hoeveel kost straks zo laptop wel niet

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