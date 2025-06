PUBG stapt over naar Unreal Engine 5 en krijgt vernietigbare omgevingen

PUBG stapt van Unreal Engine 4 over naar Unreal Engine 5. Het spel krijgt daarnaast vernietigbare omgevingen en door gebruikers gegenereerde content. Ook wil ontwikkelaar Krafton ervoor zorgen dat sommige wapens meer worden gebruikt.

Krafton, het bedrijf achter PUBG, publiceerde maandag een roadmap voor 2024. Daarin zegt het dat het spel later dit jaar overstapt naar Unreal Engine 5. Wanneer dat exact gebeurt, zegt het bedrijf niet.

Over vernietigbare omgevingen zegt Krafton dat spelers de mogelijkheid krijgen om ‘strategisch delen van gebouwen te vernietigen’. Ook wordt het mogelijk om defensieve barrières te bouwen. Op beelden die Krafton heeft gedeeld, is bijvoorbeeld te zien hoe een speler dekking bouwt door een gat in de grond te graven. Krafton zegt dat ‘een aantal van deze functies’ in april wordt uitgebracht, maar dat intern nog wordt besproken hoever dit zal gaan.

Krafton zegt ook dat het ‘de basis legt’ voor een platform waarop gebruikers zelf inhoud kunnen creëren voor PUBG. Veel is daarover niet bekend. Verder wil het bedrijf om de twee maanden een balance patch uitbrengen voor wapens, zodat ook wapens die momenteel niet populair zijn, vaker gebruikt worden. Voordat een patch live gaat, kunnen spelers wapens proberen in een nieuwe modus, Gunplay Labs, waar ze feedback kunnen geven aan de ontwikkelaar.

Dit jaar krijgen spelers ook betere beloningen voor Ranked matches en Clans. Verder worden bots intelligenter, wordt er gesleuteld aan matchmaking om ‘spelers van vergelijkbare vaardigheidsniveaus’ beter aan elkaar te koppelen en worden meer middelen ingezet om valsspelen tegen te gaan.