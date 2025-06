2K Games en Gearbox tonen eerste trailer van Borderlands 4

Gearbox Software heeft de eerste trailer voor Borderlands 4 getoond. Die begint met beelden van een grootschalige oorlogssituatie, maar er zijn ook gameplaybeelden in de trailer te zien. De makers hebben het over de mogelijkheid om met 'miljarden' wapens te spelen, zonder uitleg.

Ontwikkelaar Gearbox toonde de trailer tijdens de Game Awards. Het is de eerste officiële trailer van de nieuwe Borderlands-game, die in 2025 moet uitkomen. Spelers komen terecht op de wereld Kairos en spelen als een van vier beschikbare Vault Hunters. De antagonist van de game is een dictator die zich de Timekeeper noemt, maar er zijn weinig meer details over het verhaal bekend.

Borderlands 4 is het vervolg op het derde deel in de serie, dat in 2019 uitkwam. In het vierde deel kunnen spelers alleen of met maximaal drie anderen samen spelen.

Uitgever 2K Games kondigde de game in augustus van dit jaar al aan met een teasertrailer, maar dit is de eerste keer dat er een volwaardige trailer uitkomt. De game komt in 2025 uit, al noemt de ontwikkelaar nog geen definitieve datum. Begin volgend jaar komt er een gameplaytrailer uit, zegt 2K.