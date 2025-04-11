AMD kondigt op 12 juni Instinct-gpu aan met mogelijk tdp van 1000W

AMD organiseert in juni een Advancing AI-evenement waar het nieuwe gpu's gaat tonen. Dat zijn gpu's voor datacenters, zoals de Instinct-lijn. Een van de gpu's krijgt mogelijk een tdp van tot wel 1000W.

AMD zegt in een post op sociale media dat het op 12 juni een Advancing AI-evenement organiseert. Vorig jaar deed het bedrijf dat nog in oktober. Tijdens die presentatie toont AMD zijn zakelijke gpu's en kaarten voor in datacenters. AMD bevestigt dat het in ieder geval een nieuwe generatie van de Instinct-gpu's toont. Ook zegt het bedrijf dat het meer informatie gaat geven over ROCm, of het Radeon Open Compute-platform.

Naar verwachting toont AMD tijdens het evenement de Instinct MI355X. Dat is de opvolger van de MI325X, die het bedrijf in oktober al aankondigde tijdens het eerdere evenement. Details over die gpu lekten eerder al uit; de MI355X is gebaseerd op de CDNA 4-architectuur en wordt gemaakt op een 3nm-procedé. Volgens VideoCardz heeft de gpu 288GB aan HBM3E-geheugen en een geheugenbandbreedte van 8TB/s. Opvallend is vooral dat de kaart volgens VideoCardz een tdp kan halen van tot maximaal 1000W, maar die informatie is vooralsnog niet door AMD bevestigd.