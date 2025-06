Code wijst erop dat Pixel Watch 3 met uwb Pixel-telefoon ontgrendeld kan houden

Code in de Play Services-app voor Android wijst erop dat er een Google Pixel Watch gaat verschijnen met ultrawideband. Daarmee is een Pixel-telefoon ontgrendeld te houden.

De code is te vinden in het Watch Unlock-gedeelte van Play Services, meldt 9to5Google. Daarin is bovendien code te vinden die de functie uitschakelt in landen waar ultrawideband niet mag, zoals Indonesië. Watch Unlock houdt een telefoon ontgrendeld zolang deze met een smartwatch verbonden is. Dat werkt normaal via bluetooth, maar via ultrawideband zou het beter werken. Bluetooth heeft een groter bereik, waardoor de telefoon mogelijk ontgrendeld blijft, terwijl de gebruiker dat niet wil. Omdat de Pixel Watch 2 die functionaliteit niet heeft, gaat het vermoedelijk om de volgende generatie van het Google-horloge.

