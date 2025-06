Microsoft kondigt event aan voor vermoedelijke presentatie Windows 11-update

Microsoft heeft een digitaal evenement aangekondigd voor onder meer nieuwe Surface-producten. Er gingen al geruchten over een Surface Laptop 6 en een Surface Pro 10 met oledscherm, naast een functie om de eigen gebruiksgeschiedenis op Windows 11 te doorzoeken.

Microsoft noemt het evenement 'a new era of work', zo blijkt uit de pagina. Het evenement staat gepland voor donderdagavond zes uur Nederlandse tijd op 21 maart. Het gaat niet alleen over Windows, Surface en Copilot, zo vermeldt de slogan.

De belangrijkste nieuwe functie in Windows zou 'AI Explorer' zijn, zo vermeldde een eerder gerucht. Die maakt alles op een pc doorzoekbaar met natuurlijk taalgebruik. Zo zouden gebruikers de functie kunnen vragen te zoeken naar een lijst van restaurants die een vriend ooit geadviseerd heeft in bijvoorbeeld een mail of een chatgesprek.

Op het gebied van hardware gaat het om een Surface Pro 10 met oledscherm en een Surface Laptop 6. Die zullen volgens de geruchten dit voorjaar uitkomen, met Intel- en Arm-varianten. De Surface Pro 10 zou een vergelijkbaar ontwerp hebben als de voorgaande Pro 9. Verschillen zouden zitten in het oledscherm dat helderder kan en hdr ondersteunt. Daarnaast zou het apparaat een verbeterde camera krijgen en een ingebouwde nfc-lezer.

De Laptop 6 zou dunnere bezels en afgerondere hoeken hebben dan zijn voorganger. De laptop krijgt volgens de bronnen twee USB-C-poorten en een USB-A-poort aan de linkerzijde, en de magnetische laadpoort aan de rechterkant van het apparaat.

