The Last of Us Part II Remastered komt 3 april uit voor pc

Naughty Dog brengt The Last of Us Part II Remastered op 3 april uit voor de pc. De game is dan te koop via Steam en de Epic Games Store.

Naughty Dog kondigt dat aan tijdens de Game Awards. Het gaat om de pc-release van de Remastered-editie van het tweede deel van het spel, dat begin dit jaar uitkwam voor de PS5 en onder andere een survivalmodus No Return introduceerde.

De pc-release van de remaster wordt gemaakt door Nixxes en Iron Galaxy. De game komt beschikbaar op Steam en in de Epic Games Store.