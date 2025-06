Persona 3 Reload: Expansion Pass komt op 12 maart naar pc en Xbox

Ontwikkelaar Atlus heeft Persona 3 Reload: Expansion Pass aangekondigd voor pc en Xbox-consoles. De uitbreiding is vanaf 12 maart beschikbaar en bevat enkele nieuwe muzieknummers, nieuwe virtuele kostuums en Episode Aigis: The Answer-dlc.

Ontwikkelaar Atlus heeft via een Xbox-persbericht aangegeven dat de game 'niet compleet' zou zijn zonder de Episode Aigis: The Answer-dlc. De Expansion Pack is vanaf 12 maart beschikbaar en wordt in de maanden mei en september aangevuld met nieuwe content, waaronder nieuwe skins voor personages en nieuwe muzieknummers.