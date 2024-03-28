Foto's tonen nieuwe versie Xbox Series X zonder diskdrive

Er zijn foto's verschenen van wat de Xbox Series X zonder diskdrive moet worden. De console zou in de zomer uitkomen in het wit. De foto's tonen dat de aansluitingen aan de achterkant nauwelijks gaan veranderen.

Gamewebsite Exputer post behalve de foto's geen nieuwe informatie over de komende console. Eerder zei de site al dat de console in de zomer zou uitkomen. De codenaam die vorig jaar verscheen in rechtbankdocumenten, is Brooklin.

De Xbox Series X is een refresh van de console uit 2020. Die heeft wel een disklade. De goedkopere Series S heeft die nooit gehad. De nieuwe versie van de Series X heeft een vernieuwde heatsink om warmte beter af te voeren, maar andere upgrades zijn vooralsnog niet bekend. Veel consolemakers brengen na een jaar of vier een nieuwe versie uit van een console. Dat deed Nintendo bijvoorbeeld met de Switch Oled en Switch Lite, Microsoft zelf had de Xbox One X als geüpgradede versie van de Xbox One.

Xbox Series X 2024, bron: ExputerXbox Series X 2024, bron: ExputerXbox Series X 2024, bron: Exputer

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-03-2024 11:49 130

28-03-2024 • 11:49

130

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Microsoft Xbox Series X

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5 van 5 sterren

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Reacties (130)

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Verwijderd 28 maart 2024 11:56
Het einde van de disc bij xbox. Uit de gelekte documenten was al duidelijk dat de disc versie van de series x gaat verdwijnen.

Als wij verder de documenten moeten geloven zal deze versie een 2TB SSD krijgen, voor dezelfde prijs als de huidige series x.
Verwijderd @Verwijderd28 maart 2024 12:11
Dit is de toekomst die sony en nintendo anders ook graag willen, meer mensen die games kopen via de store zodat sony een grotere winstmarge krijgt en geen mensen meer die games door kunnen verkopen dus ook gelijk meer verkopen voor de store.

De ps5 slim met verwijderbare discdrive is alleen maar een tussenstap voor het discloze tijdperk

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

Verwijderd @Verwijderd28 maart 2024 12:19
Wat heeft dat met de xbox verder te maken? Wat bepaalde fabrikanten wel of niet willen is als consument minder interessant. Ik vind het een slechte ontwikkeling, aangezien er voor de consument minder prijs concurrentie is op games.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

Verwijderd @Verwijderd28 maart 2024 12:27
Wat de consument vind is minder belangrijk dan de inkomsten van een groot bedrijf.

Er word door xbox/sony/nintendo en game ontwikkelaars minder verdiend aan het verkopen van schijfjes, zo krijgt de winkel ook een groot stuk van de verkoop prijs. Daarom zie je nu ook vaak ingame aankopen voor games waar je al een €59, €69 of zelfs €79 voor betaald hebt.

Ik dacht ergens te lezen dat winkels 70% van de prijs krijgen en ontwikkelaars 30%, in de store is dat dan alweer andersom.

Gamers blijven steeds meer eisen stellen en games moeten groter en nog meer over de top, maar daardoor moet er ook meer binnen komen bij ontwikkelaars.

De verkoop van fysieke media verdwijnt en dat hebben we zelf gedaan

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

Verwijderd @Verwijderd28 maart 2024 12:34
Wat de consument vind is minder belangrijk dan de inkomsten van een groot bedrijf.
In deze valkuil trappen heel veel bedrijven, als je niet meer luistert naar je consument resulteert dat uiteindelijk alsnog in minder inkomsten voor een bedrijf. Aangezien de consumenten het dan gewoon niet meer bij jou kopen.
Ik dacht ergens te lezen dat winkels 70% van de prijs krijgen en ontwikkelaars 30%, in de store is dat dan alweer andersom.
Dat heb je echt fout gelezen, winkeliers verdienen er max 10 a 15% op. Daarnaast heb je nog de productie van de disc en de distributie + het aandeel wat Xbox/Playstation/Nintendo krijgt. Dat ze minder verdienen op disc dan digitaal dat klopt, maar dat 70% naar de winkelier gaat is niet juist. Er gaat wel meer marge naar de gehele distributieketen (distribiteur, winkelier, producent discs etc)

Ander groot verschil zit hem in het niet tweedehands door kunnen verkopen van digitaal.

Voor de console maker maakt het niks uit of een third party publisher een game via disc of digitaal verkoopt. Ze verdienen er namelijk exact hetzelfde op (30%).
Gamers blijven steeds meer eisen stellen en games moeten groter en nog meer over de top, maar daardoor moet er ook meer binnen komen bij ontwikkelaars
Ik merk dat je heel erg op de stoel van het bedrijf gaat zitten, dat kan. Maar als consument vind ik het belangrijker dat er concurrentie blijft op de prijzen dan dat je afhankelijk bent van 1 store in een ecosysteem. Daar zit ik zelf niet op te wachten, als dat de toekomst is van de consoles dan maak ik weer de overstap naar de pc.
De verkoop van fysieke media verdwijnt en dat hebben we zelf gedaan
Vreemde uitspraak, je bedoeld: Daar zorgen de console makers voor zodat ze nog meer winstmaximalisatie kunnen toepassen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

KlaasjeNL @Verwijderd28 maart 2024 12:58
Nee hoor, hij bedoelt dat we het zelf hebben gedaan. Net zoals bij muziek en film. In het verleden was het al ondenkbaar dat een zaak als de FRS zou omvallen, maar dat gebeurde wel. Videotheken zijn opgedoekt en waar een Media Markt eerst nog een hele vloer vol DVD's en CD's had, is dat nu ook verdwenen. En dat komt omdat we streamen toch een stuk makkelijker vinden. En met fysieke games gaat precies hetzelfde gebeuren.

Mogelijk zal er wel een niche markt blijven zoals er opeens ook weer LP's worden verkocht, maar bij LP's kun je nog spreken van een authentiek analoog geluid. Er is geen verschil tussen het spelen van een game op een fysiek schijfje of op een SSD. Die laatste is doorgaans zelf sneller. En nog even en de consoles zullen helemaal verdwijnen en daarmee ook de gameshops zoals we die nu kennen. Die moeten het sowieso al voor een groot deel van prullaria hebben. Stadia was nog een voorproefje, Microsoft zet vol in op cloud gaming, dus het is allemaal enkel een kwestie van tijd.

Dus ja, we hebben het zelf gedaan en wat mij betreft was daar ook een goede reden voor, namelijk het gebruiksgemak. En ook ik heb er met argusogen naar gekeken. Ook toen mijn DVD-wand overbodig werd en nu in verhuisdozen op zolder ligt te verstoffen. En ik verlang nog weleens terug naar die ouderwetse tijd waarin ik dan in de videotheek een videoband uitzocht. Maar het huidige gebruiksgemak is mij toch ook wel heel veel waard.
Verwijderd @KlaasjeNL28 maart 2024 13:27
Zo zwart wit is dit niet. De consolemakers en ontwikkelaars hebben meer baat om te pushen naar all digital dan de consument. Dit pushen wordt al jaren gedaan door de consolemakers,

Microsoft doet dit door het dashboard helemaal vol te hangen met gamepass reclame. Sony doet dit door bepaalde edities al niet meer een disc mee te leveren (collectors edities bijvoorbeeld). Terwijl de verkopen op Sony games nog steeds 60% fysiek zijn i.p.v. digitaal (dit komt uit de leaks van Insomniac). Dus Sony heeft er gewoon baat bij om de consumenten alleen digitaal te bedienen.

Voordelen voor de consolemakers/ontwikkelaar:

- Geen doorverkoop meer mogelijk
- Hogere prijzen vragen in de store
- Hogere marges door het wegvallen van de gehele distributieketen
- Vendor lock in creëren doordat je al je digitale games op 1 plek hebt

Voor de consument is het voornamelijk het gemak wat je als positief punt kan noemen. Maar voor de rest zijn alle bovenstaande punten in het nadeel van de consument.

Je noemt de film industrie als voorbeeld. Echter heb je daar nog steeds de keuze om je films te huren/kopen etc op diverse platformen. Bij gamen is dit een heel ander verhaal, aangezien je als consument vast zit aan 1 store binnen het ecosysteem.
drakiesoft @Verwijderd28 maart 2024 15:25
- Geen doorverkoop meer mogelijk
Doorverkoop is een crime voor de publisher, die verdient er niets aan en daarmee gaat de prijs omhoog om gemiste inkomsten te compenseren
- Hogere prijzen vragen in de store
Volgens mij worden prijzen sowieso verhoogt, Sony heeft er een handje van de laatste tijd. Zie ook bovenstaande punt, zelf veroorzaakt dus.
- Hogere marges door het wegvallen van de gehele distributieketen
Compenseren hogere kosten die games tegenwoordig hebben.
- Vendor lock in creëren doordat je al je digitale games op 1 plek hebt
Tijd voor openzetten van third party stores, zoals Phil al aangeeft.
Gamepass/steam op alle platformen, zou dat niet mooi zijn?
Verwijderd @drakiesoft28 maart 2024 17:10
Ben jij nu een consument of in dienst van Microsoft? Aangezien je meer betrokken bent met de winstcijfers van Microsoft dan wat goed is voor de consument. Of heb jij zelf geen enkel belang dat jij er als consument beter van wordt?
drakiesoft @Verwijderd28 maart 2024 17:30
Nah, ik corrigeer wat jij zegt want dat klopt niet allemaal
Lekker Ventje @Verwijderd28 maart 2024 14:26
Ze kunnen fysiek toch ook hogere prijzen vragen? Die prijzen zijn niet wettelijk vastgelegd.
Idleidol89 @Verwijderd28 maart 2024 17:38
Je kan overigens nog steeds keys kopen en die voor xbox gebruiken, van buiten de microsoft store. Dus nee het is niet helemaal waar dat het dan een compleet gesloten ecosysteem is. Waar die keys vandaan komen is me echter een raadsel. Bulk ingekocht? Misschien.. grijze handel? Misschien.. maar het werkt wel.
Seal64 @Verwijderd29 maart 2024 09:39
Maar daar staat tegenover dat de markt ook gewoon terug kan duwen. De PSP Go is geflopt als een gieter omdat winkels het ding niet wilden verkopen - die verdienen immers meer aan de games dan aan het apparaat en dus verkochten ze het gewoon niet. Goed kans dat als Nintendo zou besluiten om de nieuwe Switch zonder card slot te maken, de retailers dat ding dan niet gaan verkopen.

Feit blijft wel dat als een drive-loze console goed verkoopt, dat een teken is dat de consument dus niet zo'n probleem heeft met het gebrek aan een schijfje. Dat kun je pushen noemen, maar als mensen dat aanschaffen is die schijf dus duidelijk geen doorslaggevend argument.

Digitale doorverkoop is in principe prima te regelen, maar het vereist wat geknutsel op de achtergrond. Maar het zou heel simpel kunnen zijn - kwestie van de licentie van jouw account afhalen en overdragen naar een ander account. Enige waar je dan tegenaan zou kunnen lopen is dat ze daar een vergoeding voor vragen, tenzij ze dat proces helemaal kunnen automatiseren zodat je dat als gebruiker zelf kunt doen.

Die marges zijn natuurlijk relatief. Ja, je moet een distributieketen in de lucht houden, maar dat moet je toch, want je apparaat moet ook in de winkels liggen. En daar staat tegenover dat je nu een complete webwinkel in de lucht moet houden, met servers, personeel, klantenservice, extra legal, voldoen aan allerlei wetgeving waar je normaliter niet mee te maken krijgt, enzovoorts.

Collector's Editions en dergelijken mogen wat mij betreft prima zonder game worden geleverd. Of doe het zoals de platenindustrie inmiddels werkt, dat je zelf kan kiezen welk medium je erbij krijgt. Ik koop wél al mijn games digitaal, dus leuk dat je dan een CE of een LE hebt staan met een game card erin, maar die gebruik ik nooit. Kan ik nog een keer gaan betalen omdat ik de game digitaal wil hebben. Lever dan zonder game en laat de gebruiker kiezen - wat nu dus aan het omslaan is.

Volledig digitaal is toch de toekomst, of je dat leuk vindt of niet. Schijfjes zijn beperkt in capaciteit en leessnelheid, dus je moet je game toch al gaan installeren voor je kunt spelen als je met Blu-Ray blijft werken. En vaak is dan de download nog sneller dan de installatie ook. Spaart weer een extra schijf uit ook.

Ik denk alleen dat er veel meer gewerkt zal gaan worden met codes-in-a-box om de retailers tevreden te houden. Idealiter met dus een systeem om zo'n code weer te deactiveren op een account, zodat je 'm kan doorverkopen. Dat vereist natuurlijk dat je console aan het internet hangt, maar ook dat gaat komen, daar kun je vergif op innemen.
tweakuwe @Verwijderd28 maart 2024 13:56
[...]

Aangezien de consumenten het dan gewoon niet meer bij jou kopen.

[...]
In een markt waar er veel competitie is wel. Er zijn nu echter niet zoveel spelers in de markt, en het is moeilijk voor een nieuwe partij om toe te treden, dus de huidige partijen kunnen op elkaar reageren.

Voor fysieke media zijn er nu drie grote spelers: MS met de Xbox lijn, Sony met de PlayStation lijn, en Nintendo met momenteel de Switch. Ze gaan alledrie voorzichtig naar online sales, maar alleen als de twee concurrenten ook meebewegen (MS en Sony kijken vooral naar elkaar zolang Nintendo een vrij afwijkend aanbod aan games heeft, maar ze houden er vast een schuin oog op).

Gezien je tegenwoordig spellen van de schijf moet installeren en alle launch day updates zijn de schijfjes ook wel wat achterhaald. Ze hebben alleen nog waarde als een license key, die kan je net zo goed verhandelen met een NFT systeem (met optioneel fysieke dragers die met nfc werken).
Lekker Ventje @tweakuwe28 maart 2024 14:30
Een manager van Sony Frankrijk had bij de introductie van de PS4 aangegeven dat de opvolger geheel digitaal zou zijn en mogelijk al gericht op streaming. Sony wacht dus op MS en als MS nu doorzet weet ik al bijna zeker wat de PS6 gaat zijn.
cold_as_ijs @Lekker Ventje28 maart 2024 15:17
Ondertussen gaat MS all digital en storten daarnaast de console verkopen in https://www.vgchartz.com/...-charts-through-february/. In Europa worden er nu al 6x zoveel PS5's verkocht als XBOX. Aantal gamepass abonnees groeit ook al niet. Nee Sony doet het er heel verstandig aan om het MS beleid te gaan volgen ;)
tweakuwe @cold_as_ijs28 maart 2024 15:49
Mwah, de Xbox series X heeft tot nu toe nog gewoon een disc lezer, en dat is het model dat qua prijs bij de PS5 in de buurt zit vooral. Daar zal het niet aan liggen.
sdk1985 @Verwijderd28 maart 2024 13:35
Welnee EA was gedurende mijn hele jeugd vrijwel altijd verliesgevend. Honderden miljoenen euro omzet, maar vooral jaarlijkse verliezen:

Winst van EA in miljoenen dollars:
2023 $802
2022 $789
2021 $837
2020 $3,039
2019 $1,019
2018 $1,043
2017 $967
2016 $1,156
2015 $875
2014 $8
2013 $98
2012 $76
2011 $-276
2010 $-677
2009 $-1,088
Halverwege 2011 kwam EA met Origin (concurrent steam voor digitale aankopen), daarop volgde direct de omslag naar winst. Het is digitaal dat de kar trekt voor de winstgevendheid.
Ik merk dat je heel erg op de stoel van het bedrijf gaat zitten, dat kan. Maar als consument vind ik het belangrijker dat er concurrentie blijft op de prijzen dan dat je afhankelijk bent van 1 store in een ecosysteem. Daar zit ik zelf niet op te wachten, als dat de toekomst is van de consoles dan maak ik weer de overstap naar de pc.
Externe winkels schijnen welkom te zijn: nieuws: Phil Spencer wil Xbox-consoles openstellen voor externe gamewinkels.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 15:51]

bribrab @sdk198528 maart 2024 13:45
Dat in 2011 Origin kwam is natuurlijk geen bewijs dat juist dat de omslag naar winst betekende. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar enkel het feit dat die twee in hetzelfde jaar gebeuren betekent nog niet dat er een causaal verband tussen die twee bestaat.
Het klinkt wel logisch; ben wel benieuwd of daar meer over geschreven is.
sdk1985 @bribrab28 maart 2024 13:50
Dit staat in het jaarverslag
Net income increased for fiscal
year 2012 as compared to fiscal year 2011 primarily as a result of (1) a $455 million increase in gross profit due to a decrease in the change in deferred net revenue related to certain online-enabled packaged goods and digital content and a greater percentage of net revenue from EA studio and digital products, which have higher margins than our co-publishing and distribution products and (2) a $145 million decrease in restructuring and other charges. The increase in net income was partially offset by (1) a $106 million increase in marketing and sales costs, (2) a $59 million increase in research and development costs, and (3) a $74 million increase in general and administrative costs
Digitaal is overigens breder dan alleen origin:
Digital Expansion: We expanded the distribution of key products and our core brands into new markets,
including mobile gaming on smart phones and social gaming on the internet. Recent strategic
acquisitions, including PopCap, helped to drive that digital expansion. The efforts to grow and prioritize
our digital distribution of products were aided by the integration of the business units that develop games
specifically for digital distribution into our “EA Labels” game development organization.
Gaat ook over bijvoorbeeld microtransacties.

Hoe dan ook, het is de overgang van games kopen in de winkel naar digitaal, in de vorm van games en in-game aankopen, dat winstgevendheid van EA mogelijk heeft gemaakt. Terug komend op het originele punt is het voor ontwikkelaars en uitgevers dus helemaal prima dat die fysieke aankopen verdwijnen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 15:51]

Verwijderd @sdk198528 maart 2024 13:47
Halverwege 2011 kwam EA met Origin (concurrent steam voor digitale aankopen), daarop volgde direct de omslag naar winst. Het is digitaal dat de kar trekt voor de winstgevendheid.
Origin heeft hier niks mee te maken, wat hier wel veel mee te maken heeft is Fifa Ultimate team. De winst en omzet die ze uit dit soort producten halen is enorm gestegen vanaf 2010. Heeft niks met alleen digitaal te maken gehad.
sdk1985 @Verwijderd28 maart 2024 13:58
Digitaal bevat niet alleen origin, dat was alleen pc, maar ook ingame aankopen op andere platformen en zelfs mobile (popcap). EA is heel breed gaan inzetten op digital is en daarmee winstgevend geworden. Iets dat ze in het traditionele model van games ontwikkelen en uitgeven op cd/dvd/etc niet echt lukte.
Dennism @Verwijderd28 maart 2024 13:49
Ik merk dat je heel erg op de stoel van het bedrijf gaat zitten, dat kan. Maar als consument vind ik het belangrijker dat er concurrentie blijft op de prijzen dan dat je afhankelijk bent van 1 store in een ecosysteem. Daar zit ik zelf niet op te wachten, als dat de toekomst is van de consoles dan maak ik weer de overstap naar de pc.
Maar is dat wel echt wat de consument wil, die concurrentie? Ik volg het op console gebied minder, maar ik zie ook daar in mijn omgeving maar weinig mensen vragen om concurrentie tussen schijfjes verkopers. Een grootdeel koopt zelfs waar mogelijk geen schijfjes meer, 'want dan kan het ook niet stuk gaan'.

Op PC gebied zie ik die concurrentie ook al niet, en de vraag erna ook niet, mensen lijken juist geen concurrentie te willen. Iedere andere winkel die probeert wat te doen aan de macht van Steam wordt immers veelal weggejouwd met 'Waarom staat het niet op steam!!!!'. En ja, die concurrentie zal deels gebeuren met exclusives, anders zal er sowieso geen tussenkomen aan zijn, want men wil eigenlijk alleen op steam kopen, want daar staat alles al. Het enige dat mensen over het algemeen lijken te willen zijn verlieslatende 'alternatieven' zodat Steam mogelijk wat lagere prijzen moet hanteren, zodat ze het dan alsnog allemaal iets goedkoper op Steam kunnen kopen. Maar op die manier kan concurrentie natuurlijk niet op een gezonde manier blijvend bestaan voor een langere termijn.

GoG heeft dan nog een niche van de markt in handen, maar vaak lang niet alle games en wordt in mijn ervaring vaak ook niet als echt Steam alternatief gezien, maar als platform waar je koopt wanneer bijvoorbeeld Steam het niet meer heeft omdat het 'te oud' is.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 15:51]

Verwijderd @Dennism28 maart 2024 13:55
Maar is dat wel echt wat de consument wil, die concurrentie? Ik volg het op console gebied minder, maar ik zie ook daar in mijn omgeving maar weinig mensen vragen om concurrentie tussen schijfjes verkopers. Een grootdeel koopt zelfs waar mogelijk geen schijfjes meer, 'want dan kan het ook niet stuk gaan'.
De meeste zijn zich niet bewust van de hogere prijzen in de digitale store. Ik zie vaak genoeg berichten voorbij komen in het forum van mensen die een digital only console hebben gekocht en de vraag stellen waarom de prijzen zo hoog zijn in de store t.o.v. in de winkel. Daar hebben ze helemaal niet aan gedacht. Aangezien een nieuwe game vaak 10 tot 15 euro duurder is in de digitale store. Dus het is vaak gewoon een stukje onwetendheid.
MazDaMan1970 @Verwijderd28 maart 2024 13:20
Gamers blijven steeds meer eisen stellen en games moeten groter en nog meer over de top, maar daardoor moet er ook meer binnen komen bij ontwikkelaars.

De verkoop van fysieke media verdwijnt en dat hebben we zelf gedaan
Vind ik nogal stellige uitspraken. Ik ben meer een casual gamer & ik koop ze gewoon op disc, meestal tweedehands, of in de aanbieding. Ik zit ook helemaal niet te wachten op over the top games, maar games die gewoon gelijk te spelen zijn, zonder allehand bullshit, zoals het samenstellen van een karakter, etc, zodat je pas na een kwartier aan de echte game begint.

En zodra je games alleen nog maar online kan kopen, dan haak ik af, aangezien de prijzen niet naar verhouding zijn, voor wat het mij biedt. Dan blijft voor mij persoonlijk dan alleen nog game-streaming over.
Verwijderd @MazDaMan197028 maart 2024 13:35
Ik zie games als digital only kopen juist als veel gemakkelijker en ik zie het net zoals muziek cds, het gaat verdwijnen omdat het zoveel makkelijker is

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

Thijs_Rallye @Verwijderd28 maart 2024 18:35
Als het met, een op een goeie dag, 20 mbit lijntje moet doen dan is een fysiek medium echt wel een uitkomst met die ettelijke gigabytes die je dan binnen moet trekken.
Verwijderd @Thijs_Rallye28 maart 2024 18:37
Helaas is het tegenwoordig al bijna niet meer zo, de schijfjes die je koopt zijn bijna altijd leeg en bevat alleen de drm activatie van je game, je moet alsnog bijna alles downloaden en updaten.
Thijs_Rallye @Verwijderd28 maart 2024 18:38
Ik moet zeggen dat het me op mijn PS4 tot nu toe nog mee valt.

Had laatst even zin om Portal weer eens te spelen op mijn nieuwe laptop, die zin was over toen de download klaar was zeg maar.
jojomojo @Verwijderd29 maart 2024 01:47
Dat gamers steeds meer eisen stellen is echt de grootste onzin, kijk naar de games die het meest worden gespeeld, recente successen zijn. Allemaal van kleinere studio’s en/of geen triple AAA kwaliteit. Kijk naar de shift van assassin’s creed, die shift die Ubisoft heeft gepushed is niet met open armen ontvangen. Kijk naar de life service games “Die gamers zo graag willen” word dan gezegd, ze falen vrijwel allemaal omdat vooral de bedrijven het zelf willen. Wellicht is GTA een uitzondering, tja van die game word wel verwacht dat je meer kan, grotere wereld en tevens nog mooier zal worden. Maarja dit is dan ook de GTA hype, een uitzondering.
Wintercult @Verwijderd28 maart 2024 17:49
Ik begrijp wat je zegt, toen ik ging shoppen voor een XBOX Series, MOEST er een disc-drive inzitten, want dan had ik nog de kans om een van mijn oudere spellen erin te drukken.
Einde van het liedje is dat drie keer voorgevallen...

In mijn beleving heeft SONY het beter op de rit. Die geven je gewoon een keuze. Denk je 'm achteraf toch nog nodig te hebben? Schaf aan die disc-drive!
Wolfos
@Verwijderd28 maart 2024 16:46
Bij Sony en Nintendo ligt dit toch anders. Xbox zit met het feit dat sommige winkeliers al geen Xbox games meer in de schappen leggen. Het marktaandeel van Xbox is in principe niet héél klein, maar het aandeel daarvan dat nog games op schijfjes koopt is dat wel.
De ps5 slim met verwijderbare discdrive is alleen maar een tussenstap voor het discloze tijdperk
Het is gewoon een kostenbesparing door het fabricageproces te versimpelen. Je moet er niet meer van maken dan dat. Als ze van discs afwillen hebben ze geen tussenstap nodig.
Verwijderd @Wolfos28 maart 2024 17:08
Het is gewoon een kostenbesparing door het fabricageproces te versimpelen. Je moet er niet meer van maken dan dat. Als ze van discs afwillen hebben ze geen tussenstap nodig.
Ja wat wat een kostebesparing zeg, een proprietary aansluiting ontwikkelen en een aparte activatie, als het zo’n kostenbesparing was had de console wel goedkoper geweest

Ze zijn allemaal als de dood voor de boze reactie die er dan komt, de markt heeft geleerd dat de gebruikers er nog niet klaar voor zijn. zo ook de altijd online verplichting om games te kunnen spelen, daar werd ook erg slecht op gereageerd.

Ze wachten het gewoon tot het juiste moment, dat als de markt grotendeels bij digital only zit
Wolfos
@Verwijderd28 maart 2024 22:11
Als je 10 cent per unit bespaart en je verkoopt 50 miljoen consoles hoeveel bespaar je dan? Ja, ze zijn constant aan het kijken hoe de productie goedkoper kan. Revisies met de kleinste wijziging zijn normaal.
jojomojo @Wolfos29 maart 2024 01:51
Kosten besparing zou zijn, microfoon uit de controller weg laten, onderdeel waar ze wss nog meer op zouden kunnen besparen en wat niet erg positief werd ontvangen door de communities, toch laten ze die wel zitten.
Vaak hebben bedrijven een meerjarenplan, dus dingen als gebruikers aan iets laten wennen zitten er zeker in. Hoe meer mensen de controller gebruiken hoe minder tijd ze spenderen buiten het ecosysteem van Sony, hoe normaler disc loze versies van consoles worden… hoe normaler dat word
Wolfos
@jojomojo29 maart 2024 10:19
Het is ook een kostenbesparing om fabricage te versimpelen door één console variant te maken in plaats van twee. Je kunt dat geloven of de bizarre complottheorie dat Sony oh zo bang is voor de woede van die 5 gebruikers die nog schijfjes kopen en in plaats daarvan... Eh... De disc drive afneembaar maakt zodat ze net als voorheen twee versies verkopen met als enige verschil dat de disc drive afneembaar is.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 15:51]

phray @Verwijderd28 maart 2024 12:32
Sony verkoopt nog steeds meer dan 60% van hun spellen fysiek https://imgur.com/Tr2p6Sv en Nintendo zal nog hoger zijn dus het zal wel even duren nog.
Zoop @phray28 maart 2024 14:46
Maar ook al bij Nintendo komt het af en toe eens voor (persoonlijk voorbeeld met Bioshock trilogy op switch) dat je een fysiek spel koopt en er zit alleen een papiertje met een downloadcode in, wat dus registreert als een aankoop op je profiel en daarom dus niet door te verkopen is. Hopelijk blijft dit bij dit soort uitzonderingen als een soort lazy manier van deze uitgever. Maar het is ook al zo'n sneaky tussenstap naar een discloze toekomst, hou deze praktijken dus wel in de gaten. Persoonlijk denk ik dat het bij Nintendo niet zo snel zal gebeuren puur gezien hoe ingeburgerd dit is in het thuisland Japan.
killerbie @Verwijderd28 maart 2024 12:59
Denk. Kar dat Sony dat zal doen WANT dan moeten ze hun store platform openstellen voor alternatieve stores.

De enige reden dat PS nu niet het probleem dat Apple heeft ondervind is dat we discs kunnen kopen in fysieke winkels
Verwijderd @killerbie28 maart 2024 13:11
Er gaan al geruchten dat microsoft dit wil gaan doen in de toekomst
PVDK007 @Verwijderd28 maart 2024 12:30
Ik denk dat discloze tijdperken niet aan gaan breken want als dat zo is, dan is dat de slechtste ontwikkeling in de game geschiedenis.

[Reactie gewijzigd door PVDK007 op 22 juli 2024 15:51]

T_elic @PVDK00728 maart 2024 12:37
Alleen omdat iets een slechte ontwikkeling zou zijn betekent niet dat het niet gaat gebeuren. Bij pc gaming is 99% van de sales al digitaal. Er zijn al genoeg games die op PC helemaal niet meer fysiek uit komen, of enkel als code in the box.
SaraNostra @T_elic28 maart 2024 13:41
Juist, maar dat is precies de reden waarom ik geen spel koop op de PC. Als ze dat met consoles gaan doen, dan stop ik er ook mee. Volledig digitaal = geen eigendom.
Lekker Ventje @SaraNostra28 maart 2024 14:32
Fysiek is wel eigendom maar bij steeds meer games ben je nog steeds afhankelijk van de uitgever/ontwikkelaar hoe lang de servers online blijven.
Verwijderd @T_elic28 maart 2024 12:49
Echter heb je op de pc wel meer concurrentie door verschillende stores. Bij een console ben je afhankelijk van 1 store. Daar zit een groot verschil tussen console en pc.
tweakuwe @Verwijderd28 maart 2024 16:37
Daar komt dus mogelijk verandering in: nieuws: Phil Spencer wil Xbox-consoles openstellen voor externe gamewinkels

Lees vooral ook de eerste comment over hoe het aannemelijk is dat Microsoft dat overweegt omdat de Xbox steeds meer een verkoop platform is voor Gamepass in plaats van voor losse games.
Verwijderd @PVDK00728 maart 2024 12:31
Niet voor de inkomsten van de grote bedrijven. Die zien het nu gewoon als een kleine irritatie waar gamers maar aan moeten gaan wennen.
MazDaMan1970 @Verwijderd28 maart 2024 13:27
Uiteindelijk werkt het alleen maar tegen ze. Er zijn veel casual gamers, die maar af & toe een spelletje spelen. Die hebben geen 70 Euro over voor een game & die kopen ze op disc, tweedehands, of in de aanbieding. Uiteindelijk zullen dan alleen maar hardcore gamers overblijven, die zoveel geld ervoor over hebben. Het enige goedkope alternatief kan streaming zijn.
Verwijderd @MazDaMan197028 maart 2024 13:31
Er zijn zat aanbiedingen in de stores van microsoft, sony en nintendo. Volle prijs hoef je nooit te betalen alleen wat geduldiger zijn.

Daarnaast heb je nog gamepass of de psplus extra catalogus waar games ook nog eens in kunnen verschijnen. Een abbo hierop voor een casual gamer is goedkoper omdat je meer kan proberen en er veel meer beschikbaar is voor minder
MazDaMan1970 @PVDK00728 maart 2024 13:23
Is een kwestie van tijd, voordat discs uitgefaseerd gaan worden. Hetzelfde zie je nu ook steeds meer bij software; zo word je gedwongen om dure abonnementen af te sluiten (Adobe/Microsoft).
Verwijderd @MazDaMan197028 maart 2024 15:24
Precies. Kunnen we hoog of laag springen, hier wil men heen. Die kleine standvastige groep doet daar niets aan.
SkyStreaker @Verwijderd28 maart 2024 16:57
De geniale stap zou zijn (en dit heb ik eerder al gezegd) om de tweedehands-markt juist te omhelzen voor digitale licenties. Een percentage voor de service, een groter percentage (rekening houdend met lopende kortingen) voor de ontwikkelaar/uitgever en het grote gros naar de verkoper, jij.

Technisch mogelijk, gamingcultuur-gewijs wenselijk. Als Sony dat zou doen, dan durf ik te wedden dat dit een grote golf van verbazing en waardering zal veroorzaken.
Koja78 @Verwijderd28 maart 2024 13:21
Gaat die verdwijnen? Rap één kopen dan.
SunnieNL
@Verwijderd28 maart 2024 15:30
Is ook niet direct een ramp zolang je nog maar bij winkels codes kan kopen voor een lagere prijs zodat er nog iets van concurrentie is.

Enige nadeel is het verkopen of delen. Maar dat is door mensen bij de introductie van de Xbox One ook gewoon de grond ingedrukt, die niet begrepen wat Microsoft daar nu precies vertelde. Maar misschien komt Microsoft daar wel weer mee terug en wordt het mogelijk een licentie van jouw account weer door te geven aan iemand anders (waarbij jij dan automatisch de rechten kwijt raakt).

Voor mij is het niet hebben van de discdrive voornamelijk irritant voor de hoeveelheid x360 games die ik heb die ik daardoor niet meer kan spelen op de Series X omdat die de licentie van disc dan niet kan lezen zonder drive.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 15:51]

dimdek @Verwijderd28 maart 2024 19:58
Het is een keuze, maar dat betekent voor mij dan het einde van de xbox. Ik ga geen downloadgames kopen die op elk moment uitgeschakeld kunnen worden als er licenties verlopen.
XBWillem 28 maart 2024 11:53
Ik kan bijna niet geloven dat dit hem wordt. Het zou dan letterlijk dezelfde case zijn. Kan natuurlijk, maar lijkt me zo stug. Ik hoop op een kleiner apparaat, met dezelfde specs - of een even groot apparaat, met betere specs!
HashIT @XBWillem28 maart 2024 12:00
Ik vraag me af of het weglaten van de optische drive heel veel interne ruimte scheelt. Daarnaast kan ik me voorstellen dat herbruiken van componenten efficiënter is in de productie en supply chain. Het zou met niet verbazen als onder de behuizing alles gewoon nog aanwezig is om een optische drive te installeren. Als het in een Series S behuizing had gepast, met name wat betreft de koeling, hadden ze dat waarschijnlijk wel gedaan.
ironx @HashIT28 maart 2024 12:33
Kijk je naar deze afbeelding, en zouden ze alleen de drive weglaten (rechtsonder) dan nog ben je ongeveer dezelfde ruimte kwijt aan de overige onderdelen. https://www.hwcooling.net...ni-Digital-Foundry-22.jpg

En wie weet vullen ze die ruimte wel weer op met iets om de luchtcirculatie hetzelfde te houden?

[Reactie gewijzigd door ironx op 22 juli 2024 15:51]

SunnieNL
@HashIT28 maart 2024 15:32
De discdrive in de Series X is volgens mij maar 1 of 1,5cm hoog. Dus heel veel ruimte win je er sowieso niet mee terug.
rejer 28 maart 2024 13:27
Heeft de xbox uitbrengen nog nut ? https://www.videogameschr...ox-amid-flatlining-sales/

Some publishers reportedly questioning support for Xbox amid ‘flatlining’ sales | VGC
Danster75 @rejer28 maart 2024 13:55
Hier een link naar de video waar dit artikel over gaat:

GI Microcast | GDC 2024, PS5 Pro and more

Vrij plausibel commentaar, het zou er best wel eens duister uit kunnen zien voor Xbox.

Digital Foundry ziet de wolk ook hangen en geeft in deze video best wel interessante meningen over wat wel een toekomst voor Xbox zou kunnen zijn

What Does Xbox Need To Do To Win Next-Gen?

[Reactie gewijzigd door Danster75 op 22 juli 2024 15:51]

Wolfos
@rejer28 maart 2024 16:55
Dat Xbox iets anders moet gaan doen lijkt me logisch maar met 30 miljoen gebruikers zijn ze ook zeker geen kleine partij. Lijkt me zonde om de Xbox over te slaan, en uitgevers zetten zich dan ook wel in de hele benauwde positie waar ze volledig afhankelijk zijn van Sony.

Via ID @ Xbox betaald Microsoft zelfs de kosten voor het porten dus je bent gek om het niet te doen. Rendabel is het altijd.
Jittikmieger @rejer28 maart 2024 17:09
Ja, dat heeft MS toch zelf gedaan met hun Game Pass en Series S?

Wanneer ik een Series Xbox zou kopen, dan zou ik waarschijnlijk een S nemen en dan puur en alleen voor GamePass. Lekker goedkoop gamen! Voor de prijs van nog geen 2 AAA games, kun je een heel jaar gamen. Ik ben uiteraard niet uniek in deze gedachte.
Verwijderd 28 maart 2024 11:55
Volgens de eerdere leaks zou deze cylinder gevormd worden.

Hoop dat ze dit dan de nieuwe series S maken en daarnaast nog een pro
Ricofizz @Verwijderd28 maart 2024 15:29
Zou perfect een enorme ventilator in passen dan :+
Joshua... @Verwijderd28 maart 2024 12:10
Een ronde xBOX. :+
Verwijderd @Joshua...28 maart 2024 12:14
https://imageio.forbes.co...c2250bc/series1/960x0.jpg

Dit was de originele leak die naar buiten kwam door de sony/activision rechtzaak

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

detheavn @Joshua...28 maart 2024 12:26
Misschien dat ze hem dan omdopen naar de Microsoft Xylinder ;)
Casejunky @Joshua...28 maart 2024 12:29
De eerste was ook niet echt een traditionele doos... die had ook afgeronde hoeken.
LOTG 28 maart 2024 11:58
Microsoft zelf had de Xbox One X als geüpgradede versie van de Xbox One.
Dat is alleen een goede vergelijking als deze versie daadwerkelijk nieuwere hardware bevat die ook de performance beïnvloed. De berichten spreken namelijk tot dus ver niet van meer rekenkracht, dus het lijkt meer op een Xbox One S (maar de S naam is al ingebruikt voor de Series versie).
ThanosReXXX @LOTG28 maart 2024 13:04
Nou, dus niet helemaal, want de S is minder krachtig dan de X, dus deze nieuwe, discloze X is wel degelijk krachtiger dan de S, als alleen de disc drive verwijderd is. Het is dan verder nog steeds een Series X.

Dat van meer rekenkracht is volgens mij nooit meer dan een gerucht geweest; het ging feitelijk alleen maar om het verwijderen van die drive.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 15:51]

LOTG @ThanosReXXX28 maart 2024 13:34
Dat is niet wat ik bedoel, de X naamgeving heeft geen waarde in de voorbeeld situatie omdat het een ander uitgangspunt is.
Er was maar 1 Xbox One en er kwam een refresh versie onder de S noemer.
Daarnaast kwam de X, een snellere versie van de One, die dus betere hardware bevat.

De Series X bestaat al en dit word zo te zien een versie zonder disc en wat betere randzaken maar er word niet gesproken over betere CPU/GPU performance.

Dat was wat de One X wel had, (veel) betere performance.

Dus de vergelijking met Xbox One -> Xbox One X als refresh past hier dus niet.
ThanosReXXX @LOTG28 maart 2024 13:39
Ah, okay, als je het zo bekijkt. Voor mij was het simpelweg vanaf de eerste vermelding van deze discloze Xbox gewoon no steeds een Series X, maar dan minus de disc drive, want buiten dit straks ontbrekende onderdeel is hij verder gewoon hetzelfde, en aangezien er ook al een Series S bestaat, zou het wellicht iets te veel van het goede zijn om deze nieuwe versie van de Series X dan ook weer een eigen, andere naam te gaan geven.

Of misschien wordt het wel de Series X Lite, of Series X Cloud Edition. Je weet maar nooit. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 15:51]

ultimasnake 28 maart 2024 11:56
Het kan liggen aan de kwaliteit van de foto's maar als de drive eruit gaat kan dan de boel niet net wat kleiner? Hoop wel dat een losse drive net als bij de PS5 "slim" een optie wordt, ik heb geen Xbox Series X (gestopt bij de 360 met Xbox'en) maar krijg het als "gamer vanaf de Nes tijd" benauwd als ik geen fysieke media kan invoeren
watercoolertje @ultimasnake28 maart 2024 14:08
maar krijg het als "gamer vanaf de Nes tijd" benauwd als ik geen fysieke media kan invoeren
Dan moet je gewoon de versie met disk kopen :+

Het toe kunnen voegen van die drive is meer voor de twijfelaars niet voor mensen die perse een diskdrive willen dat product is er al lang...

Het kan ook dat de disk helemaal verdwijnt maar dan gaan ze hem ook niet toevoegbaar maken.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:51]

Vallinny-19 28 maart 2024 13:00
Als fanatiek Xbox'er zal ik deze laten gaan. No disc, no go. Ik heb genoeg fysieke disc vanaf de og Xbox tot heden. Ik heb misschien 3% digitaal de rest alleen maar op disc. Ook al staan er op de huidige disc 'niets' op behalve dat je xgb + first day patches kan downloaden is het puur nostalgie om de disc en Collectors item van de willekeurige game te hebben.
SunnieNL
@Vallinny-1928 maart 2024 15:35
Ik heb juist het omgekeerde. Denk dat ik van de Xbox One en Xbox Series tijdperk 99% digitaal heb.
De discs die ik nog heb zijn voornamelijk x360. Dus die moet ik maar gaan spelen op mijn XOX of op de x360 als ik daar weer zin in krijg (maar eerlijk gezegd liggen die voornamelijk te verstoffen)

De reden waarom ik eerder nog voor discdrive variant zou kiezen is UHD films, maar die kijk ik tegenwoordig op een losse speler.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 15:51]

Mark_88 28 maart 2024 13:01
En daar gaat de tweedehandsmarkt voor de games.
drakiesoft @Mark_8828 maart 2024 15:32
Prima, door die tweedehands markt, krijgen de publisher minder inkomsten welke gecompenseerd moeten worden door hogere prijzen.
rakoda @drakiesoft28 maart 2024 18:26
Denk dat een tweedehands koper de game niet nieuw gekocht zou hebben. Als je de keus voor tweedehands weg haalt zal er eerder gepiraat worden, dan dat de game nieuw wordt aangeschaft.
NotSoSteady 28 maart 2024 12:27
Zou wel typisch Microsoft zijn. Sony komt met een PlayStation 5 Pro die rondjes draait om alle huidige consoles, terwijl Xbox een Series X-variant uitbrengt zonder diskdrive en met verbeteringen als sneller Wi-Fi en extra opslaggeheugen.
Seroczynski @NotSoSteady28 maart 2024 12:34
Goed, het is ook weer niet also de PS5 Pro een verschuiving in de prestaties van de huidige consoles meebrengt. We moeten nog even wachten tot die er daadwerkelijk is, en wat de PSSR implementatie gaat betekenen. Maar als het echt zo veel beter was dan zouden ze het natuurlijk gewoon de PS6 genoemd hebben.
Lekker Ventje @NotSoSteady28 maart 2024 14:34
Dat zijn enkel geruchten dat de PS5 veel sneller zou zijn.
SunnieNL
@NotSoSteady28 maart 2024 15:37
Leuk dat die op papier rondjes draait, maar de games moeten nog steeds rekening houden met de rest van de hardware die er ook nog is. Dus het is maar de vraag hoeveel van die rondjes er daadwerkelijk ingezet gaan worden in de games.
diehardmking 28 maart 2024 12:49
Fysieke games is echt passé. Hebben jullie nog een dvd speler staan? En zo ja, gebruik je die überhaupt nog? (Ja er zijn tuurlijk nog mensen die dat gebruiken)

Je kunt ze nog steeds kopen bij andere aanbieders in plaats van de store zelf door een downloadkey.

Nee, het schijfje moeten we echt afscheid van nemen. Het niet kunnen overdragen van een game heeft niets te maken met het schijfje. De mogelijkheid bieden ze op dit moment nog niet om dit te doen maar digitaal overdragen kan natuurlijk ook technisch gezien.

Download snelheden zijn nu ook geen excuses meer om nog schijfjes te gebruiken.
Verwijderd @diehardmking28 maart 2024 12:55
Nee, het schijfje moeten we echt afscheid van nemen. Het niet kunnen overdragen van een game heeft niets te maken met het schijfje. De mogelijkheid bieden ze op dit moment nog niet om dit te doen maar digitaal overdragen kan natuurlijk ook technisch gezien.
Betekent niet dat dit er überhaupt ooit gaat komen. Als consument kan je beter wel het schijfje nog hebben aangezien er meer concurrentie is. Afscheid nemen van het schijfje betekent dat de console maker het alleenrecht heeft op de store in de console. Dat moet je natuurlijk ook niet willen.
BHD294 @diehardmking28 maart 2024 17:15
Ja ik gebruik schijfjes elke dag.
Heb in mijn pc of anders een externe branders of bluray.
Heb in mijn home cinema zelfs bluray 4k spelers staan.
Nee ben echt iemand die schijfjes gebruikt.
Tuurlijk heb ik streaming voor films, maar niet voor audio.
Luister elke dag cd en draai platen.
En dus idd iemand vd fysieke media.

Maarja zoveel mensen zoveel wensen.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 15:51]

rakoda @diehardmking28 maart 2024 18:22
Ik hou nou gewoon van schijfjes ik moet iets fysieks hebben, een kast vol games waar ik lekker een game kan uitkiezen die ik ga spelen. De hele handeling om de game in de console te stoppen vind ik een heerlijke ervaring.

Natuurlijk heb ik digitale games, maar scrollen door mijn catalogus games op de console geeft nul voldoening.

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