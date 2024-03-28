Embracer verkoopt Borderlands-ontwikkelaar Gearbox aan Take-Two

De Embracer Group wil spelontwikkelaar Gearbox Entertainment, de maker van onder meer de Borderlands-serie, verkopen aan Take-Two. Daarmee is 460 miljoen dollar gemoeid. Gearbox Amsterdam zou in aanloop naar de verkoop 33 procent van de werknemers ontslaan.

Take-Two en Gearbox zijn geen onbekenden van elkaar. De Borderlands-games worden uitgegeven door 2K, onderdeel van Take-Two. Na de overname wordt Gearbox dan ook ondergebracht bij 2K. De spelontwikkelaar blijft onder leiding van ceo en oprichter Randy Pitchford, aldus Take-Two in een aankondiging. Het bedrijf zegt verder dat ondertussen gewerkt wordt aan een nieuwe Borderlands-game en een game in de Homeworld-franchise. Ook wordt gewerkt aan een nieuw intellectueel eigendom, aldus het bedrijf.

Voor het Nederlandse deel van Gearbox heeft de overname grote gevolgen, melden bronnen aan de Nederlandse gamejournalist Bastiaan Vroegop. Maar liefst 33 procent van alle werknemers zou ontslagen zijn. Bij Gearbox Amsterdam werken 24 mensen, wat betekent dat 8 mensen hun baan verliezen. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat Gearbox Amsterdam vooral een uitgeverij is. Take-Two heeft zelf een uitgeefdivisie, waardoor veel personeel mogelijk boventallig is. Enkele maanden geleden kondigde ook de Nederlandse general manager zijn vertrek aan. De ingewijden stellen dat de Amsterdamse tak sindsdien wordt aangestuurd door een manager uit een ander land.

Embracer houdt nog wel een deel van Gearbox en het intellectueel eigendom in handen, benadrukt het in een eigen aankondiging. Het bedrijf verkoopt concreet Gearbox Software, Gearbox Montréal en Gearbox Studio Quebec. Daarnaast gaan de franchises Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms en Duke Nukem naar Take-Two. Embracer behoudt echter Gearbox Publishing San Fransisco en daarmee ook de uitgeefrechten op de Remnant-franchise, het komende Hyper Light Breaker en diverse nog niet aangekondigde games. Verder blijven Cryptic Studios, Lost Boys Interactive en Captured Dimensions in handen van Embracer.

Met de verkoop hoopt Embracer zijn kosten te verlagen. Daar is het bedrijf al langer mee bezig, onder meer door Volition, dat is de studio achter Saints Row, en het voormalige Square Enix Montréal te sluiten. Ook de verkoop van Gearbox Entertainment is geen verrassing; afgelopen september gingen daar al geruchten over rond. Destijds was nog niet bekend dat Take-Two de koper is. Take-Two betaalt 460 miljoen dollar voor de overname van Gearbox. Dat bedrag wordt niet in cash uitbetaald, maar in aandelen. De overname moet eerst nog goedgekeurd worden door concurrentietoezichthouders. Naar verwachting is de overname dan uiterlijk in juni dit jaar afgerond.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 12:01 26

28-03-2024 • 12:01

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Reacties (26)

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Cristan 28 maart 2024 14:12
Het verbaast me dat er nog zoveel geld aan wordt uitgegeven. Voor zover ik weet is Borderlands 2 de laatste echt grote klapper die ze gemaakt hebben en die is alweer bijna 12 jaar geleden uitgekomen.
SinergyX
@Cristan28 maart 2024 15:00
Borderlands 3 leunde op het 'succes' van Borderlands, ondanks de reviews achteraf (en de speelbaarheid) zeer snel afnamen tot niveau dat er bepaalde momenten zelfs meer BL2 spelers dan BL3 spelers waren, mensen hebben de game gewoon gekocht en daarmee wel een financieel succes geworden.

Voor Borderlands 4 echter.. denk ik niet dat ze nog kunnen leunen op het momentum van BL2, mensen zullen wel 2x nadenken de game te kopen na BL3.
Morkatog @SinergyX29 maart 2024 08:56
Persoonlijk vond ik de gameplay van Borderlands 3 juist vet (die van 2 ook overigens).

Mijn grote probleem met Borderlands 3 is het verhaal en dan vooral de main story. F'ing irritante antagonists en elke keer als het verhaal weer met een grote cut scene verder gaat is jouw personage ter plekke aanwezig maar speelt geen enkele rol in wat er op dat moment gebeurt. Bovendien zijn dan die gebeurtenissen ook nog eens zeer negatief en hebben de antagonists ogenschijnlijk een i-win knop gevonden die pas kapot gaat in de laatste 5 minuten van het spel.

Dit, of een spel waarbij je alleen maar kunt kiezen voor klootzak A of klootzak B (Far Cry) vind ik de meest irritante dingen die ik in een game kan tegenkomen. Dan liever een handvol bugs.
Kaasje123 @SinergyX28 maart 2024 17:53
Ik heb me anders gameplay wise meer met borderlands 3 vermaakt dan borderlands 2. Beter combat en mechanics. Maar beide games zijn in mijn ogen hele goede games. Borderlands is dan ook de uitvinder van het genre.
Eren @Cristan28 maart 2024 14:32
Volgens mij was Borderlands 3 ook een succes. Hoewel het misschien niet zo'n grote hit was als Borderlands 2, hebben ze toch hun doel bereikt

https://respawnfirst.com/...-3-sales-cross-10m-steam/
MrFax @Eren28 maart 2024 16:14
Volgens dat artikel heeft BL3 het beter met sales gedaan dan BL2. 50% meer dan BL2 zelfs. Dus om BL3 een flop te noemen zou ik niet zeggen. BL3 is nog steeds groter dan BL2, wat genoeg zegt over de kwaliteit van BL3 over BL2. De story is niet zo goed, de characters zijn niet zo goed, maar als een lootshooter is BL3 de game om te spelen.

https://steamcharts.com/cmp/397540,49520#1m

[Reactie gewijzigd door MrFax op 25 juli 2024 01:35]

rachez @MrFax28 maart 2024 21:26
Tja, komt dat niet minstens deels doordat veel BL2 spelers blind BL3 gekocht hebben, vanwege het plezier dat ze hadden met BL2?

Ik in ieder geval wel. Speel nog steeds BL2 maar ben niet te porren voor een potje BL3.
MrFax @rachez28 maart 2024 22:05
Als het spel niet goed zou zijn, zou BL2 uiteindelijk BL3 weer overgenomen hebben in de charts, maar BL3 doet het consistent beter dan BL2 in populairiteit, en dat zegt imo genoeg.
sollitdude @MrFax28 maart 2024 22:28
als looter shooter is bl3 ook gewoon heel goed. het originele verhaal moet je eigenlijk ook gewoon helemaal links laten liggen, dat is gewoon een cringe verhaal van streamers en wokeness. je weet wel, uit de tijd dat games zich aanpaste voor een publiek die geen games speelde, maar zich wel uitlieten over games. in bl3 bvb, was het tiny tina personage gewoon helemaal verkloot. de dynamica tussen brick, mordekai en tina was wel leuk. gelukkig hebben ze het weer recht gezet in tiny tina's wonderlands.

hopelijk word borderlands 4 wel weer een echte borderlands game met grove donkere humor, en gewoon een goeie verhaal lijn. gearbox had wel laten zien dat ze naast de cringe streamer verhaallijn ook gewoon normale goede verhaallijnen konden doen, alleen kwamen die te laat met de dlc's. multiplayer en de dlc's, daardoor bleef bl3 het nog semi goed doen.
aaradorn 28 maart 2024 12:29
460 miljoen euro! Godallemachtig wat een bedrag. Jammer van de 8 mensen die hun baan verliezen, vooral als je ze ziet rondgooien met die mega bedragen dan lijkt het mij dat 8 mensen in dienst houden toch niet zo heel veel uit zou moeten maken.
LOTG @aaradorn28 maart 2024 12:34
Dat ligt dan aan Embracer, de publisher tak word namelijk niet overgenomen maar blijft Embracer.
En die hebben alles behalve geld genoeg de laatste tijd.
HanG-BuiK-ZwijN @LOTG28 maart 2024 13:50
Embracer Group is op dit moment een zeer goed voorbeeld van van en voor aandeelhouders. Miljarden deals met saudi-arabi waardoor een game als Skull & Bones uit moest komen en beschouwd word door vele als een flop.

Deze mensen hoopten door maar alles op te kopen dat het ze vanzelf bakken met geld zou gaan opleveren. Dat ze nog maar veelmogen verkopen met verlies zodat goede games blijven in handen van ontwikkelaars die er ook om geven.

Yongyea heeft er een aantal leuke rant videos over.
Mellow Jack @HanG-BuiK-ZwijN28 maart 2024 14:12
Juist geen voorbeeld van aandeelhouders. Ze waren opzoek naar een aandeelhouder en hadden alvast al het geld (wat ze nog niet hadden) uitgegeven aan twijfelachtige studios (en een paar goede)
supertanno @HanG-BuiK-ZwijN28 maart 2024 14:08
Skull & Bones was Ubisoft, niet Embracer.
PdeBie
@aaradorn28 maart 2024 13:33
Ik weet het salaris van die 8 mensen niet. :P
LOTG 28 maart 2024 12:32
Niet heel verrassend dat de publisher tak niet mee gaat, 2K was al de uitgever van alle Borderlands spellen. Gearbox heeft de publishing tak er een beetje bij gekregen van Embracer aangezien het Perfect World Entertainment was hier voor.
FreakGIB 28 maart 2024 12:37
Hoop dat dit verder geen vertragingen opleverd voor Homeworld 3 die 13 Mei uit komt
sikkwittet 28 maart 2024 12:54
Brothers in arms. :(
PdeBie
28 maart 2024 13:32
Benieuwd wat dit voor Borderlands 4 gaat betekenen.
Lamith 28 maart 2024 13:42
Ah, dat ze die zak van Pitchford nog aanhouden. Jammer. Dit was het perfecete moment geweest om hem de deur te wijzen.
Martinspire 28 maart 2024 15:14
Ik vind het sowieso verassend dat Gearbox Amsterdam 24 medewerkers heeft. Zoveel valt er niet te publishen lijkt mij.
Indentical @rejer28 maart 2024 13:09
OFF-TOPIC, en ja.. ik weet het... maar wilde het toch even delen :)

Ze verdedigen daar niemand hoor.

Wat, in dit geval, Sam aangeeft is dat het heel normaal is dat wanneer je een verhaal aan het schrijven bent je niet alles weet en daar consultants voor inhuurt zodat het geen wat jij schrijft ook klopt, vooral over culturen waar jij niet veel mee gewerkt hebt of veel kennis van hebt. Je kan een verhaal schrijven over bepaalde bevolkingen, die onbedoeld misschien heel respectloos, discriminerend en racistisch over kan komen bij die bevolkingen terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Daar kan je dan consultans voor in de armen slaan zodat dit niet gebeurd omdat je eerst niet beter wist.

Dat is de stelling die hij naar buiten brengt. Hij verdedigd niemand, hij geeft aan hoe hij er over denkt en wat hij van die critics vind,
SnoipaH @rejer28 maart 2024 13:28
van wat ik lees heeft Sweet Baby inc. niet echt iets gedaan waardoor het verdedigen van de studio een probleem is?

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