HP brengt Omni- en EliteBooks met Snapdragon X-soc uit en versimpelt pc-series

HP heeft twee nieuwe laptops met een Snapdragon X Elite-processor aangekondigd. De Omnibook X en EliteBook Ultra. Het bedrijf wil zijn line-up van laptops verder in de toekomst versimpelen, waarbij de Omni-reeks voortaan voor consumenten is en de EliteBooks voor zakelijke gebruikers.

De Omnibook en Elitebook hebben de nieuwe Snapdragon X Elite-processor aan boord, met een neural processing unit die volgens het bedrijf '45 biljoen operations per second' kan draaien. Die soc heeft een Adreno-igpu. De Omnibook heeft verder 16GB of 32GB aan Lpddr5x-geheugen aan boord en wordt geleverd met 512GB, 1TB of 2TB aan opslagruimte. De laptop heeft verder een 14"-ips-scherm met een resolutie van 2240x1400 pixels. Er zitten twee USB-C-poorten en een USB-A-poort op het apparaat, waarvan de eerste twee naast Power Delivery ook DisplayPort 1.4a ondersteunen. Dat model kost 1399 euro en komt medio juni beschikbaar.

De Elitebook heeft alleen 16GB aan ruimte en een schijf van 512GB. Het model heeft wel hetzelfde display, maar heeft slechts een enkele USB-C-poort. Het model is duurder; de Elitebook komt eind juni beschikbaar vanaf 1849 euro.

De twee laptops zijn de eerste modellen die het bedrijf onder zijn nieuwe en vooral versimpelde aanbod uitbrengt. Waar HP eerst nog allerlei verschillende series had, wil het bedrijf zich in de toekomst richten op simpelere naamgeving. In de toekomst wil het bedrijf alleen nog Omni's uitbrengen voor consumenten. Voor zakelijke gebruikers komen er alleen nog Elite-apparaten. Van beide series bestaan dan overigens wel veel varianten. Zo vallen laptops in de Omni- of EliteBooks-serie, maar er komen ook pc's uit als Omni- of EliteStudio's. Verder zijn er Ultra- of X-varianten te koop en apparaten met verschillende chipsets, de 3-, 5- of 7-serie.