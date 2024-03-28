Embracer verkoopt Borderlands-ontwikkelaar Gearbox aan Take-Two

De Embracer Group wil spelontwikkelaar Gearbox Entertainment, de maker van onder meer de Borderlands-serie, verkopen aan Take-Two. Daarmee is 460 miljoen dollar gemoeid. Gearbox Amsterdam zou in aanloop naar de verkoop 33 procent van de werknemers ontslaan.

Take-Two en Gearbox zijn geen onbekenden van elkaar. De Borderlands-games worden uitgegeven door 2K, onderdeel van Take-Two. Na de overname wordt Gearbox dan ook ondergebracht bij 2K. De spelontwikkelaar blijft onder leiding van ceo en oprichter Randy Pitchford, aldus Take-Two in een aankondiging. Het bedrijf zegt verder dat ondertussen gewerkt wordt aan een nieuwe Borderlands-game en een game in de Homeworld-franchise. Ook wordt gewerkt aan een nieuw intellectueel eigendom, aldus het bedrijf.

Voor het Nederlandse deel van Gearbox heeft de overname grote gevolgen, melden bronnen aan de Nederlandse gamejournalist Bastiaan Vroegop. Maar liefst 33 procent van alle werknemers zou ontslagen zijn. Bij Gearbox Amsterdam werken 24 mensen, wat betekent dat 8 mensen hun baan verliezen. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat Gearbox Amsterdam vooral een uitgeverij is. Take-Two heeft zelf een uitgeefdivisie, waardoor veel personeel mogelijk boventallig is. Enkele maanden geleden kondigde ook de Nederlandse general manager zijn vertrek aan. De ingewijden stellen dat de Amsterdamse tak sindsdien wordt aangestuurd door een manager uit een ander land.

Embracer houdt nog wel een deel van Gearbox en het intellectueel eigendom in handen, benadrukt het in een eigen aankondiging. Het bedrijf verkoopt concreet Gearbox Software, Gearbox Montréal en Gearbox Studio Quebec. Daarnaast gaan de franchises Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms en Duke Nukem naar Take-Two. Embracer behoudt echter Gearbox Publishing San Fransisco en daarmee ook de uitgeefrechten op de Remnant-franchise, het komende Hyper Light Breaker en diverse nog niet aangekondigde games. Verder blijven Cryptic Studios, Lost Boys Interactive en Captured Dimensions in handen van Embracer.

Met de verkoop hoopt Embracer zijn kosten te verlagen. Daar is het bedrijf al langer mee bezig, onder meer door Volition, dat is de studio achter Saints Row, en het voormalige Square Enix Montréal te sluiten. Ook de verkoop van Gearbox Entertainment is geen verrassing; afgelopen september gingen daar al geruchten over rond. Destijds was nog niet bekend dat Take-Two de koper is. Take-Two betaalt 460 miljoen dollar voor de overname van Gearbox. Dat bedrag wordt niet in cash uitbetaald, maar in aandelen. De overname moet eerst nog goedgekeurd worden door concurrentietoezichthouders. Naar verwachting is de overname dan uiterlijk in juni dit jaar afgerond.