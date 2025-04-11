Mafia: The Old Country lijkt 8 augustus uit te komen

Mafia: The Old Country komt hoogstwaarschijnlijk op 8 augustus uit. De releasedatum van de game lijkt per ongeluk te zijn uitgelekt door een vertaling op Steam. Aanvankelijk was alleen bekend dat de game in de zomer van dit jaar uit zou komen.

Onder andere Insider Gaming spotte dat in een blogpost op Steam. Ontwikkelaar Hangar 13 en uitgever Take-Two postten daar eerder een update met een aankondiging voor een evenement. In lokale vertalingen zoals de Spaanse staat de releasedatum onderaan de blogpost.

Hoewel de tekst daar inmiddels is verwijderd, is op screenshots nog steeds te zien dat de game op 8 augustus van dit jaar uit moet komen. Mafia: The Old Country komt dan beschikbaar voor de PlayStation 5, de Xbox Series X en S en op pc via Steam. De ontwikkelaar en uitgever hebben het nieuws nog niet officieel bevestigd.

Mafia: The Old Country werd vorig jaar aangekondigd tijdens gamescom. De opvolger van de drie eerdere Mafia-games speelt zich af op Silicië in het begin van de vorige eeuw. Take-Two en Hangar 13 zeiden destijds alleen dat de game 'in 2025' zou uitkomen, maar gaven daar geen releasedatum bij. Later werd duidelijk dat de game 'in de zomer' uit zou komen.

Update, 14-04 - In het artikel stond aanvankelijk dat alleen bekend was dat de game dit jaar uit zou komen, maar niet in welke periode. Dat klopt niet: later werd de zomer genoemd.