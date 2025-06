Frogwares kondigt horrorgame The Sinking City 2 aan voor pc, PlayStation en Xbox

Frogwares heeft The Sinking City 2 aangekondigd voor de pc, PlayStation en Xbox. Het betreft een horrorgame met een focus op verkenning en vechten. Het spel is gemaakt met UE5 en komt uit in 2025. De ontwikkelaars hebben inspiratie gehaald uit de horrorverhalen van H.P. Lovecraft.

Het verhaal van The Sinking City 2 speelt zich volgens de ontwikkelaar begin twintigste eeuw af in de Verenigde Staten. In de game trekt het land zich opnieuw op gang na afloop van de Eerste Wereldoorlog, maar niet overal. Op sommige plaatsen vinden er immers 'ongewone en supernatuurlijke gebeurtenissen' plaats.

The Sinking City 2 is volgens de ontwikkelaar geen directe opvolger van The Sinking City: een detectivegame met horrorelementen uit 2019. De makers hebben zich wel opnieuw laten inspireren door de verhalen van wijlen Amerikaanse horrorschrijver H.P. Lovecraft. Gamers kunnen net als in die eerste game sporen en hints verzamelen, maar dit is in The Sinking City 2 naar verluidt geheel optioneel. Frogwares deelde geen exacte releasedatum mee, maar vermeldt op zijn website dat The Sinking City 2 in 2025 zal verschijnen.