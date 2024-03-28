Foto's tonen nieuwe versie Xbox Series X zonder diskdrive

Er zijn foto's verschenen van wat de Xbox Series X zonder diskdrive moet worden. De console zou in de zomer uitkomen in het wit. De foto's tonen dat de aansluitingen aan de achterkant nauwelijks gaan veranderen.

Gamewebsite Exputer post behalve de foto's geen nieuwe informatie over de komende console. Eerder zei de site al dat de console in de zomer zou uitkomen. De codenaam die vorig jaar verscheen in rechtbankdocumenten, is Brooklin.

De Xbox Series X is een refresh van de console uit 2020. Die heeft wel een disklade. De goedkopere Series S heeft die nooit gehad. De nieuwe versie van de Series X heeft een vernieuwde heatsink om warmte beter af te voeren, maar andere upgrades zijn vooralsnog niet bekend. Veel consolemakers brengen na een jaar of vier een nieuwe versie uit van een console. Dat deed Nintendo bijvoorbeeld met de Switch Oled en Switch Lite, Microsoft zelf had de Xbox One X als geüpgradede versie van de Xbox One.