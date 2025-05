Microsoft voorziet nieuwe Surface Pro van optioneel 120Hz-oledscherm en Arm-soc

Microsoft introduceert een nieuwe versie van zijn Surface Pro. Dit 2-in-1-apparaat, dat kan functioneren als laptop en als tablet, kan voor het eerst geleverd worden met een oledscherm. Het apparaat krijgt een nieuwe Arm-soc van Qualcomm en valt onder het Copilot+ PC-programma.

Microsoft levert de nieuwe Surface Pro met een Snapdragon X Plus- of Elite-soc, die respectievelijk beschikken over tien en twaalf custom Arm-cores van Qualcomm. Volgens de fabrikant presteert de 2-in-1 daarmee tot negentig procent beter dan de voorgaande Surface Pro, hoewel niet bekend is waar die prestatieclaim precies op is gebaseerd. Het apparaat krijgt ook een betere accuduur dan zijn voorganger; volgens Microsoft gaat de accu van de nieuwe Surface Pro tot veertien uur mee tijdens het afspelen van lokaal opgeslagen video's.

Microsofts nieuwe Surface Pro

De techgigant levert twee verschillende Surface Pro-varianten. Het instapmodel krijgt een Qualcomm X Plus-processor. Deze variant krijgt 16GB geheugen en een ssd van 256GB of 512GB. Dit model beschikt daarnaast over een 13"-lcd. Er komt ook een variant met Snapdragon X Elite-soc. Dit model krijgt maximaal 32GB geheugen en tot 1TB ssd-opslag. Deze variant krijgt daarnaast voor het eerst een oledscherm, eveneens van 13". De twee modellen hebben allebei een schermresolutie van 2880x1920 pixels en een 120Hz-refreshrate.

De nieuwe Surface Pro krijgt twee USB-C-poorten en ondersteunt Wi-Fi 7. Later dit jaar komen ook versies met 5G beschikbaar. Het apparaat wordt geleverd in vier verschillende kleuren. Volgens Microsoft heeft de 2-in-1 ook aanzienlijk betere camera's dan zijn voorganger, waaronder een frontcamera met groothoeklens en qhd-resolutie. Het apparaat is onderdeel van het Copilot+ PC-programma en ondersteunt daarmee komende AI-functies in Windows.

De Surface Pro zelf komt beschikbaar vanaf 999 dollar. Voor dat bedrag levert Microsoft een variant met Snapdragon X Plus-soc met tien cores, 16GB geheugen en een PCIe 4.0-ssd van 256GB. Een variant met Snapdragon X Elite-chip en oledscherm kost 1500 dollar. Het duurste model, met 1TB ssd-opslag en 32GB geheugen, kost 2100 dollar. Er is daarnaast een nieuwe toetsenbordattachment, genaamd Surface Pro Flex Keyboard. Deze komt los beschikbaar voor 450 dollar en wordt geleverd met een stylus.