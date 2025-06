'Xbox Series X zonder diskdrive krijgt witte behuizing en verschijnt in zomer'

Microsoft wil naar verluidt in juni of juli een Xbox Series X-console zonder diskdrive uitbrengen. De console zou beschikbaar komen in het wit. Eerder werd uit rechtbankdocumenten al duidelijk dat zo'n console in de maak was.

Gamewebsite Exputer heeft naar eigen zeggen beelden van de diskdriveloze Xbox Series X in handen gekregen. Daaruit zou blijken dat de refresh van de console wit wordt in plaats van zwart. Ook heeft de site van bronnen vernomen dat het apparaat een verbeterde heatsink en Nexus-voeding krijgt, al wordt daar niet verder op ingegaan. Meer informatie wordt niet genoemd. De site heeft de beelden van de console niet geopenbaard.

Vorig jaar verschenen er al rechtbankdocumenten waarin voor het eerst melding werd gedaan van een Xbox Series X zonder diskdrive. De versie die toen werd getoond was zwart en had een cilindervorm, in plaats van een rechthoekige behuizing zoals de huidige console. Ook werd in de documenten vermeld dat het apparaat in oktober moet verschijnen, in plaats van in de zomer zoals nu wordt gesteld. Xbox-ceo Phil Spencer liet destijds weten dat de informatie al minstens een jaar oud was en dat er in de tussentijd 'een hoop is veranderd'.