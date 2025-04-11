Mafia: The Old Country lijkt 8 augustus uit te komen

Mafia: The Old Country komt hoogstwaarschijnlijk op 8 augustus uit. De releasedatum van de game lijkt per ongeluk te zijn uitgelekt door een vertaling op Steam. Aanvankelijk was alleen bekend dat de game in de zomer van dit jaar uit zou komen.

Onder andere Insider Gaming spotte dat in een blogpost op Steam. Ontwikkelaar Hangar 13 en uitgever Take-Two postten daar eerder een update met een aankondiging voor een evenement. In lokale vertalingen zoals de Spaanse staat de releasedatum onderaan de blogpost.

Hoewel de tekst daar inmiddels is verwijderd, is op screenshots nog steeds te zien dat de game op 8 augustus van dit jaar uit moet komen. Mafia: The Old Country komt dan beschikbaar voor de PlayStation 5, de Xbox Series X en S en op pc via Steam. De ontwikkelaar en uitgever hebben het nieuws nog niet officieel bevestigd.

Mafia: The Old Country werd vorig jaar aangekondigd tijdens gamescom. De opvolger van de drie eerdere Mafia-games speelt zich af op Silicië in het begin van de vorige eeuw. Take-Two en Hangar 13 zeiden destijds alleen dat de game 'in 2025' zou uitkomen, maar gaven daar geen releasedatum bij. Later werd duidelijk dat de game 'in de zomer' uit zou komen.

Update, 14-04 - In het artikel stond aanvankelijk dat alleen bekend was dat de game dit jaar uit zou komen, maar niet in welke periode. Dat klopt niet: later werd de zomer genoemd.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-04-2025 08:02 57

11-04-2025 • 08:02

57

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Mafia: The Old Country

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Reacties (57)

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Linksquest Moderator Spielerij
11 april 2025 08:10
Dit is een van de games waar ik dit jaar naar uitkijk, heb de vorige 3 games met heel veel plezier gespeeld. Dit concept en vooral de teaser spraken me ook al erg goed aan, dus laat maar komen.

Aangezien deze game ook onder de vlag van Take Two valt, heb je kans dat GTA6 misschien dit jaar niet meer komt. Dit geeft geen garantie natuurlijk, maar ik denk niet dat Take Two deze game samen met GTA uitbrengt.
A64_Luuk @Linksquest11 april 2025 08:11
Ik vond 2 en 3 wel steeds nét ietsje minder sterk. Maar als 4 het gevoel van deel 1 terug weet te pakken, ben ik deze zomer voorzien.
Donstil
@A64_Luuk11 april 2025 08:15
Ik vond 2 en 3 wel steeds nét ietsje minder sterk. Maar als 4 het gevoel van deel 1 terug weet te pakken, ben ik deze zomer voorzien.
Deel 1 was erg goed, twee vond ik ook net ietsje minder. Alleen deel 3 vond ik wel een enorme bak minder dan “ietsje”, ik hoop dan ook dat ze naar die kritiek geluisterd hebben met deel 4. Voor mij om die reden in ieder geval geen game die ik op of rond release ga halen.
cold_as_ijs @Donstil11 april 2025 09:31
als gamer die nooit het origineel van deel 1 heeft gespeeld maar wel origineel van deel 2 en beide remakes/masters vond ik deel 1 niet de best thing since sliced bread, origineel deel 2 super gaaf toen ik hem 15 jaar geleden speelde maar de remake vond ik al wat minder.

Deel 1 is een goede game, begrijp me niet verkeerd. Heel goede story telling en met de QoL verbeteringen goed te spelen, maar naar moderne standaarden niet super speciaal. Denk dat als ik hem 20 jaar geleden had gespeeld dat mijn mening anders was geweest natuurlijk. Heb hem vroeger wel eens gedownload en geinstalleerd maar mijn verwachting van een jaren 20 GTA matchte niet dus eigenlijk vrij snel uitgezet :D.
Daarna deel 2 gespeeld, controls waren redelijk clunky wat nogal storend was. Vroeger op PC gespeeld en nu dus op de PS5.

Ik hoop dat het nieuwe deel focus op goede storytelling ligt met moderne controls. Een goede lineaire game en niet open world, wat zoals bij deel 3 leid tot teveel onnodige side content.
System @cold_as_ijs11 april 2025 10:12
De deel 1 remake heeft niet de ziel van de originele versie. Dat kan ik alvast zeggen.
Zo heb je niet de side missies met Ralph, is de romance tussen Tommy en zijn vriendin minder uitgesproken en is de sfeer in de stad minder ontwikkeld.
De ophaalbruggen en zo werken niet in de remake.
Ook ontbreken bepaalde missies.

Deel 1 was zo goed in de context van de tijd.
We hebben het over het jaar 2002, het jaar van GTA3.
De manier waarop de game gemaakt was pakte iedere gamer.
SterkeYerke @System11 april 2025 11:15
Dat de remake sommige functies of missies mist vond ik niet eens heel erg, maar wat ik erg kwalijk vind is dat de hele manier van vertellen van het origineel verdween. Het origineel gebruikt een vrij laag tempo juist om spanning op te bouwen. De remake heeft daarmee vergeleken juist een moordend tempo en dan werkt die spanningsopbouw niet meer!
Voor mij is het een beetje alsof je een blockbuster-remake maakt van een filmhuisfilm. Ja, de basis van het plot zit er nog wel in en tuurlijk wordt het wel een degelijke film. Een heleboel opzichten zijn zelfs verbeterd. Maar als je het origineel hebt gezien en kon waarderen, dan valt de blockbuster altijd tegen. Mafia Definitive Edition is voor mij een inwisselbaar spel en dat kun je van het origineel niet zeggen.
cold_as_ijs @System11 april 2025 13:50
Ja dat zal wel een verschil hebben gemaakt. Soms zijn het die kleine side missions die heel veel toevoegen aan het verhaal qua motivaties ed. Iets wat ik merk waarom the last of us zo sterk is. Dat is puur die dooie momenten in het spel waar Joel en Ellie met elkaar wat praten.

Grappig genoeg heb ik GTA3 pas ook jaren later gespeeld (op de PS4). Waar ik dik fan ben van vice city en San Andreas vond ik GTA3 tegenvallen. Het mistte de sfeer van de latere delen + irritant gameplay element dat iedereen je op een gegeven moment dood wil maken als je in hun gebied komt na bepaald deel in het verhaal zelfs al heb je het verhaal afgerond. Maar als ik hem in 2002 had gespeeld was mijn mening zeker milder geweest vanwege.
Sn0wblind @System11 april 2025 16:14
Mafia 1 was magisch mar is denk ik voor de mensen welke het niet in die tijd hebben gespeeld een minder sterke game. De remake vond ik ook sterk maar Tomym klonk in mijn hoofd gewoon anders omdat ik zo gewend was aan het origineel etc.

Zou niet nu iemand het origineel aanraden in deze tijd.
SterkeYerke @Sn0wblind12 april 2025 13:44
De remake vond ik ook sterk maar Tommy klonk in mijn hoofd gewoon anders omdat ik zo gewend was aan het origineel etc.
Ik vind ook dat de remake daar de mist in is gegaan. [spoiler=jammer, functie werkt niet] Het hele punt van het spel is dat Tommy eigenlijk nooit de mafioso is geworden die iemand in zijn "functie" moet zijn. Hij trok dat leven niet. In het origineel klinkt hij dan ook het hele spel lang als een normale man. Waarom klinkt hij in de remake dan nog vóórdat hij bij de maffia gaat alsof hij er al tien jaar bij zit? [/spoiler]
Ik snap natuurlijk ook wel dat ze iets aan de voice acting moesten veranderen, maar maak het dan zo dat Tommy met de jaren steeds meer als mafioso begint te klinken. Dan voegt het juist wat toe.

[Reactie gewijzigd door SterkeYerke op 12 april 2025 13:47]

Carlos0_0
@Donstil11 april 2025 08:45
Ik vond 2 leuker dan 1, maar zeker omdat wat humor etc in zat ook.
Deel 3 was niet iets minder, dat was 3x minder :+ .

Ik heb het spel echt wel 3 of 4 keer in de loop de jaren geprobeerd, maar nee hier kwam ik echt niet in.
Ik hoop op deel 4 echt wel op een goed nieuw deel weer.
StGermain @Donstil11 april 2025 09:28
Ik vond 3 geweldig, alleen mocht je het niet als een mafia spel bekijken maar eerder jezelf inbeelden dat je de punisher aan het spelen was en dan was het een geweldig spel.
Beakzz
@Donstil11 april 2025 10:44
Bij 3 vond ik het verhaal, de sfeer en de muziek geweldig. Het duurde alleen irritant lang om er te komen. Volgens mij heb ik de 50 uur aangetikt wat makkelijk een 15 uur game had kunnen zijn en waarschijnlijk 20 uur leuk was geweest ;)
Carlos0_0
@A64_Luuk11 april 2025 08:43
Nou ja ik ben met deel 2 begonnen, toen ik hoorde dat er een deel 3 kwam.
Dus via steam deel 1 en 2 gekocht, deel 1 was onspeelbaar zowat. dus verder gegaan met 2.

Maar uiteindelijk wel de remasters of iets van beide weer gespeeld, ik vond deel 2 uiteindelijk toch leuker.
Er zat wat meer characters bonding in, wat humor ook tussen de personages enzo.
Deel 3 was gewoon 3 keer niks, en had in mijn ogen nooit uit moeten komen.
Arokh @Carlos0_011 april 2025 09:21
Wat was er onspeelbaar aan? Had je last van bugs, of was er iets anders vreemds? Ik zie overal in de comments hoe leuk deel 1 was (en ik vond het zelf ook geweldig indertijd), maar het 'onspeelbaar' aspect zie ik nergens terug.
SterkeYerke @Arokh11 april 2025 11:18
Als hij het origineel van deel 1 speelde kan ik het wel begrijpen. Voor mij duurde het ook wel eventjes voor ik door de zwaar verouderde game design en de meestal waardeloze voice acting heen kon kijken. En dat was in 2014.
Carlos0_0
@SterkeYerke11 april 2025 12:09
Nou met deel 2 had ik totaal geen moeite, ik heb het ook in 2014 of 2015 gespeeld.
Deel 2 was meer dan prima om te kunnen spelen, zonder je ergens aan te irriteren.

Deel 1 was niet te doen op de huidige hardware, zelfs begin race was amper te doen.
Uiteindelijk met de remaster/remake nog eens gespeeld, toen vond ik deel 1 wel leuk.
SterkeYerke @Carlos0_012 april 2025 13:40
Niet zo zeuren, het maffialeven is niet makkelijk en Mafia 1 geeft dat perfect weer :+. Zonder gekheid: je hardware heeft er niks mee te maken. Mafia 1 is altijd een moeilijk spel geweest en de remake is eigenlijk zelfs op "classic difficulty" makkelijker.

Dat je geen moeite had met 2 is logisch: dat was in 2014 of 2015 nog bijna een modern spel. Daar kun je zelfs nu nog wel met semimoderne verwachtingen in gaan, omdat games nogal wat stappen hebben gezet tussen 2002 en 2010. Eigenlijk speel ik deel 2 daarom ook liever hoor, maar de ervaring van het origineel van deel 1 blijft uniek.
Carlos0_0
@SterkeYerke12 april 2025 19:20
Mafia 2 blijft leuker ;)
Arokh @SterkeYerke12 april 2025 08:08
Ah, ik wist niet dat moderne hardware roet I het eten gooide. Ik heb deel 1 gespeeld vanaf CDrom, gewoon de originele. Maar dat was natuurlijk wel op hardware van toen. Het enige wat ik toen niet konw as die stomme race tegen 1 sportwagen die je klem koest rijden.
SterkeYerke @Arokh12 april 2025 13:34
Doet het ook niet, alleen game design is nogal veranderd sinds Mafia 1 uitkwam ;). Wat in 2002 nog wel acceptabel was, was dat tien of twaalf jaar later niet meer. Op zich niet erg hoor. GTA 3 heeft hetzelfde probleem.

Mafia 1 draait nog wel keurig op moderne hardware, al moet ik toegeven dat ik tegenwoordig de GOG-versie installeer. Ik had wel wat last van stutters toen ik naar Windows 10 ging, maar inmiddels is m'n hardware zo snel dat ik daar geen last meer van heb (en misschien zaten ze er ook altijd al in). Een ssd was wel een verademing voor de laadtijden.
Carlos0_0
@Arokh11 april 2025 12:08
Toen deel 3 aangekondigd was had ik de originele deel 1 en 2 gekocht op steam, deel 2 was prima speelbaar.
Deel 1 was nog ouder en was niet te doen, zeker begin niet dat je weg raced door die stad.

Ik heb uiteindelijk de remaster/remake gespeeld, die was zeker leuk ja.
theduke1989 @A64_Luuk11 april 2025 09:55
Deel 1 van mafia op de PC heb ik gespeeld, maar dat voelde zo leeg aan.
Natuurlijk in die tijd was het natuurlijk top notch, maar als ik de game nu zal opstarten zal het tegenvallen.

Als ik de nieuwere delen erbij haal, zal de vibe een stuk leuker zijn.
Maar de mafia gevoel had ik wel alleen bij Mafia 1, daar had ik echt de mafia gevoel.

Bij de nieuwere delen had ik het gevoel ik speel een GTA maar dan een mafia jasje

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 11 april 2025 10:16]

System @theduke198911 april 2025 10:14
idd, zelfde hier. Mafia 1 is echt een familie. 2 en 3 voelt als GTA.
Linksquest Moderator Spielerij
@A64_Luuk11 april 2025 08:15
Klopt, die mening deel ik helemaal. Ik heb deel 1 wel pas gespeeld toen de remaster op de PS4 uitkwam, en heb toen de Trilogie box gekocht. Elk nieuw deel was inderdaad altijd net iets minder, maar wel leuk genoeg om door te spelen. Hopelijk word inderdaad The Old Country een beetje zoals deel 1.
Holmindeboks @A64_Luuk11 april 2025 13:23
Versie 2 en 3 zijn nu gratis te claimen als je amazon prime (loot) hebt.
Ik heb beide versies aan mijn broertje gegeven. Ik had zelf geen behoefte aan die games.
Nephalem82 @Linksquest11 april 2025 08:25
Inderdaad, 100% hetzelfde hier. Geweldige games, stuk voor stuk.
Carlos0_0
@Linksquest11 april 2025 08:46
Ja je weet het nooit inderdaad, maar goed als dit spel in Augustus komt. Dan zie ik niet snel gta6 nog komen dit jaar.
Of het moet 3 maanden later zijn zo eind oktober ofzo richting November.
dutchgio @Linksquest11 april 2025 08:54
Ze zitten wel een beetje in hetzelfde genre, maar Mafia is natuurlijk niet zo'n grote titel als GTA. Ik denk dat een release in augustus een release van GTA in november(?) niet direct in de weg hoeft te staan.
Anderzijds is het nog altijd stil rondom GTA en is dat wellicht meer een reden dat GTA niet dit jaar meer gaat komen.
InfiniteSpaze @Linksquest11 april 2025 09:17
Inderdaad geweldig nieuws. Maar Ik verwacht dat GTA pas aan het einde van het jaar uitkomt als we Rockstart/TakeTwo moeten geloven dat GTA er nog gaat komen dit jaar. Dit geeft 2K meer dan genoeg ruimte om te kunnen verdienen op de nieuwe Mafia titel. Ik denk juist dat als ze een game als Mafia uitbrengen na de release van GTA dat het een stuk slechter gaat verkopen.
deknegt @Linksquest11 april 2025 09:19
3 vind ik zo'n rare eend. Alles van wat ik van de game zie qua stijl, characters, story, en tijdsperiode maakt deze interessant voor mij en iets wat ik wil spelen. Elke paar jaar installeer ik hem weer, en na een uurtje of zo is de zin er wel af en gaat die weer van de schijf af, omdat uiteindelijk de gameplay gewoon erg boring is.

Daarbij vind ik wel nog steeds dat die tijdsperiode van de 60s/70s wel vaker terug mag komen in games als interessante tijdsperiode qua (Amerika-centrische) wereldpolitiek.

Misschien een impopulaire opinie: Ik heb zo'n gevoel dat 2K Czech/Illusion gewoon eigenlijk zeer lucky zijn geweest met de cult following die Mafia 1 had. Want Mafia 1 had het ook vooral op de stijl en een zeer goede story (vooral voor de 2002 standaarden van story in actie-games), maar de wereld zelf was groot, leeg, en was er niets te doen naast de story (auto's collecten, maar daar was het ook mee gedaan). Mafia 2 borduurde een beetje voor, en ook al vond hem leuk, zijn mensen wel een beetje blind van de nostalgie voor die game.

Ik moet er ook bij zeggen, dat ik Hidden & Dangerous een veel toffere game was van hun, en ik wou dat daar eens een sequel van kwam! Echt een degelijke WW2 commando game waar het niet om shoot-outs gaat, maar om slim problemen oplossen met gelimiteerde manschappen en wapentuig.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 11 april 2025 09:22]

Raem @Linksquest11 april 2025 11:17
Augustus Mafia, september Borderlands, november GTA. Lijkt me nog steeds kunnen.
MsG 11 april 2025 08:44
Eerste Mafia was qua storytelling een van de betere games die ik gespeeld heb. Remake die is uitgebracht is een leuke ode, maar ik raad iedereen aan het origineel eens te spelen. Ben benieuwd of het weer het eerste deel weet te evenaren, had het idee dat de mensen achter Mafia 1 al jaren weg zijn binnen de organisatie.
LigeTRy @MsG11 april 2025 08:53
Ik zie mezelf nog zitten met 3 installatie DVDs en een grote papieren kaart op m'n zolderkamer. Dat voegde toch wat toe aan de beleving
MsG @LigeTRy11 april 2025 08:56
CD's was het toen nog ;-), dus zo'n 3 x 800MB. Maar groot was het wel inderdaad!
gijsbertb 11 april 2025 08:11
Dat wordt weer met een kaart in handen rondracen ☺️. Ondertussen genietend van hetzelfde deuntje op dezelfde brug.. heerlijk!
Cid Highwind @gijsbertb11 april 2025 09:07
De tijd dat je een kaart bij je games kreeg, zowaar in de standaard editie, ligt helaas heel ver achter ons.

Ik ben benieuwd of ze de verleiding kunnen weerstaan auto’s met GPS uit te rusten.
gijsbertb @Cid Highwind13 april 2025 18:08
En dat terwijl ik dat juist het leukste vond.. met een goede vriend samen spelen, de ene kijkend naar de kaart terwijl de ander de auto probeerd te besturen..
kayjay 11 april 2025 08:31
De eerste mafia game blijft voor mij nog altijd een van de beste ooit. De subsequent games vielen wat mij betreft telkens ietsje minder goed uit. Nog altijd genietbaar weliswaar.

Ik kijk hier dan ook enorm naar uit. Hopelijk stelt het niet teleur.
MenN 11 april 2025 08:51
Hoop dat er ook een Switch 2 versie gaat komen.
BillyButcher 11 april 2025 09:04
Heel veel zin in. De originele Mafia 1 ooit gespeeld, maar door de ongelooflijke wachttijden mee gestopt. Ik heb 2 aardig grijs gespeeld, Mafia 1 remake was ook erg goed. Ik heb mij ook erg goed vermaakt met 3, ondanks dat het niet echt een Mafia game was. Het speelde gewoon lekker weg.

Laat maar komen!
Salvatore.NL 11 april 2025 09:05
Wat ik toe nu toe heb gezien van de trailers, is het behoorlijk authentiek gemaakt met een hoop herkenbare dingen uit Sicilie.

Zoals de Moorse beelden op de tafel aan het begin van de trailer:
https://i.etsystatic.com/...794xN.2294758150_n41m.jpg

En de Lupara , Siciliaans geweer :)
LongTimeAgo 11 april 2025 09:18
Als deze net zo goed is als de remake van de eerste, dan ben ik verkocht.
LazyDozzle 11 april 2025 09:20
Ik was 'm alweer vergeten maar bedankt voor de herinnering; Deze ga ik helemaal grijs spelen!
rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile 11 april 2025 09:26
Ik had deze aankondiging helemaal gemist joh. Ik ben heel benieuwd hoe deze zal zijn. Ik heb Mafia I eigenlijk nooit echt helemaal gespeeld, de remaster staat nog op de wishlist. Maar Mafia II echt meerdere keren doorlopen, goede sfeer en goede verhaallijn.

Mafia III was ook een leuke game, maar de sfeer e.d. was totaal anders. Was prima om een keer te doorlopen, maar verder ook niet.

Ben heel benieuwd hoe deze zal zijn, de trailer brengt in ieder geval een leuke sfeer mee.

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