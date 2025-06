Google Pixel 8-bèta laat gebruikers extern beeldscherm gebruiken via USB-C

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro kunnen binnenkort worden aangesloten op een extern beeldscherm. Google test die functionaliteit in een recente Android 14-bèta. Voor de functie is enkel een USB-C-kabel nodig.

Google maakt de Mirror Screen-feature beschikbaar in Android 14 QPR3 Beta 2. Daarin krijgt de USB-C-poort van de Pixel 8-toestellen ondersteuning voor de DisplayPort Alt-modus. Dat meldt techwebsite Android Authority, die de functie uitprobeerde. Tot nu toe was het niet mogelijk om Pixel-telefoons te koppelen aan een extern scherm.

De functie laat Pixel 8- en Pixel 8 Pro-gebruikers hun toestel met een extern beeldscherm bekabeld verbinden. De feature werkt met USB-C- of USB-C-naar-HDMI-kabels. Wanneer een gebruiker verbinding maakt met een scherm, krijgt die op zijn smartphone een Mirror Screen-optie te zien. Als de functie wordt aangezet, wordt het scherm van de telefoon op de externe monitor gespiegeld.

De output van de Pixel wordt in het midden van het aangesloten scherm getoond. De rest van de lege ruimte wordt bedekt door de achtergrond van de telefoon. Het is niet bekend of en wanneer de functie algemeen beschikbaar komt.