11 bit Studios kondigt Pokémon-achtige game Creatures of Ava aan voor Xbox

11 bit Studios heeft een nieuw actie-avonturenspel genaamd Creatures of Ava aangekondigd voor de Xbox en de pc. Het spel heeft in de basis wat weg van Pokémon; spelers hebben als missie om wilde fantasiedieren te temmen en te verzamelen.

Creatures of Ava speelt zich af in een fictieve wereld waar allerlei verschillende fantasiedieren wonen. Er gaat echter een infectie rond die de wezens agressief maakt. Spelers nemen de rol van avonturier Vic aan, die de dieren probeert te beschermen door hen te temmen en te verzamelen. Om de dieren te lokken, speelt Vic op een fluit.

In een uitgebreide blog op de website van Xbox benadrukt Pablo Martínez Carratalá, de regisseur van het spel, dat het spel geen geweld bevat. Er kan dus niet met de verzamelde dieren gevochten worden, wat in Pokémon wel het geval is. "We zijn vanaf het begin gefascineerd geweest door het idee om wezens van een verre planeet te redden. Niet voor een nuttig doel, maar simpelweg omdat dit bewuste wezens zijn die compassie verdienen."

Als een dier eenmaal getemd is, kan het Vic wel helpen bij haar avontuur. Vic kan door op de fluit te spelen zien wat de wezens zien. Spelers kunnen op dat moment het dier besturen en net als het wezen interacties aangaan met de omgeving. Ook kan Vic de wezens om hulp vragen bij puzzels in de omgeving. Verder krijgen spelers als doel om de infectie te onderzoeken, zodat ze die kunnen stoppen.

Creatures of Ava verschijnt later dit jaar voor Windows-pc's en de Xbox Series X. De game is direct vanaf de release ook beschikbaar op Game Pass.