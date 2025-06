Hangar 13 toont trailer van Mafia: The Old Country op basis van Unreal Engine 5

Take-Two en Hangar 13 hebben een nieuwe trailer uitgebracht van Mafia: The Old Country. Die game speelt zich af op Sicilië in Italië, aan het begin van de 20e eeuw. Het spel komt in 2025 uit, maar het is niet bekend wanneer.

De uitgever en ontwikkelaar van de game toonden de trailer tijdens de Game Awards. In de game zijn alleen cutscenes, maar geen gameplaybeelden te zien. De game draait om een hoofdpersonage, Enzo, dat onderdeel wil worden van een criminele organisatie.

Take-Two liet eerder dit jaar al weten aan een nieuwe Mafia-game te werken, al waren daar toen nog weinig details over. Er gingen eerder nog geruchten dat The Old Country, zoals de prequel heet, van de Unreal Engine 5 gebruik zou maken. Dat bevestigt Hangar 13 nu op zijn site. Verder kunnen spelers niet alleen in auto's rijden, maar ook op paarden.