2K Games kondigt Borderlands 4 aan, release in 2025

2K Games heeft tijdens gamescom onthuld dat er een nieuwe Borderlands-game in ontwikkeling is. Borderlands 4 staat gepland voor release in 2025. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn er nog geen gameplaybeelden getoond.

In de aankondigingstrailer is te zien dat Borderlands 4 wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. Op de pc zal de lootershooter beschikbaar zijn via Steam en de Epic Games Store. Ook teasen de eerste beelden een nieuwe planeet om te verkennen.

De vierde hoofdgame in de Borderlands-franchise wordt ontwikkeld door Gearbox Software en uitgegeven door 2K Games. Spelers nemen volgens 2K wederom de rol aan van een Vault Hunter die 'op zoek gaat naar geheime buitenaardse schatten en alles in het zicht vernietigt'.

Borderlands-ontwikkelaar Gearbox Entertainment kwam eerder dit jaar in handen van Take-Two Interactive, waaronder onder meer 2K Games valt. De vorige hoofdgame uit de Borderlands-serie dateert uit 2019. In 2022 verschenen daarnaast de spin-offgame Tiny Tina's Wonderlands en de verhalende game New Tales from the Borderlands.